Diversos gremios de transportistas anunciaron que, este lunes 6 de octubre, se sumarán a un paro en Lima y Callao con el propósito de hacer visibles sus demandas ante el gobierno peruano. Los voceros del sector solicitan acciones concretas contra la ola de sicariato y extorsión que viene azotando el país. Además, reclaman la ausencia de soluciones por parte de las autoridades frente a este escenario.

La medida se decidió luego del asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la línea Lipetsa, conocida como el 'Triángulo', la noche de este sábado 4 de octubre. En este sentido, se prevé que esta medida de fuerza afecte la circulación de varias unidades de transporte público en Lima y Callao, lo que podría generar complicaciones para miles de ciudadanos que se movilizan diariamente. Por ello, la ATU ha dispuesto diferentes horarios para servicios como el Metropolitano, las Líneas 1 y 2 y los corredores complementarios.

Comunicado ATU

Horarios del Metropolitano, Líneas 1 y 2 y corredores complementarios, según ATU

Desde la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicaron que los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios, así como las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima, operarán con total normalidad. Se garantiza la operatividad al 100% de estos sistemas, incluyendo también el servicio de transporte AeroDirecto.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Metropolitano y los corredores complementarios funcionarán desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Los buses alimentadores lo harán desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche. La Línea 1 del Metro operará entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m., mientras que la Línea 2 funcionará desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Por su parte, el servicio AeroDirecto mantendrá su horario habitual.

Medidas de seguridad y recomendaciones para los usuarios

Con el objetivo de garantizar la seguridad durante la jornada de paro, la ATU ha anunciado que supervisará en tiempo real la operación de los servicios de transporte desde su Centro de Gestión y Control, en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Asimismo, indicaron que su personal también estará desplegado en diversos puntos de la ciudad para brindar apoyo a los usuarios.

Añadieron que, de ser posible, se evite los horarios de mayor afluencia para prevenir aglomeraciones. La ATU reiteró que continuará trabajando de forma conjunta con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para velar por la seguridad de los pasajeros y del sistema de transporte en general.

