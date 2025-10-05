HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
Sociedad

Paro de transportistas 6 de octubre: Metropolitano, Líneas 1 y 2 y corredores operarán en estos horarios, según ATU

Un nuevo paro de transportistas se realizará este lunes 6 de octubre en todo Lima y Callao. La medida se toma en respuesta al asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa, ocurrido la noche del sábado 4 de octubre.

Horarios del Metropolitano por paro de transportistas
Horarios del Metropolitano por paro de transportistas | Composición LR

Diversos gremios de transportistas anunciaron que, este lunes 6 de octubre, se sumarán a un paro en Lima y Callao con el propósito de hacer visibles sus demandas ante el gobierno peruano. Los voceros del sector solicitan acciones concretas contra la ola de sicariato y extorsión que viene azotando el país. Además, reclaman la ausencia de soluciones por parte de las autoridades frente a este escenario.

La medida se decidió luego del asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la línea Lipetsa, conocida como el 'Triángulo', la noche de este sábado 4 de octubre. En este sentido, se prevé que esta medida de fuerza afecte la circulación de varias unidades de transporte público en Lima y Callao, lo que podría generar complicaciones para miles de ciudadanos que se movilizan diariamente. Por ello, la ATU ha dispuesto diferentes horarios para servicios como el Metropolitano, las Líneas 1 y 2 y los corredores complementarios.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD
Comunicado ATU

Comunicado ATU

PUEDES VER: Paro de transportistas del 6 de octubre: estas universidades suspenderán clases presenciales en Lima y Callao

lr.pe

Horarios del Metropolitano, Líneas 1 y 2 y corredores complementarios, según ATU

Desde la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicaron que los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios, así como las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima, operarán con total normalidad. Se garantiza la operatividad al 100% de estos sistemas, incluyendo también el servicio de transporte AeroDirecto.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Metropolitano y los corredores complementarios funcionarán desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Los buses alimentadores lo harán desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche. La Línea 1 del Metro operará entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m., mientras que la Línea 2 funcionará desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Por su parte, el servicio AeroDirecto mantendrá su horario habitual.

PUEDES VER: Horarios del Metropolitano, Línea 1 y corredores por el paro de transportistas de este 2 de octubre

lr.pe

Medidas de seguridad y recomendaciones para los usuarios

Con el objetivo de garantizar la seguridad durante la jornada de paro, la ATU ha anunciado que supervisará en tiempo real la operación de los servicios de transporte desde su Centro de Gestión y Control, en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Asimismo, indicaron que su personal también estará desplegado en diversos puntos de la ciudad para brindar apoyo a los usuarios.

Añadieron que, de ser posible, se evite los horarios de mayor afluencia para prevenir aglomeraciones. La ATU reiteró que continuará trabajando de forma conjunta con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para velar por la seguridad de los pasajeros y del sistema de transporte en general.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas del 6 de octubre: estas universidades suspenderán clases presenciales en Lima y Callao

Paro de transportistas del 6 de octubre: estas universidades suspenderán clases presenciales en Lima y Callao

LEER MÁS
Corredor Azul extiende su horario desde este 6 de octubre: estas rutas operarán hasta la medianoche, según ATU

Corredor Azul extiende su horario desde este 6 de octubre: estas rutas operarán hasta la medianoche, según ATU

LEER MÁS
Plan de desvíos para el Metropolitano y corredores en el primer recorrido del Señor de los Milagros: ¿qué rutas cambiarán?

Plan de desvíos para el Metropolitano y corredores en el primer recorrido del Señor de los Milagros: ¿qué rutas cambiarán?

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas del 6 de octubre: estas universidades suspenderán clases presenciales en Lima y Callao

Paro de transportistas del 6 de octubre: estas universidades suspenderán clases presenciales en Lima y Callao

LEER MÁS
¿Hay clases mañana lunes 6 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice el Minedu

¿Hay clases mañana lunes 6 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice el Minedu

LEER MÁS
Policía se negó a pagar pasaje y llamó a colegas para detener al chofer frente a todos los pasajeros: testigos grabaron la escena

Policía se negó a pagar pasaje y llamó a colegas para detener al chofer frente a todos los pasajeros: testigos grabaron la escena

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas este 6 de octubre: ¿qué líneas de buses no operarán en Lima y Callao?

Nuevo paro de transportistas este 6 de octubre: ¿qué líneas de buses no operarán en Lima y Callao?

LEER MÁS
Universidades e institutos suspenden clases mañana, lunes 6 de octubre, por paro de transportistas en Lima y Callao

Universidades e institutos suspenden clases mañana, lunes 6 de octubre, por paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO este lunes 6 de octubre: empresas suspenden actividades ante aumento de extorsiones

Paro de transportistas EN VIVO este lunes 6 de octubre: empresas suspenden actividades ante aumento de extorsiones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025