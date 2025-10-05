PNP desbarata entrega de explosivos en pleno centro de Trujillo

En el operativo también se incautaron celulares y municiones. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

Un operativo policial permitió frustrar la entrega de artefactos explosivos en pleno centro de Trujillo y culminó con la captura de seis presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Marginales de La Libertad’. No se descarta que los pirotécnicos se usen en los atentados extorsivos.

La intervención se produjo la tarde del viernes, luego de recibir información confidencial. En la primera acción fue detenida Tatiana Caterine Gil Espinoza (18), alias ‘Chata’, quien transportaba en su mochila diez emulsiones explosivas, siete fulminantes, dos metros de mecha lenta y un celular con mensajes vinculados a la transacción.

A partir de esta captura, los agentes lograron ubicar en el sector de Manuel Arévalo, en el distrito de La Esperanza, a los presuntos receptores de los explosivos. Allí fueron arrestados cinco sujetos más, entre ellos Ángel Andrés Tirado Castañeda (19), alias ‘Rata’, señalado como cabecilla y otros cuatro menores de edad.

Durante la operación también se incautaron dos emulsiones adicionales, municiones de calibre 9 mm, seis celulares y tres mototaxis.

El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Provincial de Flagrancia, a cargo de la fiscal Carla Montoya Fajardo para establecer los posibles lugares donde iban a repartirse estos explosivos y a quienes estaban extorsionando.