HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      
Sociedad

PNP desbarata entrega de explosivos en pleno centro de Trujillo

Seis sospechosos fueron capturados en flagrancia cuando estaban por entregar los artefactos explosivos. Entre los detenidos figuran menores.

En el operativo también se incautaron celulares y municiones. Foto: Yolanda Goicochea - La República.
En el operativo también se incautaron celulares y municiones. Foto: Yolanda Goicochea - La República.

Un operativo policial permitió frustrar la entrega de artefactos explosivos en pleno centro de Trujillo y culminó con la captura de seis presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Marginales de La Libertad’. No se descarta que los pirotécnicos se usen en los atentados extorsivos.

La intervención se produjo la tarde del viernes, luego de recibir información confidencial. En la primera acción fue detenida Tatiana Caterine Gil Espinoza (18), alias ‘Chata’, quien transportaba en su mochila diez emulsiones explosivas, siete fulminantes, dos metros de mecha lenta y un celular con mensajes vinculados a la transacción.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Regresó de Chile y es asesinado dentro de su auto en Trujillo: registraba antecedentes por homicidio

lr.pe

A partir de esta captura, los agentes lograron ubicar en el sector de Manuel Arévalo, en el distrito de La Esperanza, a los presuntos receptores de los explosivos. Allí fueron arrestados cinco sujetos más, entre ellos Ángel Andrés Tirado Castañeda (19), alias ‘Rata’, señalado como cabecilla y otros cuatro menores de edad.

Durante la operación también se incautaron dos emulsiones adicionales, municiones de calibre 9 mm, seis celulares y tres mototaxis.

El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Provincial de Flagrancia, a cargo de la fiscal Carla Montoya Fajardo para establecer los posibles lugares donde iban a repartirse estos explosivos y a quienes estaban extorsionando.

Notas relacionadas
La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

LEER MÁS
Procesiones del Señor de los Milagros en Trujillo 2025: guía con fechas, horarios y actividades religiosas

Procesiones del Señor de los Milagros en Trujillo 2025: guía con fechas, horarios y actividades religiosas

LEER MÁS
Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre por la alta criminalidad: "Es un grito de desesperación"

Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre por la alta criminalidad: "Es un grito de desesperación"

LEER MÁS
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

LEER MÁS
Asesinan a chofer del bus ‘El Triángulo’ durante su jornada laboral en San Juan de Miraflores

Asesinan a chofer del bus ‘El Triángulo’ durante su jornada laboral en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas este 6 de octubre: ¿qué líneas de buses no operarán en Lima y Callao?

Nuevo paro de transportistas este 6 de octubre: ¿qué líneas de buses no operarán en Lima y Callao?

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, domingo 5 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

Donald Trump amenaza con "destruir completamente" a Hamás si se niegan a ceder el poder en Gaza

Sociedad

Temblor en Perú HOY, domingo 5 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Nuevo paro de transportistas este 6 de octubre: ¿qué líneas de buses no operarán en Lima y Callao?

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso: aprueban dictamen que elimina la palabra "género" en Ley de igualdad de oportunidades

La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

"Prefiero esperar hasta el 2031": Heduardicidio satiriza sobre los candidatos a las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025