Fallece piloto peruano en entrenamiento tras choque de avionetas en accidente aéreo en Bolivia

Un trágico accidente aéreo en la región de Beni, Bolivia, le arrebató la vida a Roit Rengifo, un joven peruano que desde hace tres años vivía en ese país para cumplir su sueño de convertirse en piloto comercial. El siniestro ocurrió durante una práctica de vuelo e involucró a dos avionetas pertenecientes a la escuela de aviación Delta Charlie. Su instructor también falleció. Tras la noticia, la familia del piloto en formación viajó desde Pucallpa para exigir el apoyo de las autoridades bolivianas y peruanas en el proceso de repatriación de su cuerpo.

El accidente ocurrió en la ruta Trinidad–Santa Ana, cuando dos avionetas Cessna 172, pertenecientes a un Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC), chocaron en pleno vuelo. Según los reportes oficiales, una de las aeronaves, con matrícula CP-3062, logró aterrizar de emergencia en Santa Ana pese a los daños en el fuselaje. Afortunadamente, sus ocupantes salieron ilesos. Sin embargo, la segunda avioneta, matrícula CP-2645, desapareció de los radares y recién fue hallada varias horas después por brigadas de búsqueda terrestre.

TE RECOMENDAMOS DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Rescataron los cuerpos tras fatal accidente

El hallazgo se dio en medio de la selva, entre los árboles cercanos a la Laguna Pistola, a unas 22 millas náuticas de Santa Ana. Dentro de la aeronave fueron encontrados sin vida el estudiante peruano y su instructor, Edson Torrico. El operativo de rescate permitió recuperar los cuerpos alrededor de las 04:30 de la madrugada, que luego fueron llevados a la morgue del hospital de Santa Ana de Yacuma, mientras se realizan las coordinaciones para su traslado a la ciudad de Cochabamba.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia confirmó la apertura de una investigación a cargo de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes (AIG), con el fin de esclarecer las causas de la colisión bajo los lineamientos de la Reglamentación Aeronáutica Boliviana. Según las autoridades, los vuelos correspondían a prácticas regulares de instrucción para estudiantes y supervisores.

Familia de joven peruano responsabiliza a escuela

La familia de Roit Rengifo fue informada en Pucallpa por representantes de la escuela de aviación, aunque señalaron que la comunicación fue escasa y sin detalles claros sobre lo sucedido. Su hermana indicó que vivieron horas de incertidumbre: ''Alrededor de las cinco de la tarde nos llamaron diciendo que habían encendido el localizador de la avioneta. En la búsqueda pude ver la mitad del ala y algunos restos del avión''.

Sus seres queridos responsabilizan tanto a la escuela Delta Charlie como a la Fuerza Aérea de Bolivia por no haber actuado con mayor rapidez en la aplicación de los protocolos de emergencia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.