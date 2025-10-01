Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) informó que los días 2 y 3 de octubre se llevará a cabo un corte programado de agua potable, el cual podría prolongarse por más de 24 horas. La suspensión tiene como objetivo asegurar la calidad del servicio y evitar riesgos de enfermedades vinculadas al consumo de agua sin el tratamiento correspondiente.

La entidad detalló que la restricción alcanzará al distrito de Socabaya, Pedregal y Cayma. Ante ello, recomendó a los vecinos abastecerse con anticipación y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades mientras duren los trabajos de mantenimiento.

Corte de agua en Arequipa: zonas y horarios afectadas

Corte de agua 2 de octubre

Distrito: Socabaya

Motivo : Limpieza y desinfección de reservorios

: Limpieza y desinfección de reservorios Zonas afectadas : AH. Asoc. Hab. Para la Humanidad, AH. El Mirador de Socabaya, Asoc. La Pradera de Chuca, Asoc. Peq. Artesanos y Com. Villa Socabaya, Asoc. Peq. Ind. San Fernando de Socabaya, Asoc. Prod. Pecuarios La Pampa, Asoc. Viv. Ampliación Socabaya, Asoc. Exalumnas de Abancay Rosa de Santa María, Asoc. Viv. Los Rosales II Etapa, PT Alto Buena Vista, PT El Pueblo de Socabaya, PT La Calle Zona 17, PT La Pampa, Urb. Villa Socabaya - Asermul

: AH. Asoc. Hab. Para la Humanidad, AH. El Mirador de Socabaya, Asoc. La Pradera de Chuca, Asoc. Peq. Artesanos y Com. Villa Socabaya, Asoc. Peq. Ind. San Fernando de Socabaya, Asoc. Prod. Pecuarios La Pampa, Asoc. Viv. Ampliación Socabaya, Asoc. Exalumnas de Abancay Rosa de Santa María, Asoc. Viv. Los Rosales II Etapa, PT Alto Buena Vista, PT El Pueblo de Socabaya, PT La Calle Zona 17, PT La Pampa, Urb. Villa Socabaya - Asermul Horario de Interrupción: Desde las 10:00 del 2/10/2025 hasta las 04:00 del 03/10/2025

Corte de agua 3 de octubre

Distrito: Pedregal

Motivo : Mantenimiento de reguladora

: Mantenimiento de reguladora Zonas Afectadas : Todos los usuarios de Pedregal Norte y Centro

: Todos los usuarios de Pedregal Norte y Centro Horario de Interrupción: Desde las 00:00 hasta las 12:00

Distrito: Cayma

Motivo : Limpieza y desinfección de reservorios

: Limpieza y desinfección de reservorios Circuitos/Sectores : N-25, N-25A, N-42, R-6, R-7, N-44

: N-25, N-25A, N-42, R-6, R-7, N-44 Zonas afectadas detalladas :

N-25 (N-25A): AH Asoc. Proy. Viv. Primero de Junio Zona -17, AH Asoc. Proy. Primero de Junio Zona -18, AH Señor de los Milagros, Asoc. El Solar de Cayma, Asoc. Proy. Villarreal 1, Asoc. Rafael Belaunde Diez, Casenco Zona -17, Asoc. Rafael Belaunde Diez Casenco Zona -19, Avenida Charcani, PJ Mariano Melgar, PJ Mariano Melgar Zona -17, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma II), Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III), Sector -5, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III), Sector -6, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III), Sector -7, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III)

N-42: AH Jose Abelardo Quiñones, AH Jose Abelardo Quiñones II Etapa, AH Jose Olaya Zona -17, AH San Martín de Porras, AH San Miguel, AH Santa Rosa de Lima, AH Sol de Oro, AH Sol de Oro Zona -17, AP Asoc. Viv. 28 de Julio, Asoc. de Microempresarios El Gran Cayma Sector -A, Asoc. Estrella 1, Asoc. Los Descendientes de Rafael Belaunde Diez, Asoc. Micaela Bastidas, Asoc. Rafael Belaunde Diez Casenco, Asoc. Rafael Belaunde Diez Casenco Zona -17, Asoc. Rafael Belaunde Diez Casenco Zona -18, Asoc. Rafael Belaunde Diez Casenco Zona -19, PQ. Copy Viv. Victor Raul Haya de la Torre, PJ Virgen de Chapi, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III), Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -10, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -12, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -13, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -2, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -3, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -4, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -5, UPS 19 de Enero, UPS 20 de Febrero, UPS Milagroso Señor de Huanca, Urb. Los Alamos de Dean Valdivia

R-6: AH Juan Velasco Alvarado, Avenida Bolognesi, Avenida Bolognesi CJ. Resid. Cayma, Huambo Real, PJ Ampliación La Tomilla, PJ Ampliación La Tomilla Zona -18, PJ Ampliación La Tomilla Zona -19, PJ La Tomilla Zona -17, PJ La Tomilla Zona -18, PJ La Tomilla Zona -19, PT. Acequia Alta, PT Acequia Alta Sector -1, PT Carmen Alt, PT Tronchadero, Quinta Resid. Los Endenes de Cayma, Urb. El Arroyo de Cayma, Urb. La Campiña, Urb. Los Girasoles, Urb. Magdalena, Urb. Puerta del Sol, Urb. Valle Escondido

R-7: AH Asurís José Carlos Mariátegui, AH Buen Amanecer, AH General Manuel A. Odría, AH Jose Abelardo Quiñones, AH Jose Olaya Zona -18, AH Juan Velasco Alvarado, AH Juan Velasco Alvarado Sector -1, AH Las Malvinas, AH Las Malvinas Sector -1, AH María Parado de Bellido, AH Pago de Pichu, AH Vecinos Sin Vivienda, AH Villa Continental II Etapa, AH Villa Señor de Huanca Zona -18, AP Asoc. de Interés Social Dean Valdivia, APIS San Pedro, APVS Villa El Mirador, Asoc. Ampliación José Carlos Mariátegui, Asoc. Casimiro Cuadros II Sector -1, Asoc. Casimiro Cuadros II, Asoc. José Carlos Mariátegui, Asoc. José Carlos Mariátegui Zona -17, Asoc. José Carlos Mariátegui Zona -17 Sector -1, Asoc. José Carlos Mariátegui Zona -18, Asoc. José Carlos Mariátegui Zona -18 Sector -1, Asoc. Juan Pablo II, Asoc. Juan Pablo II Zona -17, Asoc. Juan Pablo II Zona -18, Asoc. Villa Continental, Asoc. Villa Continental Zona -18 Sector -1, Asoc. Villa Continental Zona -19, Asoc. Villa Continental Zona -19 Sector -1, Asoc. VV Andrés Avelino Cáceres, Asoc. Virgen de la Candelaria, Coop. Viv. Víctor Raul Haya de la Torre, PJ Cesar Vallejo, PJ Cesar Vallejo Zona -17, PJ Cesar Vallejo Zona -19, PJ Cesar Vallejo Zona -19 Sector -1, PJ Chachani, PJ Francisco Bolognesi Zona -17, PJ Francisco Bolognesi Zona -18, PJ La Tomilla Zona -19, PJ Ramiro Priale, PJ Ramiro Priale Zona -17, PJ Ramiro Priale Zona -18, PT Acequia Alta, Urb. Cielo Azul, Urb. Cortaderas, Urb. Monte Verde

N-44: AH Buenos Aires, AH Buenos Aires - Santa Fe, AH Buenos Aires Zona -17, AH Buenos Aires Zona -18, AH Buenos Aires Zona -19, AH El Mirador de Buenos Aires, AH Las Malvinas, Asoc. Casimiro Cuadros I, Asoc. Casimiro Cuadros I Zona -17, Asoc. Casimiro Cuadros I Zona -17 Sector -1, Asoc. Casimiro Cuadros I Zona -18, Asoc. Casimiro Cuadros I Zona -18 Sector -1, Asoc. Casimiro Cuadros II, Asoc. Casimiro Cuadros II Sector -2, Asoc. Casimiro Cuadros II Sector -II, Asoc. Villa Continental, Asoc. Villa Continental Zona -18 Sector -I, Asoc. Villa Continental Zona -19, Asoc. Villa Continental Zona -19 Sector -I, Asoc. Viv Andrés Avelino Cáceres, PJ Ramiro Priale

: AH Asoc. Proy. Viv. Primero de Junio Zona -17, AH Asoc. Proy. Primero de Junio Zona -18, AH Señor de los Milagros, Asoc. El Solar de Cayma, Asoc. Proy. Villarreal 1, Asoc. Rafael Belaunde Diez, Casenco Zona -17, Asoc. Rafael Belaunde Diez Casenco Zona -19, Avenida Charcani, PJ Mariano Melgar, PJ Mariano Melgar Zona -17, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma II), Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III), Sector -5, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III), Sector -6, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III), Sector -7, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) AH Jose Abelardo Quiñones, AH Jose Abelardo Quiñones II Etapa, AH Jose Olaya Zona -17, AH San Martín de Porras, AH San Miguel, AH Santa Rosa de Lima, AH Sol de Oro, AH Sol de Oro Zona -17, AP Asoc. Viv. 28 de Julio, Asoc. de Microempresarios El Gran Cayma Sector -A, Asoc. Estrella 1, Asoc. Los Descendientes de Rafael Belaunde Diez, Asoc. Micaela Bastidas, Asoc. Rafael Belaunde Diez Casenco, Asoc. Rafael Belaunde Diez Casenco Zona -17, Asoc. Rafael Belaunde Diez Casenco Zona -18, Asoc. Rafael Belaunde Diez Casenco Zona -19, PQ. Copy Viv. Victor Raul Haya de la Torre, PJ Virgen de Chapi, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III), Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -10, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -12, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -13, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -2, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -3, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -4, Proy. Hab Dean Valdivia (Alto Cayma III) Sector -5, UPS 19 de Enero, UPS 20 de Febrero, UPS Milagroso Señor de Huanca, Urb. Los Alamos de Dean Valdivia AH Juan Velasco Alvarado, Avenida Bolognesi, Avenida Bolognesi CJ. Resid. Cayma, Huambo Real, PJ Ampliación La Tomilla, PJ Ampliación La Tomilla Zona -18, PJ Ampliación La Tomilla Zona -19, PJ La Tomilla Zona -17, PJ La Tomilla Zona -18, PJ La Tomilla Zona -19, PT. Acequia Alta, PT Acequia Alta Sector -1, PT Carmen Alt, PT Tronchadero, Quinta Resid. Los Endenes de Cayma, Urb. El Arroyo de Cayma, Urb. La Campiña, Urb. Los Girasoles, Urb. Magdalena, Urb. Puerta del Sol, Urb. Valle Escondido AH Asurís José Carlos Mariátegui, AH Buen Amanecer, AH General Manuel A. Odría, AH Jose Abelardo Quiñones, AH Jose Olaya Zona -18, AH Juan Velasco Alvarado, AH Juan Velasco Alvarado Sector -1, AH Las Malvinas, AH Las Malvinas Sector -1, AH María Parado de Bellido, AH Pago de Pichu, AH Vecinos Sin Vivienda, AH Villa Continental II Etapa, AH Villa Señor de Huanca Zona -18, AP Asoc. de Interés Social Dean Valdivia, APIS San Pedro, APVS Villa El Mirador, Asoc. Ampliación José Carlos Mariátegui, Asoc. Casimiro Cuadros II Sector -1, Asoc. Casimiro Cuadros II, Asoc. José Carlos Mariátegui, Asoc. José Carlos Mariátegui Zona -17, Asoc. José Carlos Mariátegui Zona -17 Sector -1, Asoc. José Carlos Mariátegui Zona -18, Asoc. José Carlos Mariátegui Zona -18 Sector -1, Asoc. Juan Pablo II, Asoc. Juan Pablo II Zona -17, Asoc. Juan Pablo II Zona -18, Asoc. Villa Continental, Asoc. Villa Continental Zona -18 Sector -1, Asoc. Villa Continental Zona -19, Asoc. Villa Continental Zona -19 Sector -1, Asoc. VV Andrés Avelino Cáceres, Asoc. Virgen de la Candelaria, Coop. Viv. Víctor Raul Haya de la Torre, PJ Cesar Vallejo, PJ Cesar Vallejo Zona -17, PJ Cesar Vallejo Zona -19, PJ Cesar Vallejo Zona -19 Sector -1, PJ Chachani, PJ Francisco Bolognesi Zona -17, PJ Francisco Bolognesi Zona -18, PJ La Tomilla Zona -19, PJ Ramiro Priale, PJ Ramiro Priale Zona -17, PJ Ramiro Priale Zona -18, PT Acequia Alta, Urb. Cielo Azul, Urb. Cortaderas, Urb. Monte Verde AH Buenos Aires, AH Buenos Aires - Santa Fe, AH Buenos Aires Zona -17, AH Buenos Aires Zona -18, AH Buenos Aires Zona -19, AH El Mirador de Buenos Aires, AH Las Malvinas, Asoc. Casimiro Cuadros I, Asoc. Casimiro Cuadros I Zona -17, Asoc. Casimiro Cuadros I Zona -17 Sector -1, Asoc. Casimiro Cuadros I Zona -18, Asoc. Casimiro Cuadros I Zona -18 Sector -1, Asoc. Casimiro Cuadros II, Asoc. Casimiro Cuadros II Sector -2, Asoc. Casimiro Cuadros II Sector -II, Asoc. Villa Continental, Asoc. Villa Continental Zona -18 Sector -I, Asoc. Villa Continental Zona -19, Asoc. Villa Continental Zona -19 Sector -I, Asoc. Viv Andrés Avelino Cáceres, PJ Ramiro Priale Horario de Interrupción: Desde las 06:00 hasta las 23:55

¿Cómo pagar el recibo de Sedapar en Arequipa?

Los usuarios que deseen pagar su recibo de Sedapar pueden realizarlo de forma presencial u online. Aquí te explicamos el proceso.

Presencial en sede central: si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en agentes autorizados.

si pagarás de forma presencial, debes contar con tu recibo de servicio o el número de conexión. Puedes presentarte en la sede central en Arequipa (avenida Venezuela), de Mollendo, de Camaná y de Pedregal. También es posible cancelar tu factura en Vía virtual: para un pago online, debes contar con el número de conexión y registrarte en la plataforma de Oficina Virtual.

¿Cómo comunicarse con Sedapar?

Los clientes de Sedapar pueden comunicarse, para resolver sus consultas y solicitudes, a través de la línea telefónica 054 606161 durante las 24 horas del día. La petición del usuario será atendida y, si fuera necesario, derivada al área correspondiente para una posterior respuesta.

