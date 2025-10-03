Conmemoran Aniversario de Creación de los Juzgados de Paz Letrado de Piura

Los jueces y el personal de los Juzgados de Paz Letrados de Piura conmemoraron un nuevo aniversario al servicio de la comunidad piurana, esto con la realización de actos protocolares, actividades de capacitación y de proyección.

En su día central, los integrantes de los Juzgados de Paz Letrado de Piura participaron de la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y bandera del Poder Judicial, así como de una sesión solemne con motivo de esta importante fecha, en esta ocasión el discurso de orden estuvo a cargo del juez titular del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura, Víctor Miguel Araico Chávez.

Durante la ceremonia también se hizo entrega de diplomas de felicitación a los magistrados Viviana de La Cruz Ruíz, Víctor Torres Ramos, Víctor Araico Chávez, Sharityn García Apolo, Marcos Andrade Boulangger y Karla Reyes Criollo; así como al personal jurisdiccional y administrativo por su producción y apoyo en la realización de actividades que acercan el servicio de justicia a la población.

Cabe destacar, que como parte de las actividades del aniversario de los Juzgados de Paz también se desarrollaron jornadas de capacitación dirigidas a estudiantes de Derecho, visitas guiadas donde participaron los jueces de paz escolares, entre otros.