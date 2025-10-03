HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

‘Pequeño J’ y el audio a su novia que fue clave para ser capturado: "Ando corrido, no te quiero ver triste"

El audio reveló la precaria situación de ‘Pequeño J’ y su intento de traer a su pareja a Perú, mientras se encontraba en constante rastreo y huyendo con varios celulares.

Pequeño J - La República
Pequeño J - La República

Tony Janzen Valverde Victoriano, aleas 'Pequeño J', vinculado a un caso de triple femicidio en Argentina, fue detenido el pasado martes 30 en Pucusana dentro de un tráiler que se dirigía a Lima. Esto luego de un trabajo de inteligencia policial y una de las claves para esta captura fueron los mensajes de voz que le envió a su pareja donde revelaba su situación.

Valverde ya se encontraba bajo investigación y en constante rastreo. Este habría huido con tres celulares e iba intercambiando números, sin embargo, en Bolivia, llamó a su brazo derecho, Matías Agustín Ozorio, para pactar un encuentro en la capital peruana y trasladarse al norte del país.

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios

El audio que propició su caída fue la que le envió a su pareja en Argentina, donde revelaba la precaria situación en la que se encontraba y la intención que tenía de traerla al Perú.

lr.pe

‘Pequeño J’ y el audio que reveló su ubicación

"Espérame que arregle este problema, yo la verdad ando corrido y no ando en mi casa. Ando en lugares lejos y es feo porque me tengo que dejar humillar, pero a la firme yo nunca me he dejado humillar por nadie. Y el policía me cobra, los tíos me cobran y me quitan mi plata y se van", se escucha en los audios que enviaba a su pareja.

Además, expresó preocupación por el estado emocional. "Y o quiero que tú veas lo que pasa. Yo te tengo que traer a ti cuando todo esté bien, no te tengo que traer a ti en guerra. No te quiero ver estresada, ni triste, ni nada (...)".

Estas conversaciones, según medios argentinos, fueron claves para dar con el paradero del acusado e intervenirlo. Pues, habría dado detalles importantes de su ubicación y de sus actividades en el país. Además, Valverde mencionó que él no tiene nada que ver en el triple feminicidio y que las autoridades deberían de encargarse de buscar al verdadero culpable.

Detienen a Mauricio Ozorio, brazo armado de ‘Pequeño J’

Agentes de la Policía Nacional del Perú y de la Policía Federal Argentina confirmaron la ubicación y captura en Lima del ciudadano de este país, Matías Agustín Ozorio, quien huyó de su país luego de haber sido identificado como hombre de confianza del peruano Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J.”, a quien se atribuye la autoría del crimen de tres mujeres en Argentina.

