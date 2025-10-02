El Proyecto de Ley N.° 12641/2025-CR mantiene la obligación de usar cascos homologados y chalecos reflectantes, pero sin el número de matrícula, para motocicilistas en Perú. | Composición LR | Composición LR

El Proyecto de Ley N.° 12641/2025-CR mantiene la obligación de usar cascos homologados y chalecos reflectantes, pero sin el número de matrícula, para motocicilistas en Perú. | Composición LR | Composición LR

La congresista Kira Alcarraz Agüero (Podemos Perú) presentó un proyecto de ley que plantea eliminar la obligación de usar chalecos y cascos con el número de placa impreso para conductores y pasajeros de motocicletas. El Proyecto de Ley N.° 12641/2025-CR propone modificar varios numerales del artículo 5 del Decreto Legislativo 1216, norma vigente que sería efectiva en diciembre de este año.

Se plantea que los motociclistas y sus acompañantes sigan obligados a usar cascos de seguridad homologados, bajo estándares técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además, deberán portar chalecos reflectantes de alta visibilidad, pensados como medida preventiva para reducir accidentes y mejorar la visibilidad nocturna, pero sin la exigencia del número de placa.

¿Sistema electrónico?

El proyecto de ley también menciona la creación de un sistema electrónico de identificación vehicular, que contemple:

La colocación de una calcomanía holográfica en la parte frontal de la moto, con un código QR vinculado al Registro de Propiedad Vehicular. Esta sería exigida desde los 60 días hábiles posteriores a la publicación del reglamento.

La incorporación progresiva de etiquetas electrónicas (RFID) u otros dispositivos de lectura remota, según lo que establezca el reglamento. Entraría en vigor de manera progresiva a los 180 días hábiles, según el tipo de vehículo y la región.

El MTC, en coordinación con el Ministerio del Interior, deberá definir las especificaciones técnicas y los plazos específicos para la instalación, además de aplicar medidas de control mediante videovigilancia y sistemas inteligentes de fiscalización vehicular.

¿Cuál es la norma actual para los motorizados?

Actualmente, en el Perú, los motociclistas y sus acompañantes están obligados a usar cascos de seguridad certificados en todo el país y chalecos reflectantes con número de placa únicamente en Lima y Callao.

Los cascos deben tener certificaciones, contar con coraza dura, acolchado interno, correas de sujeción y visor adecuado, además de estar en buen estado y dentro de su vida útil. El chaleco debe ser sin mangas, cubrir el tronco hasta por debajo de la cintura, tener bandas reflectantes visibles y mostrar claramente la placa del vehículo.

El MTC amplió hasta el 20 de diciembre de 2025 el plazo para que la disposición se haga efectiva. Pasado ese periodo, no cumplir con el uso de casco certificado o chaleco con placa en las zonas obligatorias puede implicar multas cercanas a S/ 428, además de otras sanciones como la retención del vehículo. La medida se planteó con el fin de reforzar la seguridad vial y disminuir el crimen relacionado con las motocicletas, aunque ha sido cuestionada por su efectividad.

