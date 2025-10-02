Entregan a bebé equivocada a madre en Hospital de EsSalud en Arequipa: abuela de la recién nacida denunció el hecho

El suceso ocurrió en el Hospital de EsSalud Yanahuara. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República

El suceso ocurrió en el Hospital de EsSalud Yanahuara. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República

Una mujer denunció que su hija, que acababa de dar a luz en el Hospital de EsSalud de Yanahuara, en Arequipa, recibió a una bebé que no era su nieta.

Según cuenta la abuela de la recién nacida, el personal del nosocomio llevó a la menor para ser bañada y, al momento de la devolución, la madre identificó de inmediato que el infante que le entregaron no era el suyo.

"Mi hijita preocupada me llama y me dice: 'Mami, me han traído otro bebé que no es mío'", comentó a la prensa.

Personal de EsSalud reconoció cambio de bebés

La confusión se habría generado porque el personal de salud, solo habría considerado el primer apellido de la recién nacida.

"Una señorita, debe ser auxiliar de enfermería (…) Me dijo, señora, me he confundido porque el bebé era Succa", explicó la abuela de la bebé.

Asimismo, agregó que el nosocomio tenía a otro bebé con los apellidos Zucca González, lo que generó confusión entre la enfermera.

Entregan a bebé

Tras algunas horas, el caso se resolvió de manera favorable. La abuela de la bebé comentó que su nieta ya se encuentra con su mamá. “La bebé ya ha sido encontrada; ya está con mi hija. Mi propia hija me ha dicho que ya está con la bebé”, dijo.

Finalmente, EsSalud no dio respuesta oficial sobre este problema que se produjo por una auxiliar de enfermería en el Hospital de Yanahuara.