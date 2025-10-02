HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Entregan a bebé equivocada a madre en Hospital de EsSalud en Arequipa: abuela de la recién nacida denunció el hecho

Confusión se generó cuando llevaron a la recién nacida para bañarla. Personal del nosocomio reconoció su error, según los familiares, quienes vivieron horas de angustia.

El suceso ocurrió en el Hospital de EsSalud Yanahuara. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República
El suceso ocurrió en el Hospital de EsSalud Yanahuara. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República

Una mujer denunció que su hija, que acababa de dar a luz en el Hospital de EsSalud de Yanahuara, en Arequipa, recibió a una bebé que no era su nieta.

Según cuenta la abuela de la recién nacida, el personal del nosocomio llevó a la menor para ser bañada y, al momento de la devolución, la madre identificó de inmediato que el infante que le entregaron no era el suyo.

TE RECOMENDAMOS

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios

"Mi hijita preocupada me llama y me dice: 'Mami, me han traído otro bebé que no es mío'", comentó a la prensa.

PUEDES VER: Señor de los Milagros en Arequipa 2025: fechas de recorridos, misas protocolares y programa completo

lr.pe

Personal de EsSalud reconoció cambio de bebés

La confusión se habría generado porque el personal de salud, solo habría considerado el primer apellido de la recién nacida.

"Una señorita, debe ser auxiliar de enfermería (…) Me dijo, señora, me he confundido porque el bebé era Succa", explicó la abuela de la bebé.

Asimismo, agregó que el nosocomio tenía a otro bebé con los apellidos Zucca González, lo que generó confusión entre la enfermera.

PUEDES VER: Intervienen a mujer que intentaba ingresar celulares, chips y cigarros a penal de Arequipa

lr.pe

Entregan a bebé

Tras algunas horas, el caso se resolvió de manera favorable. La abuela de la bebé comentó que su nieta ya se encuentra con su mamá. “La bebé ya ha sido encontrada; ya está con mi hija. Mi propia hija me ha dicho que ya está con la bebé”, dijo.

Finalmente, EsSalud no dio respuesta oficial sobre este problema que se produjo por una auxiliar de enfermería en el Hospital de Yanahuara.

Notas relacionadas
Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

LEER MÁS
Señor de los Milagros en Arequipa 2025: fechas de recorridos, misas protocolares y programa completo

Señor de los Milagros en Arequipa 2025: fechas de recorridos, misas protocolares y programa completo

LEER MÁS
Corte de luz programado hoy en Lima y regiones: consulta si tu distrito será afectado

Corte de luz programado hoy en Lima y regiones: consulta si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy EN VIVO en Lima y Callao: gremios de SUTEP Y Construcción Civil se suman a las movilizaciones

Paro de transportistas hoy EN VIVO en Lima y Callao: gremios de SUTEP Y Construcción Civil se suman a las movilizaciones

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

LEER MÁS
Paro de transporte EN VIVO: Corredor Morado desvía su ruta en las líneas 404, 405 y 406 por manifestantes en Av. Abancay, según ATU

Paro de transporte EN VIVO: Corredor Morado desvía su ruta en las líneas 404, 405 y 406 por manifestantes en Av. Abancay, según ATU

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Sociedad

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025