Intervienen a mujer que intentaba ingresar celulares, chips y cigarros a penal de Arequipa
Fémina es pareja de un reo acusado por conflictos relacionados con la minería ilegal, según la Policía
El 14 de septiembre, agentes de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Varones Socabaya, en Arequipa, intervinieron a Jennifer Apaza Mantilla cuando intentaba ingresar 3 celulares, 148 chips y cigarrillos ocultos en sus partes íntimas durante una visita a su cónyuge Jesús David Quispe Escobar, implicado en enfrentamientos mineros, según información policial.
A Jennyfer Apaza de 33 años, se le intervino, mediante revisión corporal con detector metálico, por sospecha de objetos en la zona intima, región lumbar y parte inferior del vientre.
Tras la verificación Jennifer aceptó portar artículos prohibidos en sus partes íntimas, aunque se negó a extraerlos voluntariamente. Posteriormente, con la participación de la Policía Nacional, se realizó el registro personal, hallándose un paquete en forma de ovoide, envuelto en cinta de embalaje transparente y papel carbón, que contenía: 148 chips de la operadora Claro, tres celulares marca SAMSUNG FLIP, cigarrillos y un cable USB.
Finalmente, las autoridades indicaron que Jesús David Quispe Escobar permanece en el establecimiento penitenciario debido a estar involucrado en los enfrentamientos registrados en el campamento minero Intigold, en el distrito de Ático, en la provincia de Caravelí, en Arequipa junto a otros siete sujetos