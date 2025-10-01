Intervienen a mujer que intentaba ingresar celulares, chips y cigarros a penal de Arequipa

Detenida visitaba a su pareja que se encuentra recluido en el penal por estar involucrado en los enfrentamientos mineros. Foto: Composición LR / PNP

Detenida visitaba a su pareja que se encuentra recluido en el penal por estar involucrado en los enfrentamientos mineros. Foto: Composición LR / PNP

El 14 de septiembre, agentes de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Varones Socabaya, en Arequipa, intervinieron a Jennifer Apaza Mantilla cuando intentaba ingresar 3 celulares, 148 chips y cigarrillos ocultos en sus partes íntimas durante una visita a su cónyuge Jesús David Quispe Escobar, implicado en enfrentamientos mineros, según información policial.

A Jennyfer Apaza de 33 años, se le intervino, mediante revisión corporal con detector metálico, por sospecha de objetos en la zona intima, región lumbar y parte inferior del vientre.

Tras la verificación Jennifer aceptó portar artículos prohibidos en sus partes íntimas, aunque se negó a extraerlos voluntariamente. Posteriormente, con la participación de la Policía Nacional, se realizó el registro personal, hallándose un paquete en forma de ovoide, envuelto en cinta de embalaje transparente y papel carbón, que contenía: 148 chips de la operadora Claro, tres celulares marca SAMSUNG FLIP, cigarrillos y un cable USB.

Finalmente, las autoridades indicaron que Jesús David Quispe Escobar permanece en el establecimiento penitenciario debido a estar involucrado en los enfrentamientos registrados en el campamento minero Intigold, en el distrito de Ático, en la provincia de Caravelí, en Arequipa junto a otros siete sujetos