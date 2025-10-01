HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido
Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     Barcelona vs PSG EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido     
Sociedad

¿Eres inquilino o roomie? Entérate cómo serás registrado en los Censos 2025

Inquilinos y roommates también cuentan en los Censos 2025. Conoce cómo es tu rol como Informante Calificado.

Tu participación en el Censo 2025 es un deber ciudadano. Fuente: Difusión.
Tu participación en el Censo 2025 es un deber ciudadano. Fuente: Difusión.

A un mes de culminar los Censos Nacionales 2025, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recuerda que el objetivo de los Censos Nacionales 2025, es registrar las viviendas, así como a los integrantes de todos los hogares del país. Y sí, esto incluye los distintos tipos de vivienda.

En el Perú —además de los propietarios— existen también inquilinos y personas que comparten un mismo espacio como roommates. Por ello, es importante reconocer que ellos también deben ser contados y registrados. ¿Cómo es este proceso?

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Censo en viviendas alquiladas: ¿Cómo procede?

Durante los Censos Nacionales 2025, se censarán todas las viviendas: casas, departamentos o habitaciones en edificios y condominios, sean propias o alquiladas.

  • Si el propietario vive en la vivienda: Será él o un miembro de la familia quién responda como Informante Calificado.
  • Si el propietario alquila la vivienda y vive en otro lugar: No será censado en ese domicilio. En este caso, el Informante Calificado será un integrante del hogar que alquila.
  • Propietarios con viviendas divididas: Es decir, en caso un piso sea propio y los demás alquilados; cada vivienda contará con su propio Informante Calificado y será registrado como un hogar separado.
<em>Todas las viviendas, propias o alquiladas, deben ser censadas. Fuente: Difusión.</em>

Todas las viviendas, propias o alquiladas, deben ser censadas. Fuente: Difusión.

Censo a roommies: Cómo se organiza

En el caso de las viviendas que compartan espacios como roommates, los Censos Nacionales 2025 contempla lo siguiente:

  • Si comparten gastos de alimentación, forman un solo hogar y solo uno de ellos será el Informante Calificado.
  • Si no comparten gastos de alimentación, cada inquilino será considerado como un hogar independiente y será censado de manera individual.

Es importante mencionar que tanto los inquilinos como los roommates tienen el derecho y el deber de ser censados en el lugar donde residen de forma permanente. 

No obstante, en caso el propietario impida que estos sean censados, pueden comunicarse con el Call Center de los Censos Nacionales 2025 al 08000-70225 para agendar la visita de un censista.

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas
INEI refuerza seguridad de censistas con apoyo de la Policía Nacional a nivel nacional

INEI refuerza seguridad de censistas con apoyo de la Policía Nacional a nivel nacional

LEER MÁS
Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

LEER MÁS
Comunidades indígenas participarán en los Censos Nacionales 2025 con una cédula especial del INEI

Comunidades indígenas participarán en los Censos Nacionales 2025 con una cédula especial del INEI

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora inicia el paro de transportistas y qué empresas de transporte acatarán la medida el 2 de octubre?

¿A qué hora inicia el paro de transportistas y qué empresas de transporte acatarán la medida el 2 de octubre?

LEER MÁS
¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

LEER MÁS
Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del jueves 2 de octubre: universidades de Lima suspenden clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS
Camión sin control ocasionó múltiple choque en el Callao: reportan un fallecido y más de 15 heridos

Camión sin control ocasionó múltiple choque en el Callao: reportan un fallecido y más de 15 heridos

LEER MÁS
Ataque a combi en av. Colonial deja cobrador fallecido: otros dos transportistas quedan heridos

Ataque a combi en av. Colonial deja cobrador fallecido: otros dos transportistas quedan heridos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Sociedad

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Paro de transportistas en Lima y Callao: estas rutas operarán con normalidad este 2 de octubre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota