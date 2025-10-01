¿Eres inquilino o roomie? Entérate cómo serás registrado en los Censos 2025

Tu participación en el Censo 2025 es un deber ciudadano. Fuente: Difusión.

A un mes de culminar los Censos Nacionales 2025, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recuerda que el objetivo de los Censos Nacionales 2025, es registrar las viviendas, así como a los integrantes de todos los hogares del país. Y sí, esto incluye los distintos tipos de vivienda.

En el Perú —además de los propietarios— existen también inquilinos y personas que comparten un mismo espacio como roommates. Por ello, es importante reconocer que ellos también deben ser contados y registrados. ¿Cómo es este proceso?

Censo en viviendas alquiladas: ¿Cómo procede?

Durante los Censos Nacionales 2025, se censarán todas las viviendas: casas, departamentos o habitaciones en edificios y condominios, sean propias o alquiladas.

Si el propietario vive en la vivienda: Será él o un miembro de la familia quién responda como Informante Calificado.

Si el propietario alquila la vivienda y vive en otro lugar: No será censado en ese domicilio. En este caso, el Informante Calificado será un integrante del hogar que alquila.

Propietarios con viviendas divididas: Es decir, en caso un piso sea propio y los demás alquilados; cada vivienda contará con su propio Informante Calificado y será registrado como un hogar separado.

Todas las viviendas, propias o alquiladas, deben ser censadas. Fuente: Difusión.

Censo a roommies: Cómo se organiza

En el caso de las viviendas que compartan espacios como roommates, los Censos Nacionales 2025 contempla lo siguiente:

Si comparten gastos de alimentación, forman un solo hogar y solo uno de ellos será el Informante Calificado.

Si no comparten gastos de alimentación, cada inquilino será considerado como un hogar independiente y será censado de manera individual.

Es importante mencionar que tanto los inquilinos como los roommates tienen el derecho y el deber de ser censados en el lugar donde residen de forma permanente.

No obstante, en caso el propietario impida que estos sean censados, pueden comunicarse con el Call Center de los Censos Nacionales 2025 al 08000-70225 para agendar la visita de un censista.

