HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

¿Cuándo es el primer recorrido del Señor de los Milagros en procesión este 2025? Todo listo para el mes morado

Se anunciaron medidas adicionales como la presencia de brigadas médicas y atención médica durante los recorridos, para no descuidar la seguridad de los fieles, especialmente de poblaciones vulnerables.

El mes morado inicia con la tradicional procesión del Señor de los Milagros en Lima y Callao, que contará con seis recorridos entre octubre y noviembre de 2025.
El mes morado inicia con la tradicional procesión del Señor de los Milagros en Lima y Callao, que contará con seis recorridos entre octubre y noviembre de 2025. | Andina

El mes morado ya está por comenzar y con él, la tradicional procesión del Señor de los Milagros. Este 2025, la Hermandad confirmó que la venerada imagen saldrá en seis recorridos por las calles de Lima y Callao, entre octubre y noviembre. Miles de fieles acompañarán al Cristo Moreno, que volverá al Callao luego de 22 años.

La sagrada imagen del también llamado Cristo de Pachacamilla iniciará su primer recorrido el sábado 4 de octubre y culminará el sábado 1 de noviembre. Estas son las rutas y zonas de cada salida.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Fiscalía abre investigación contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua

lr.pe

¿Cuáles son las rutas de la Procesión del Señor de los Milagros?

Primera salida: sábado 4 de octubre

  • Inicio en la Iglesia Las Nazarenas (Av. Tacna).
  • Pasará por la Av. Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda.
  • A mediodía se realizará la ''levantada mundial'', simultáneamente con 41 hermandades en el mundo y 11 en el Perú.

Segunda salida: sábado 18 de octubre

  • Recorrido por Av. Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión.
  • Llegará a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes del Poder Ejecutivo, la Municipalidad de Lima y el Arzobispado.
  • Continuará hacia el Congreso de la República y finalizará en la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

Tercera salida: domingo 19 de octubre

  • Iniciará en la Iglesia del Carmen.
  • Pasará por el Hospital Dos de Mayo, Hospital Almenara y el Palacio de Justicia.
  • Recorrerá jirones de La Victoria y retornará a Las Nazarenas.

Cuarta salida: domingo 26 de octubre (histórica visita al Callao)

  • El Nazareno Móvil llegará al primer puerto después de 22 años.
  • Recorrido por avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Universitaria, La Marina y puntos emblemáticos como la Guardia Chalaca y Sáenz Peña.

Quinta salida: martes 28 de octubre

  • Visita al Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados.
  • Recorrido por Av. Tacna, Av. Venezuela, Av. Garcilaso de la Vega y jirones céntricos de Lima.

Sexta y última salida: sábado 1 de noviembre

  • Tránsito por la Av. Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y Av. Emancipación.

PUEDES VER: Señor de los Milagros regresa al Callao tras 22 años: conoce los recorridos de la procesión en octubre

lr.pe

Medidas del Minsa en las procesiones

El Ministerio de Salud (Minsa) manifestó que desplegará brigadas médicas y puestos de atención en los primeros cinco recorridos para garantizar la seguridad en casos de emergencia. Habrá equipos móviles con médicos y enfermeras y se priorizará la atención a menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Señor de los Milagros regresa al Callao tras 22 años: conoce los recorridos de la procesión en octubre

Señor de los Milagros regresa al Callao tras 22 años: conoce los recorridos de la procesión en octubre

LEER MÁS
Hombre pide al Señor de los Milagros que cure a su esposa que sufre derrame cerebral: "Si ella no despierta, yo muero"

Hombre pide al Señor de los Milagros que cure a su esposa que sufre derrame cerebral: "Si ella no despierta, yo muero"

LEER MÁS
Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

LEER MÁS
Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa el 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

Corte de agua en Arequipa el 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS
¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Fiscalía abre investigación contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua

Fiscalía abre investigación contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Sociedad

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota