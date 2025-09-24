¿Cuándo es el primer recorrido del Señor de los Milagros en procesión este 2025? Todo listo para el mes morado
Se anunciaron medidas adicionales como la presencia de brigadas médicas y atención médica durante los recorridos, para no descuidar la seguridad de los fieles, especialmente de poblaciones vulnerables.
- Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025
- Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu
El mes morado ya está por comenzar y con él, la tradicional procesión del Señor de los Milagros. Este 2025, la Hermandad confirmó que la venerada imagen saldrá en seis recorridos por las calles de Lima y Callao, entre octubre y noviembre. Miles de fieles acompañarán al Cristo Moreno, que volverá al Callao luego de 22 años.
La sagrada imagen del también llamado Cristo de Pachacamilla iniciará su primer recorrido el sábado 4 de octubre y culminará el sábado 1 de noviembre. Estas son las rutas y zonas de cada salida.
TE RECOMENDAMOS
El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios
PUEDES VER: Fiscalía abre investigación contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua
¿Cuáles son las rutas de la Procesión del Señor de los Milagros?
Primera salida: sábado 4 de octubre
- Inicio en la Iglesia Las Nazarenas (Av. Tacna).
- Pasará por la Av. Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda.
- A mediodía se realizará la ''levantada mundial'', simultáneamente con 41 hermandades en el mundo y 11 en el Perú.
Segunda salida: sábado 18 de octubre
- Recorrido por Av. Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión.
- Llegará a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes del Poder Ejecutivo, la Municipalidad de Lima y el Arzobispado.
- Continuará hacia el Congreso de la República y finalizará en la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.
Tercera salida: domingo 19 de octubre
- Iniciará en la Iglesia del Carmen.
- Pasará por el Hospital Dos de Mayo, Hospital Almenara y el Palacio de Justicia.
- Recorrerá jirones de La Victoria y retornará a Las Nazarenas.
Cuarta salida: domingo 26 de octubre (histórica visita al Callao)
- El Nazareno Móvil llegará al primer puerto después de 22 años.
- Recorrido por avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Universitaria, La Marina y puntos emblemáticos como la Guardia Chalaca y Sáenz Peña.
Quinta salida: martes 28 de octubre
- Visita al Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados.
- Recorrido por Av. Tacna, Av. Venezuela, Av. Garcilaso de la Vega y jirones céntricos de Lima.
Sexta y última salida: sábado 1 de noviembre
- Tránsito por la Av. Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y Av. Emancipación.
PUEDES VER: Señor de los Milagros regresa al Callao tras 22 años: conoce los recorridos de la procesión en octubre
Medidas del Minsa en las procesiones
El Ministerio de Salud (Minsa) manifestó que desplegará brigadas médicas y puestos de atención en los primeros cinco recorridos para garantizar la seguridad en casos de emergencia. Habrá equipos móviles con médicos y enfermeras y se priorizará la atención a menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.