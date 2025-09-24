El mes morado inicia con la tradicional procesión del Señor de los Milagros en Lima y Callao, que contará con seis recorridos entre octubre y noviembre de 2025. | Andina

El mes morado ya está por comenzar y con él, la tradicional procesión del Señor de los Milagros. Este 2025, la Hermandad confirmó que la venerada imagen saldrá en seis recorridos por las calles de Lima y Callao, entre octubre y noviembre. Miles de fieles acompañarán al Cristo Moreno, que volverá al Callao luego de 22 años.

La sagrada imagen del también llamado Cristo de Pachacamilla iniciará su primer recorrido el sábado 4 de octubre y culminará el sábado 1 de noviembre. Estas son las rutas y zonas de cada salida.

¿Cuáles son las rutas de la Procesión del Señor de los Milagros?

Primera salida: sábado 4 de octubre

Inicio en la Iglesia Las Nazarenas (Av. Tacna).

Pasará por la Av. Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda.

A mediodía se realizará la ''levantada mundial'', simultáneamente con 41 hermandades en el mundo y 11 en el Perú.

Segunda salida: sábado 18 de octubre

Recorrido por Av. Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión.

Llegará a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes del Poder Ejecutivo, la Municipalidad de Lima y el Arzobispado.

Continuará hacia el Congreso de la República y finalizará en la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

Tercera salida: domingo 19 de octubre

Iniciará en la Iglesia del Carmen.

Pasará por el Hospital Dos de Mayo, Hospital Almenara y el Palacio de Justicia.

Recorrerá jirones de La Victoria y retornará a Las Nazarenas.

Cuarta salida: domingo 26 de octubre (histórica visita al Callao)

El Nazareno Móvil llegará al primer puerto después de 22 años.

Recorrido por avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Universitaria, La Marina y puntos emblemáticos como la Guardia Chalaca y Sáenz Peña.

Quinta salida: martes 28 de octubre

Visita al Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia Nuestra Señora de los Desamparados.

Recorrido por Av. Tacna, Av. Venezuela, Av. Garcilaso de la Vega y jirones céntricos de Lima.

Sexta y última salida: sábado 1 de noviembre

Tránsito por la Av. Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y Av. Emancipación.

Medidas del Minsa en las procesiones

El Ministerio de Salud (Minsa) manifestó que desplegará brigadas médicas y puestos de atención en los primeros cinco recorridos para garantizar la seguridad en casos de emergencia. Habrá equipos móviles con médicos y enfermeras y se priorizará la atención a menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

