HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza empató con U. de Chile en Matute
Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     
Sociedad

Señor de los Milagros regresa al Callao tras 22 años: conoce los recorridos de la procesión en octubre

El Señor de los Milagros realizará seis procesiones en octubre, destacando un recorrido histórico al Callao tras 22 años, a bordo del Nazareno Móvil, con visitas a hospitales y misa central en la Av. Pacífico.

La imagen del Señor de los Milagros recorrerá Lima y Callao en 6 recorridos.
La imagen del Señor de los Milagros recorrerá Lima y Callao en 6 recorridos. | Composición LR. | Foto: LR

El mes morado está cerca y la imagen del Señor de los Milagros volverá a salir en procesión en octubre, con seis recorridos programados. Entre las principales novedades, destaca que el Cristo Moreno visitará el Callao después de 22 años, ya que la última vez que llegó al primer puerto fue en 2003.

La Hermandad del Señor de los Milagros confirmó que la sagrada imagen será trasladada en un tractocamión Mercedes-Benz de la línea Actros, conocido como el Nazareno Móvil, diseñado para soportar más de dos toneladas. Miles de fieles chalacos podrán participar de este recorrido extraordinario, que incluirá visitas a hospitales y una misa central en la avenida Pacífico.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: EsSalud declara ilegal huelga de trabajadores y anuncia que contratará nuevo personal: sindicatos buscan respaldo internacional

lr.pe

El primer recorrido del Señor de los Milagros 2025

El sábado 4 de octubre, el Cristo Moreno iniciará su primer recorrido procesional desde el Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. La imagen recorrerá calles como la avenida Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda, para luego retornar al templo por la avenida Tacna.

Esta fecha será especial, ya que a las 12:00 p. m. (hora de Lima) se llevará a cabo la “levantada mundial” del Señor de los Milagros. En este evento, 52 hermandades del Perú y del extranjero levantarán de manera simultánea el anda de la imagen, acto que se iniciará con el toque de campana del Cardenal Pedro Barreto.

Asimismo, se transmitirá de manera virtual este momento para que pueda ser visto en todo el mundo. Hermandades de ciudades como París, Roma, Santiago de Chile y Caracas se unirán en este gesto simbólico.

Primer recorrido del Señor de los Milagros iniciará al medio día del 4 de octubre. Foto: HSMN

Primer recorrido del Señor de los Milagros iniciará al medio día del 4 de octubre. Foto: HSMN

Segundo recorrido, sábado 18 de octubre

En esta ocasión, la imagen del Señor de los Milagros saldrá nuevamente en procesión y recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, para ingresar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

Posteriormente, continuará por el jirón Carabaya, el jirón Ucayali y la avenida Abancay, hasta llegar al jirón Junín, donde será homenajeado por el Congreso de la República. La procesión seguirá por el jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y avanzará por los jirones Ancash y Maynas, para luego retornar por el jirón Junín y llegar finalmente a la Iglesia del Carmen de Lima, donde la imagen pernoctará.

Segundo recorrido del Cristo Moreno llega a la Plaza Mayor de Lima. Foto: HSMN

Segundo recorrido del Cristo Moreno llega a la Plaza Mayor de Lima. Foto: HSMN

Tercer recorrido, domingo 19 de octubre

La imagen partirá desde la Iglesia del Carmen y recorrerá los alrededores del Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. Luego seguirá por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo.

El Señor de los Milagros también pasará frente al Palacio de Justicia, donde recibirá un homenaje institucional, antes de retornar a la Iglesia de las Nazarenas.

Recorrido completo del Señor de los Milagros. Foto: HSMN

Recorrido completo del Señor de los Milagros. Foto: HSMN

Recorrido extraordinario al Callao, domingo 26 de octubre

Por segunda vez en la historia, la imagen del Cristo de Pachacamillas llegará al Callao a través del Nazareno Móvil, dando inicio al cuarto recorrido procesional.

El anda recorrerá las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina. También circulará por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, donde se celebrará la Santa Misa. Al concluir la ceremonia litúrgica, la imagen regresará al Cercado de Lima por la misma ruta.

La imagen sagrada llega por segunda vez al Callao. Foto: HSMN

La imagen sagrada llega por segunda vez al Callao. Foto: HSMN

Quinto recorrido, martes 28 de octubre

La imagen sagrada partirá del Santuario de las Nazarenas para recorrer la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, continuando por la avenida Alfonso Ugarte hasta llegar al Hospital Arzobispo Loayza, donde llevará su bendición a los enfermos.

Después, retomará la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, visitando la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La procesión seguirá por la misma avenida Venezuela, el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

El Señor de los Milagros llega al Hospital Arzobispo Loayza. Foto: HSMN

El Señor de los Milagros llega al Hospital Arzobispo Loayza. Foto: HSMN

Último recorrido, 1 de noviembre

El Cristo Moreno realizará su último recorrido del año por la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, para finalmente retornar por la avenida Tacna e ingresar al Convento de las Nazarenas, donde permanecerá hasta el 2026.

Último recorrido del Señor de los Milagros. Foto: HSMN

Último recorrido del Señor de los Milagros. Foto: HSMN

Horarios de misas y actividades en el santuario de Las Nazarenas durante octubre

En el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Las Nazarenas, durante todo el mes de octubre se celebrarán Misas diarias en los siguientes horarios: 6:00 a.m., 7:00 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 m., 1:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m.

El Santuario abrirá sus puertas todos los días, de lunes a domingo, desde las 5:45 a.m. hasta las 10:00 p.m. Además, se rezará el Santo Rosario a las 6:30 p.m. y se ofrecerá el servicio de confesiones diarias desde las 8:00 a.m., permitiendo a los fieles participar de todas las actividades religiosas durante el mes morado.

Notas relacionadas
Metropolitano: Cerrarán tres estaciones por primera procesión del Señor de los Milagros

Metropolitano: Cerrarán tres estaciones por primera procesión del Señor de los Milagros

LEER MÁS
Edith Martínez, la peruana que recibió milagro del Señor de los Milagros y conoció al papa Francisco

Edith Martínez, la peruana que recibió milagro del Señor de los Milagros y conoció al papa Francisco

LEER MÁS
Hombre pide al Señor de los Milagros que cure a su esposa que sufre derrame cerebral: "Si ella no despierta, yo muero"

Hombre pide al Señor de los Milagros que cure a su esposa que sufre derrame cerebral: "Si ella no despierta, yo muero"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Si el padre de mi hijo está en cárcel por no abonar la pensión de alimentos, ¿debe seguir pagando? Esto dice la ley en Perú

Si el padre de mi hijo está en cárcel por no abonar la pensión de alimentos, ¿debe seguir pagando? Esto dice la ley en Perú

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Gobierno peruano declara 'Día Nacional del Pan con Chicharrón': se celebrará cada segundo domingo de septiembre

Gobierno peruano declara 'Día Nacional del Pan con Chicharrón': se celebrará cada segundo domingo de septiembre

LEER MÁS
Congreso y sus propuestas que afectan a la mujer: desde eliminar el feminicidio a castigar denuncias

Congreso y sus propuestas que afectan a la mujer: desde eliminar el feminicidio a castigar denuncias

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Adiós al protector solar químico? Estudio científico descubre un sustituto elaborado a partir del polen de flores

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Retiro AFP: Congreso aprueba liberar los ahorros, pero está atado a un maquillaje en la reforma de pensiones

Sociedad

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota