Sociedad

Narco peruano ‘Pequeño J’, ligado a triple feminicidio en Argentina, habría sido enviado por delincuente que busca operar en ese país

Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’, de solo 20 años y originario de La Libertad, es señalado como autor intelectual del triple feminicio en Buenos Aires. De acuerdo con un periodista argentino, actuó por encargo de una red criminal más grande.

Un nuevo caso de feminicidio ha desatado indignación en Argentina. Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y una menor de edad fueron halladas sin vida en una vivienda del distrito de Florencio Varela, al sur de Buenos Aires. El caso, que inicialmente se investigaba como una desaparición. El caso, que inicialmente se investigaba como una desaparición, ha señalado a un joven peruano, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, como el presunto autor intelectual del crimen.

Con solo 20 años, Valverde Victoriano es señalado como líder de una organización vinculada al narcotráfico. Según medios locales, habría sido quien ideó la trampa que llevó a las tres jóvenes a la vivienda donde fueron asesinadas. La Fiscalía lo acusa de haber ordenado el crimen como parte de un ajuste de cuentas. El hecho fue transmitido en vivo por redes sociales, en un grupo cerrado que llegó a tener 45 personas conectadas.

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Detienen a peruano vinculado a triple feminicidio que conmocionó Argentina: crimen fue transmitido por redes

‘Pequeño J’ habria habría sido enviado por delincuente a Argentina

La investigación sobre el triple feminicidio sigue arrojando detalles estremecedores. Según el periodista argentino Emanuel Dambert, en diálogo con RPP, el principal sospechoso, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', habría sido enviado desde Perú por una organización narcocriminal más poderosa, con la intención de establecer operaciones en Argentina.

"Se está investigando una punta también en Perú, como que este chico sería un enviado de una persona, obviamente con mucho más poder y más contactos que quiere operar o comenzar a operar acá en la Argentina", fueron sus palabras. Las jóvenes fueron asesinadas el 19 de septiembre después de ser engañadas con una falsa invitación a una fiesta en las afueras de Buenos Aires. Según las hipótesis de la fiscalía, las víctimas habrían tenido un conflicto con un dealer vinculado debido a que, posiblemente, "se quedaron con un dinero importante de un dealer de un narcotraficante".

PUEDES VER: Detienen a peruano vinculado a triple feminicidio que conmocionó Argentina: crimen fue transmitido por redes

Red criminal con seis detenidos y un prófugo clave

Hasta la fecha, las autoridades argentinas han detenido a seis personas implicadas en el crimen. Entre ellos, Ariel Giménez (29), acusado de cavar el pozo donde fueron enterrados los cuerpos, y Víctor Sotacuro Lázaro, quien llevó con engaños a las víctimas hasta el lugar del crimen. Sotacuro fue capturado en Bolivia y extraditado a Argentina.

También fueron arrestadas dos parejas, una peruana y otra argentina, que habrían facilitado la logística del crimen. Sin embargo, el autor intelectual, 'Pequeño J', aún sigue prófugo y es buscado por la Interpol. Su perfil violento y su posible conexión con una red más amplia mantienen en alerta a las autoridades de ambos países.

La magnitud del triple feminicidio ha generado una ola de indignación en Argentina. En Buenos Aires, miles de personas salieron a marchar para exigir justicia y reclamar mayor seguridad ante la amenaza del narcotráfico.

