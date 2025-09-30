HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Paro en Piura: pescadores bloquean vías en protesta contra Ministerio de Producción por veda de pota

Los hombres de mar en Piura se han distribuido al menos en 8 piquetes que cierran todos los accesos a la capital de la provincia. Piden al Ministerio de Producción levantar la veda.

Bloqueos en Piura durarán 48 horas.
Bloqueos en Piura durarán 48 horas. | Almendra Ruesta/La República | Composición de Omar Neyra/La República

Cientos de pescadores se unieron al paro preventivo de 48 horas en la provincia de Paita, en Piura, estableciendo al menos ocho piquetes en todos los accesos de la capital de la provincia, dejándola aislada. Los hombres de mar se oponen a la nueva disposición del Ministerio de la Producción, que asignó una sola fecha para el reinicio de la pesca del calamar gigante, más conocido como pota, y luego estableció un periodo de veda que regirá hasta el fin de año.

Al respecto, los manifestantes aseveraron que la medida afectaría la economía de cientos de familias de la zona costera de Piura, ya que esta actividad económica es su principal fuente de ingresos.

Cabe señalar que, de acuerdo con lo señalado por la cartera ministerial, se habría tomado esta decisión para preservar la especie y facilitar su crecimiento en zonas donde antes abundaba.

lr.pe

Paro total

La medida de protesta inició a la medianoche de este martes 30 de septiembre. En la provincia de Paita se cancelaron las clases, dejó de operar el Terminal Portuario de Paita, y los tres centros de abastos del distrito paralizaron labores.

Francisco Chiroque, dirigente del Sindicato de Pescadores de Calamar Gigante de Paita, indicó que serían al menos 6.000 los pescadores que acataron la medida de fuerza. Estos exigen al gobierno habilitar, por lo menos, permisos para salir al mar dos veces por mes hasta fin de año. Asimismo, exigían la presencia del ministro de Producción, Sergio González, o de sus viceministros en Paita, para establecer una mesa de diálogo.

Paralización de diálogo

Momentos de tensión se vivieron con la llegada del director general de Pesca Artesanal, Jesús Barrientos, ya que un grupo de manifestantes lo habría obligado a movilizarse a pie. Debido a ello, efectivos de la policía nacional habrían disparado en reiteradas ocasiones al aire para dispersar a los pescadores y resguardar al funcionario, quien se retiró de la provincia.

Chiroque sostuvo que nadie habría resultado herido a causa de este incidente. En esa línea, añadió que debido a esta situación, Paita ya no sería la sede del debate. No obstante, el representante aseguró que el paro se mantendrá durante las 48 horas previstas mientras no se brinde una solución.

Se unen al paro

No solo en Paita se acató la medida de protesta. Un grupo de pescadores del bajo Piura bloquearon la carretera que conecta Piura con Catacaos. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales quienes lanzaron bombas lacrimógenas con la intención de dispersar a los manifestantes.

Asimismo, los hombres de mar también establecieron piquetes en los principales accesos a la provincia de Sechura. Así pues, se reportó el bloqueo de la vía que conecta las regiones de Piura y Chiclayo, en el puente de ingreso a Sechura, y en el puente mellizo de Vice.

