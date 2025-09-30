HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Más de 300 personas se beneficiaron en IX Feria Informativa “Llapanchikpaq Justicia” en Paimas

Se recibieron demandas y se brindó atención médica y se entregó carnets a personas con discapacidad.

El Programa de Apoyo Social del Gore atendió a 170 personas con servicios médicos y medicamentos. Fuente: Difusión.
El Programa de Apoyo Social del Gore atendió a 170 personas con servicios médicos y medicamentos. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova destacó la presencia masiva de poblaciones vulnerables del distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, a la IX Novena Feria Informativa Simultánea “Llapanchikpaq Justicia Promoviendo una cultura jurídica de derechos” donde se instalaron quince instituciones públicas, que brindaron orientación y ofrecieron sus servicios gratuitamente.

Fueron aproximadamente trescientos los pobladores los que se hicieron presentes a esta actividad desde las 09.00 de la mañana en la explanada ubicada a un costado de la plaza principal. El juzgado de paz letrado de Ayabaca presidido por la jueza Anny Salazar junto con su personal jurisdiccional brindó orientación de expedientes, logrando ingresar seis demandas de alimentos y una de filiación.

Reunió a instituciones públicas para atender a poblaciones vulnerables. Fuente: Difusión.

Reunió a instituciones públicas para atender a poblaciones vulnerables. Fuente: Difusión.

Li Córdova destacó la presencia de los aliados estratégicos sobre todo del Gobierno Regional de Piura, por un lado, miembros de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad – OREDIS – que permitieron la atención prioritaria de esta población vulnerable, permitiendo la entrega y renovación en tiempo real de carnets para miembros de la OMAPED, en minutos, luego de la certificación de médicos, sin que tengan que esperar hasta seis meses.

Asimismo, la presencia del Programa de Apoyo Social (PAS) del Gore, que brindó atención médica y entrega de medicamentos a unas 170 personas, entre personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y niños. El PRONABEC, que permitió la inscripción en forma directa por parte de alumnos de zonas alejadas en el programa de Beca 18, que les permitiría acceder a una plaza para seguir estudios superiores de manera gratuita.

A la tradicional Feria que contó con la participación de la municipalidad distrital de Paimas, asistieron también representantes de Ministerio de Justicia, Programa Aurora del CEM, Ministerio Público, Policía Nacional, SIS, los programas sociales como Pensión 65 y Juntos, el Centro de Salud Mental Comunitario, Rondas Campesinas, Mesa de la Mujer de Paimas, entre otros.

La feria incluyó actividades culturales con la participación de instituciones locales y escolares de la zona. Fuente: Difusión.

La feria incluyó actividades culturales con la participación de instituciones locales y escolares de la zona. Fuente: Difusión.

Por su parte el jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control ODANC Sullana Luis Castillo Gutiérrez explico que se ha cumplido con el objetivo del programa “¡La Queja que mejora la justicia!”, que permite desplazarse a lugares alejados, rurales sobre todo, tener acceso directo a los expedientes para atender quejas respecto a algún retraso de procesos judiciales, algún maltrato o alguna inconducta funcional de jueces, secretarios o especialistas.

Datos

Al evento participaron el acto inaugural estudiantes y alumnos de la I.E. La Saucha que bailaron un emotivo huayno cantado por dos niños del nivel primario; una estudiante del colegio “Juan Velasco Alvarado”, así como la Policía Canina de Piura, que hizo una exhibición de canes amaestrados.

