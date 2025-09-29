HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Puedes tramitar tu certificado de estudios al tener tu DNI, carné de extranjería o pasaporte. Si hay problemas con tus datos, dirígete a la UGEL o DRE correspondiente.

El certificado oficial de estudios sirve para postular a universidades, becas o trabajos. El Minedu facilita su obtención en su página web.
El certificado oficial de estudios es el documento que acredita los grados escolares que cursaste y aprobaste desde primaria o secundaria. Es válido para postular a institutos, universidades, becas o incluso para trabajos que lo soliciten como requisito.

Si perdiste tu certificado físico, o simplemente nunca lo pediste, el Ministerio de Educación (Minedu) te permite obtener una primera emisión o duplicado de manera rápida. A continuación, te contamos cómo solicitar el documento paso a paso.

Requisitos para tramitar tu certificado de estudios

Antes de iniciar el trámite, toma en cuenta lo siguiente:

  • El servicio aplica para estudiantes que culminaron desde 1986 en adelante.
  • Debes tener a la mano tu DNI, carné de extranjería o pasaporte.
  • En caso de que no aparezcan tus datos en el sistema, deberás acercarte a la UGEL o DRE correspondiente para regularizar tu información.

Pasos para obtener tu certificado de estudios en línea

Solicitarlo es sencillo y lo puedes hacer desde cualquier dispositivo con internet:

  1. Ingresa a la plataforma del Minedu: Gob.pe – Certificado de estudios.
  2. Completa tus datos personales (DNI, nombres, apellidos, etc.).
  3. Selecciona la opción que necesites: primera emisión o duplicado.
  4. Revisa la información de tus estudios que aparece en el sistema.
  5. Descarga tu certificado en formato PDF, el cual tendrá validez oficial.

