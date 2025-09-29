¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos
Puedes tramitar tu certificado de estudios al tener tu DNI, carné de extranjería o pasaporte. Si hay problemas con tus datos, dirígete a la UGEL o DRE correspondiente.
El certificado oficial de estudios es el documento que acredita los grados escolares que cursaste y aprobaste desde primaria o secundaria. Es válido para postular a institutos, universidades, becas o incluso para trabajos que lo soliciten como requisito.
Si perdiste tu certificado físico, o simplemente nunca lo pediste, el Ministerio de Educación (Minedu) te permite obtener una primera emisión o duplicado de manera rápida. A continuación, te contamos cómo solicitar el documento paso a paso.
Requisitos para tramitar tu certificado de estudios
Antes de iniciar el trámite, toma en cuenta lo siguiente:
- El servicio aplica para estudiantes que culminaron desde 1986 en adelante.
- Debes tener a la mano tu DNI, carné de extranjería o pasaporte.
- En caso de que no aparezcan tus datos en el sistema, deberás acercarte a la UGEL o DRE correspondiente para regularizar tu información.
Pasos para obtener tu certificado de estudios en línea
Solicitarlo es sencillo y lo puedes hacer desde cualquier dispositivo con internet:
- Ingresa a la plataforma del Minedu: Gob.pe – Certificado de estudios.
- Completa tus datos personales (DNI, nombres, apellidos, etc.).
- Selecciona la opción que necesites: primera emisión o duplicado.
- Revisa la información de tus estudios que aparece en el sistema.
- Descarga tu certificado en formato PDF, el cual tendrá validez oficial.
