¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

El certificado oficial de estudios sirve para postular a universidades, becas o trabajos. El Minedu facilita su obtención en su página web. | Andina

El certificado oficial de estudios es el documento que acredita los grados escolares que cursaste y aprobaste desde primaria o secundaria. Es válido para postular a institutos, universidades, becas o incluso para trabajos que lo soliciten como requisito.

Si perdiste tu certificado físico, o simplemente nunca lo pediste, el Ministerio de Educación (Minedu) te permite obtener una primera emisión o duplicado de manera rápida. A continuación, te contamos cómo solicitar el documento paso a paso.

Requisitos para tramitar tu certificado de estudios

Antes de iniciar el trámite, toma en cuenta lo siguiente:

El servicio aplica para estudiantes que culminaron desde 1986 en adelante.

Debes tener a la mano tu DNI, carné de extranjería o pasaporte.

En caso de que no aparezcan tus datos en el sistema, deberás acercarte a la UGEL o DRE correspondiente para regularizar tu información.

Pasos para obtener tu certificado de estudios en línea

Solicitarlo es sencillo y lo puedes hacer desde cualquier dispositivo con internet:

Ingresa a la plataforma del Minedu: Gob.pe – Certificado de estudios. Completa tus datos personales (DNI, nombres, apellidos, etc.). Selecciona la opción que necesites: primera emisión o duplicado. Revisa la información de tus estudios que aparece en el sistema. Descarga tu certificado en formato PDF, el cual tendrá validez oficial.

