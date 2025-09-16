HOYSuscripcion LR Focus

Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
DNI electrónico se puede tramitar gratis el sábado 20 de septiembre en este distrito de Lima

Una jornada especial ofrecerá la renovación del DNI electrónico gratis este sábado 20 de septiembre, como parte de una iniciativa que busca facilitar el acceso a servicios esenciales.

Más de un millón de peruanos ya gestionaron el nuevo DNI electrónico versión 3.0 desde su lanzamiento en abril. Foto: composiciónLR/Gobierno del Perú/Reniec
Más de un millón de peruanos ya gestionaron el nuevo DNI electrónico versión 3.0 desde su lanzamiento en abril. Foto: composiciónLR/Gobierno del Perú/Reniec

Este sábado 20 de septiembre se llevará a cabo una jornada especial para la renovación del DNI electrónico gratis, organizada como parte de una estrategia para acercar servicios públicos esenciales a la ciudadanía. La iniciativa, también responde a la necesidad de facilitar el acceso a trámites documentarios, reduciendo las barreras que enfrentan diversos sectores de la población.

La atención iniciará a partir de las 9:00 a. m. en un espacio habilitado con señalización, personal de apoyo y zonas diferenciadas según el tipo de servicio requerido. Esta campaña se enmarca en un plan institucional que promueve el uso del DNI electrónico como herramienta clave para la identificación segura y el acceso a gestiones digitales en entidades públicas y privadas.

¿Dónde se puede tramitar gratis el DNI electrónico este sábado 20 de septiembre?

La jornada de atención se realizará en el parque de la Marina, dentro del distrito del Rímac, en un punto céntrico y de fácil acceso para los vecinos. La atención iniciará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta cubrir la demanda de los asistentes, quienes deberán respetar un orden establecido por grupos de atención.

El espacio ha sido habilitado con zonas diferenciadas para cada tipo de usuario, garantizando una atención fluida y personalizada. Además, el personal municipal brindará orientación constante para asegurar que los ciudadanos cumplan con los requisitos y completen el proceso sin complicaciones.

¿Quiénes son los principales beneficiarios de la renovación del DNI electrónico?

La campaña de renovación gratis del DNI electrónico está dirigida exclusivamente a tres grupos poblacionales que, por su condición, suelen enfrentar mayores barreras al momento de realizar trámites presenciales:

  • Menores de 1 a 17 años
  • Adultos mayores de 60 años
  • Personas con discapacidad, sin importar la edad, siempre que presenten un carné de Conadis o un certificado médico que acredite su condición

Esta iniciativa busca reducir la brecha de acceso a la identidad legal en sectores con vulnerabilidad económica, limitaciones físicas o dependencia de terceros para movilizarse. Al contar con el nuevo DNI electrónico, estos ciudadanos podrán realizar gestiones virtuales, firmar documentos digitales y actualizar datos en entidades del Estado de manera más eficiente.

La versión 3.0 del documento electrónico incluye 64 mecanismos de seguridad, cuatro veces más que su predecesor, y un chip criptográfico que protege la información personal. Además, incorpora un código QR que agiliza la validación de identidad, tanto en entornos virtuales como presenciales.

¿Qué requisitos requieren para renovar el DNI electrónico?

Para acceder a la renovación gratuita del DNI electrónico, los ciudadanos deberán cumplir con ciertos requisitos, dependiendo de su perfil. Las autoridades han publicado una lista detallada para evitar contratiempos el día de la jornada:

  • Menores de edad deben asistir con su madre o padre, ambos con su DNI físico vigente. Además, deben presentar el DNI actual del menor. En caso de extravío o deterioro, se aceptará una copia del documento.
  • Personas con discapacidad deberán presentar su carné de Conadis o un certificado médico que acredite su condición. No se exige una edad mínima o máxima en este caso.
  • Adultos mayores de 60 años deben portar su DNI anterior, vigente o vencido.
