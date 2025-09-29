"Fotocheck no es un salvoconducto": la justificación de PNP sobre agresiones a periodistas

General Monroy indicó que durante la intervención no pueden leer los fotocheck de prensa. | Fuente: Francisco Erazo / La República. | Foto: Francisco Erazo / La República.

Tras las manifestaciones de este fin de semana, la Policía Nacional del Perú brindó un balance en torno a enfrentamientos con manifestantes y periodistas agredidos durante su cobertura.

"Ese fotocheck, en el momento de la intervención, no lo puedo leer", fueron las palabras del general tras ser consultado por colegas agredidos durante las manifestaciones y que, al momento de la intervención, presentaron su fotocheck. "Su misión es que no pase nadie", respondió sobre el avance de efectivos corriendo hacia manifestantes en Acho.

"Pónganse fotocheck más grande", agregó. Además, respecto a la agresión reportada por un colega de Canal N, el general respondió: "Tener el fotocheck de prensa, no es un salvoconducto para estar en la línea de intervención".

Por otro lado, el general Felipe Monroy señaló que se tiene identificados a manifestantes dentro del bloque de San Marcos como azuzadores de la violencia en el lugar. "Dos sujetos. Casco rojo, casco amarillo, armando al parecer un artefacto explosivo".

Como se recuerda, durante la jornada de protesta del día sábado, un señor de la tercera edad fue golpeado con una vara por efectivos de la PNP, lo que le ocasionó una rotura en la nariz. Al respecto, el general adelantó que se está investigando el caso. "Ya está en investigaciones. No podría adelantar juicio. Tenemos un reglamento de régimen disciplinario que sanciona y castiga cualquier acto más allá del cumplimiento de la función" resaltó.

Sobre la cantidad de efectivos policiales heridos, el general Felipe Monroy informó que se ha contabilizado un total de 26 efectivos. "Son 26 que tienen familia, tienen esposa, tienen hijos", expresó.