HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

"Fotocheck no es un salvoconducto": la justificación de PNP sobre agresiones a periodistas

Según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), durante las manifestaciones del fin de semana, ocho comunicadores fueron atacados, casi todos por la Policía.


General Monroy indicó que durante la intervención no pueden leer los fotocheck de prensa.
General Monroy indicó que durante la intervención no pueden leer los fotocheck de prensa. | Fuente: Francisco Erazo / La República. | Foto: Francisco Erazo / La República.

Tras las manifestaciones de este fin de semana, la Policía Nacional del Perú brindó un balance en torno a enfrentamientos con manifestantes y periodistas agredidos durante su cobertura.

"Ese fotocheck, en el momento de la intervención, no lo puedo leer", fueron las palabras del general tras ser consultado por colegas agredidos durante las manifestaciones y que, al momento de la intervención, presentaron su fotocheck. "Su misión es que no pase nadie", respondió sobre el avance de efectivos corriendo hacia manifestantes en Acho.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Puedes ver: Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

lr.pe

"Pónganse fotocheck más grande", agregó. Además, respecto a la agresión reportada por un colega de Canal N, el general respondió: "Tener el fotocheck de prensa, no es un salvoconducto para estar en la línea de intervención".

Por otro lado, el general Felipe Monroy señaló que se tiene identificados a manifestantes dentro del bloque de San Marcos como azuzadores de la violencia en el lugar. "Dos sujetos. Casco rojo, casco amarillo, armando al parecer un artefacto explosivo".

Como se recuerda, durante la jornada de protesta del día sábado, un señor de la tercera edad fue golpeado con una vara por efectivos de la PNP, lo que le ocasionó una rotura en la nariz. Al respecto, el general adelantó que se está investigando el caso. "Ya está en investigaciones. No podría adelantar juicio. Tenemos un reglamento de régimen disciplinario que sanciona y castiga cualquier acto más allá del cumplimiento de la función" resaltó.

Sobre la cantidad de efectivos policiales heridos, el general Felipe Monroy informó que se ha contabilizado un total de 26 efectivos. "Son 26 que tienen familia, tienen esposa, tienen hijos", expresó.

Notas relacionadas
Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, apoya a 'Generación Z': "Aquí no hay terroristas, hay personas con derecho, con dignidad"

Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, apoya a 'Generación Z': "Aquí no hay terroristas, hay personas con derecho, con dignidad"

LEER MÁS
Esta imagen no muestra concentración de protesta de la 'Generación Z' en Plaza San Martín: fotografía es de manifestación contra Manuel Merino

Esta imagen no muestra concentración de protesta de la 'Generación Z' en Plaza San Martín: fotografía es de manifestación contra Manuel Merino

LEER MÁS
Policía arresta a menor y a cinco jóvenes en marcha de la Generación Z: tres siguen detenidos

Policía arresta a menor y a cinco jóvenes en marcha de la Generación Z: tres siguen detenidos

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
La nueva avenida en Lima Este que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje

La nueva avenida en Lima Este que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje

LEER MÁS
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
‘Pollito Amarillo’: exsuboficial FAP entrenado en ciberseguridad dirigía red de trata de menores

‘Pollito Amarillo’: exsuboficial FAP entrenado en ciberseguridad dirigía red de trata de menores

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Kino Táchira de HOY, 29 de septiembre 2025: resultados del sorteo 109, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

Pagos MPPE información de HOY, 29 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Bonos Activos información de HOY, 29 de septiembre: Bono de Guerra con aumento y próximos pagos confirmados vía Sistema Patria

Sociedad

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota