Política

Periodista agredido por congresista Héctor Valer lo califica de “sinvergüenza” tras su llegada a Juliaca luego de terruquear a víctimas en protestas

Max Lanza descartó tener fines políticos y afirmó que solo cumplía con su labor periodística cuando fue atacado por el congresista. Advirtió que políticos como Valer aprovechan la necesidad ciudadana para pedir votos, pese a haberle dado la espalda a Puno tras las muertes en las protestas de enero de 2023.


Altercado ocurrió durante una audiencia pública minera en Juliaca.
Altercado ocurrió durante una audiencia pública minera en Juliaca. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: composición LR/Cinthia Alvarez.

El periodista Max Lanza Umiña, conductor del noticiero matinal de La Decana Radio Juliaca, calificó al congresista Héctor Valer como “sinvergüenza” tras ser agredido en plena entrevista durante una audiencia pública minera. Asimismo, aclaró que no tiene ninguna intención de postular a cargos municipales ni distritales, y que su presencia en el evento respondía únicamente al ejercicio de su labor periodística. “No se puede permitir este tipo de políticos en el país”, afirmó.

Lanza explicó que el congresista se molestó cuando le preguntó por la vinculación de las víctimas de las protestas con el terrorismo, luego de que en el Congreso colocara símbolos comunistas sobre sus fotografías. “Eso le incomodó, pero no justifica que me escupa en la cara. Nadie merece que le hagan eso, eso no es de personas decentes”, dijo.

También cuestionó que se aprueben leyes sin audiencias públicas y denunció que políticos como Valer “aprovechan esa necesidad para pedir el voto”, pese a haberle dado la espalda a Puno tras las muertes de enero de 2023.

Altercado se produjo durante audiencia pública minera

El incidente ocurrió este fin de semana durante una audiencia pública minera en el Coliseo de Cancollani, en Juliaca. El evento reunió a mineros artesanales y representantes de la pequeña minería, quienes exigían la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026. Valer asistió como invitado, pero su presencia se tornó conflictiva cuando fue confrontado por el periodista.

Durante el intercambio, Lanza le preguntó por sus declaraciones en el Pleno del Congreso, donde Valer colocó un cartel con la hoz y el martillo en el centro del hemiciclo, asociando dicho símbolo con las fotografías de los fallecidos en las protestas de enero de 2023 en Juliaca. “Porque esa es la actitud de aquellos que utilizan a las masas y que militan en Sendero Luminoso”, dijo en ese entonces el congresista, generando rechazo entre los familiares de las víctimas.

Congresista es increpado por terruquear a víctimas y escupe a periodista

Valer negó haber vinculado a los manifestantes con el terrorismo y aseguró que apoyó a los deudos. Sin embargo, al sentirse acorralado por las preguntas, perdió la calma, empujó al periodista y respondió con tono desafiante. Lanza lo acusó de terruqueador, lo que provocó una reacción aún más violenta: el congresista posteriormente lo escupió. “¿Escupes?”, replicó el periodista, mientras los asistentes gritaban “¡traidor!” y exigían su retiro del recinto.

El parlamentario fue finalmente retirado entre abucheos y expresiones de rechazo. Algunos periodistas le consultaron si estaba en campaña política, lo que él negó rotundamente.

Horas antes del altercado, el congresista acusado declaró en el mismo medio local en el que labora Max Lanza. “No se debe permitir que quienes aceptaron las muertes en Puno visiten nuestra región”. Sin recordar que el fue acusado de terruquear a las víctimas en el Congreso, generando profundo rechazo entre las familias y la ciudadanía puneña.

Para Lanza, este tipo de discursos solo buscan manipular la necesidad de la población con fines electorales. Siempre se hace preguntas a los congresistas, pero reaccionan de forma airada, como si tuvieran derecho a agredirnos. Así como Valer, hay muchos políticos y congresistas que ahora vienen a Puno a pedir el voto, cuando nadie nos tendió la mano cuando pedíamos auxilio. Tenemos que tener memoria”, concluyó.

