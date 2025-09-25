Pollería de Roky's en Lima Norte es amenazada por extorsionadores | Composición LR | Foto: difusión

Nueva ola de extorsiones golpea a negocios en Lima Norte. La noche del miércoles 24 de septiembre, la cadena de pollerías Roky’s fue víctima de una grave amenaza criminal en el distrito de Comas. A través de mensajes enviados por WhatsApp, un grupo de extorsionadores exigió el pago de S/15.000 a cambio de no atentar contra el local, su personal ni sus clientes.

Según la denuncia presentada por la empresa, los delincuentes advirtieron que, de no recibir el dinero, iniciarán ataques contra el negocio ubicado en la urbanización San Felipe, en plena avenida Universitaria. El hecho ha generado profunda preocupación entre trabajadores, vecinos y otros comerciantes de la zona.

Mensajes intimidatorios: “O pagas o empiezo a matar a tu gente”

En los mensajes, los criminales aseguran que Roky’s no será la excepción en una supuesta cadena de cobros extorsivos en la zona. “La persona que te habla es la que viene cobrando a todos los negocios de la zona. La pollería Roky’s no va a ser la excepción”, indican los extorsionadores.

“Necesito un aporte para mi organización: S/15.000. Si no, empezaré a matar a tu gente: delivery, trabajadores, o clientes. Acá te alineas, o ya veremos si sigues atendiendo”, sentencian en otro de los mensajes.

Otro restaurante también fue amenazado

La amenaza no solo alcanzó a Roky’s. El restaurante Gio’s, ubicado al costado, también recibió mensajes similares. Aunque el personal del local ha asegurado que seguirán operando con normalidad, se mostraron renuentes a brindar más declaraciones por temor a represalias.

Tras recibir las amenazas, los representantes de Roky’s presentaron una denuncia ante la Policía. El caso está siendo investigado por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), con el objetivo de identificar y capturar a los responsables.

Extorsiones al alza: comercio bajo asedio

El caso de Roky’s se suma a una preocupante ola de extorsiones que viene afectando a múltiples negocios en Lima Metropolitana, en especial en distritos de Lima Norte. Lo que antes era más común en sectores informales o pequeñas bodegas, hoy alcanza a marcas reconocidas y cadenas consolidadas.

Roky’s, considerada un referente de la comida familiar en el país, es la nueva víctima visible del avance del crimen organizado. La ciudadanía, cada vez más expuesta, exige acciones firmes y urgentes por parte de las autoridades.