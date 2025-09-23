Siniestro ocurrió en el distrito de Laredo. | Fuente: Sergio Verde / La República. | Créditos: Sergio Verde / La República.

Un voraz incendio consumió gran parte de la mercadería de una comerciante de calzado, dejándola sin sus productos y en la calle.

El siniestro ocurrió la mañana del martes 23 de septiembre en el distrito de Laredo, en Trujillo, a pocos metros del mercado Modelo. Vecinos y comerciantes, con baldes en mano, intentaron apagar las llamas ante la demora de los bomberos.

Una hora después, llegaron los bomberos de Laredo quienes lograron controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otros inmuebles y negocios.

Perdió su mercadería

El propietario del puesto, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, dijo que vio cómo las llamas se fueron propagando rápidamente, dificultando la defensa de su mercancía.

“He perdido casi toda mi mercadería. Ahora estoy rescatando lo poco bueno que me queda para empezar desde cero”, dijo el afectado.

Finalmente, personal de Defensa Civil de Laredo informó que la causa del siniestro fue un cortocircuito que afectó una refrigeradora.