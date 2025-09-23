HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira a Curwen en La República
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Sociedad

Comerciante pierde su mercadería tras voraz incendio en puesto de ventas en Trujillo

Cortocircuito de un refrigerador fue la causa, según Defensa Civil. Moradores y emprendedores de la zona se solidarizaron e intentaron apagar las llamas con baldes de agua. 


Siniestro ocurrió en el distrito de Laredo.
Siniestro ocurrió en el distrito de Laredo. | Fuente: Sergio Verde / La República.

Un voraz incendio consumió gran parte de la mercadería de una comerciante de calzado, dejándola sin sus productos y en la calle.

El siniestro ocurrió la mañana del martes 23 de septiembre en el distrito de Laredo, en Trujillo, a pocos metros del mercado Modelo. Vecinos y comerciantes, con baldes en mano, intentaron apagar las llamas ante la demora de los bomberos.

Una hora después, llegaron los bomberos de Laredo quienes lograron controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otros inmuebles y negocios.

Perdió su mercadería

El propietario del puesto, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, dijo que vio cómo las llamas se fueron propagando rápidamente, dificultando la defensa de su mercancía.

“He perdido casi toda mi mercadería. Ahora estoy rescatando lo poco bueno que me queda para empezar desde cero”, dijo el afectado.

Finalmente, personal de Defensa Civil de Laredo informó que la causa del siniestro fue un cortocircuito que afectó una refrigeradora.

Vecinos se solidarizaron con la comerciante e intento apagar las llamas. Créditos: Sergio Verde / La República.

Vecinos se solidarizaron con la comerciante e intento apagar las llamas. Créditos: Sergio Verde / La República.

