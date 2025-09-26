Gonzalo Cucho Padín se desempeña como investigador principal del programa Living with a Star en la NASA. | Foto: composición LR/PUCP/NASA

Gonzalo Cucho Padín se desempeña como investigador principal del programa Living with a Star en la NASA. | Foto: composición LR/PUCP/NASA

Gonzalo Cucho Padín es el nombre del científico peruano cuya tesis doctoral será usada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Su investigación servirá para las observaciones que se obtendrán con el satélite de la misión Observatorio Geocorona Carruthers, que ya ha sido lanzado el último miércoles 24 de septiembre y que tiene como objetivo analizar los datos del clima espacial.

El joven peruano y egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) cuenta con una amplia experiencia en el estudio de la exosfera terrestre. Esta capa cumple un papel importante en la respuesta del planeta frente a la meteorología espacial, pues, según la NASA, regula la absorción y liberación de energía en el entorno cercano a la Tierra.

"Me encuentro muy emocionado por pertenecer a uno de los equipos científicos, en este caso de Carruthers. La investigadora principal, Lara Waldrop, que es la cabeza de todo este proyecto, ha sido mi asesora de tesis del doctorado. Y justamente es mi tesis la que va a servir para procesar estas imágenes que se van a obtener y entender un poco la atmósfera terrestre. Me hace sentir muy orgulloso que esta pequeña contribución vaya a servir para proyectos de alto nivel, sobre todo de NASA", comentó en una entrevista para Agencia Andina.

¿Quién es Gonzalo Cucho Padín, científico peruano cuya tesis doctoral será usado en una misión de la NASA?

Gonzalo Cucho Padín es un joven peruano que cursó la carrera de Ingeniería Electrónica en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tras culminar con éxito su especialidad en 2007, ingresó al Centro Internacional de la Papa (CIP) donde participó en el desarrollo y diseño de drones usados para tomar imágenes de cultivos.

Gonzalo Cucho Padín ingresó a la NASA gracias a la ayuda de Lara Waldrop, primera mujer investigadora en las misiones de heliofísica de la NASA. Foto: Agencia Andina

Su deseo de seguir avanzando profesionalmente lo llevó a postular a una beca en Estados Unidos para realizar una maestría en Ciencias Computacionales en la Universidad de Florida Central, en Orlando. Sin embargo, terminó por cambiarse de curso y tomar un Doctorado en Ingeniería Electrónica, donde trabajó en procesamiento de imágenes.

Tras postular a varias instituciones estadounidenses, Lara Waldrop, primera mujer investigadora en las misiones de heliofísica de la NASA, mostró un interés en su desarrollo profesional. Actualmente, se desempeña como investigador principal del programa Living with a Star