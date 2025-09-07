La NASA confirmó el descubrimiento de una nueva luna en la órbita de Urano con el telescopio James Webb. Aracely Quispe, ingeniera peruana, participó directamente en la operación que permitió este hallazgo del pequeño satélite natural, de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro, que hasta ahora había permanecido oculto por la limitada visibilidad de misiones previas.

El nuevo cuerpo celeste, que pasó desapercibido durante muchos años, fue designado provisionalmente como S/2025 U1. Con este descubrimiento, el número total de lunas conocidas de Urano se eleva a 29. El trabajo de Aracely, quien vive en Estados Unidos desde los 21 años, fue fundamental para el reciente hallazgo científico.

S/2025 U1. Fuente: NIRCam

Aracely Quispe y su participación en el hallazgo de una nueva luna en Urano

Aracely Quispe se desempeña como Lead Engineer for Space Operations en el equipo del telescopio James Webb y cumplió un rol esencial en el éxito de esta misión científica.

Embajada de Estados Unidos en Perú destacando la labor de Aracely Quispe. Fuente: Instagram

La Embajada de Estados Unidos en Perú destacó la trayectoria de la ingeniera chiclayana y su liderazgo en tareas cruciales que garantizaron el funcionamiento del observatorio espacial.

La profesional peruana fue reconocida por haber sido una pieza clave en el lanzamiento del telescopio en 2021. Actualmente, lidera operaciones que aseguran su estabilidad en el espacio. Su trabajo ha sido vital en el procesamiento de los datos obtenidos por la NIRCam (Cámara de Infrarrojo Cercano), instrumento con el que se identificó la nueva luna de Urano tras diez exposiciones de 40 minutos cada una.

S/2025 U1: la nueva luna descubierta en Urano

La luna S/2025 U1 fue ubicada a una distancia aproximada de 56.000 kilómetros del centro de Urano, según datos oficiales. Su tamaño reducido habría dificultado su detección en misiones anteriores, como la de la Voyager 2, que en 1986 fue la única nave espacial que visitó directamente el planeta.

El nuevo satélite se desplaza en una órbita casi circular, lo cual sugiere que se formó en las inmediaciones de su ubicación actual y no fue capturado por el campo gravitacional del planeta, como ocurre con otras lunas. Esta hipótesis, según explicó Matthew Tiscareno del Instituto SETI, forma parte de una línea de investigación centrada en la dinámica interna del sistema uraniano.