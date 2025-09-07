HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
Ciencia

Aracely Quispe, ingeniera peruana de la NASA, participa en hallazgo de nueva luna en Urano con el telescopio James Webb

Aracely Quispe fue fundamental en el hallazgo, liderando operaciones clave en el telescopio internacional de la NASA.

Aracely Quispe representado a Perú en la NASA.
Aracely Quispe representado a Perú en la NASA. | Composición LR

La NASA confirmó el descubrimiento de una nueva luna en la órbita de Urano con el telescopio James Webb. Aracely Quispe, ingeniera peruana, participó directamente en la operación que permitió este hallazgo del pequeño satélite natural, de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro, que hasta ahora había permanecido oculto por la limitada visibilidad de misiones previas.

El nuevo cuerpo celeste, que pasó desapercibido durante muchos años, fue designado provisionalmente como S/2025 U1. Con este descubrimiento, el número total de lunas conocidas de Urano se eleva a 29. El trabajo de Aracely, quien vive en Estados Unidos desde los 21 años, fue fundamental para el reciente hallazgo científico.

S/2025 U1. Fuente: NIRCam

S/2025 U1. Fuente: NIRCam

PUEDES VER: Destructores y submarinos de EEUU se acercan a las costas de Venezuela: imágenes satelitales lo confirman

lr.pe

Aracely Quispe y su participación en el hallazgo de una nueva luna en Urano

Aracely Quispe se desempeña como Lead Engineer for Space Operations en el equipo del telescopio James Webb y cumplió un rol esencial en el éxito de esta misión científica.

Embajada de Estados Unidos en Perú destacando la labor de Aracely Quispe. Fuente: Instagram

Embajada de Estados Unidos en Perú destacando la labor de Aracely Quispe. Fuente: Instagram

La Embajada de Estados Unidos en Perú destacó la trayectoria de la ingeniera chiclayana y su liderazgo en tareas cruciales que garantizaron el funcionamiento del observatorio espacial.

La profesional peruana fue reconocida por haber sido una pieza clave en el lanzamiento del telescopio en 2021. Actualmente, lidera operaciones que aseguran su estabilidad en el espacio. Su trabajo ha sido vital en el procesamiento de los datos obtenidos por la NIRCam (Cámara de Infrarrojo Cercano), instrumento con el que se identificó la nueva luna de Urano tras diez exposiciones de 40 minutos cada una.

PUEDES VER: Morrissey se harta y vende el catálogo completo y todos los derechos comerciales de The Smiths: “Estoy agotado”

lr.pe

S/2025 U1: la nueva luna descubierta en Urano

La luna S/2025 U1 fue ubicada a una distancia aproximada de 56.000 kilómetros del centro de Urano, según datos oficiales. Su tamaño reducido habría dificultado su detección en misiones anteriores, como la de la Voyager 2, que en 1986 fue la única nave espacial que visitó directamente el planeta.

El nuevo satélite se desplaza en una órbita casi circular, lo cual sugiere que se formó en las inmediaciones de su ubicación actual y no fue capturado por el campo gravitacional del planeta, como ocurre con otras lunas. Esta hipótesis, según explicó Matthew Tiscareno del Instituto SETI, forma parte de una línea de investigación centrada en la dinámica interna del sistema uraniano.

Notas relacionadas
Donald Trump no descarta que Estados Unidos use la fuerza contra carteles dentro de Venezuela: "Ya verán"

Donald Trump no descarta que Estados Unidos use la fuerza contra carteles dentro de Venezuela: "Ya verán"

LEER MÁS
Trump recibe abucheos en final del US Open de tenis entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

Trump recibe abucheos en final del US Open de tenis entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

LEER MÁS
ICE arresta y deporta a inmigrante indocumentado de México que cometió este grave delito en Sinaloa: ingresó a EEUU con visa

ICE arresta y deporta a inmigrante indocumentado de México que cometió este grave delito en Sinaloa: ingresó a EEUU con visa

LEER MÁS
Un asteroide del tamaño de un autobús pasará esta semana cerca de la tierra y no se volverá a ver dentro de 100 años

Un asteroide del tamaño de un autobús pasará esta semana cerca de la tierra y no se volverá a ver dentro de 100 años

LEER MÁS
Descubren una antigua construcción en Israel relacionada con un lugar donde Jesús hizo un milagro bíblico

Descubren una antigua construcción en Israel relacionada con un lugar donde Jesús hizo un milagro bíblico

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La luna de Sangre aparecerá este domingo: ¿Podrá verse el eclipse lunar en Perú?

La luna de Sangre aparecerá este domingo: ¿Podrá verse el eclipse lunar en Perú?

LEER MÁS
Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Ciencia

Descubren una antigua construcción en Israel relacionada con un lugar donde Jesús hizo un milagro bíblico

Un asteroide del tamaño de un autobús pasará esta semana cerca de la tierra y no se volverá a ver dentro de 100 años

Ingemmet actualiza los mapas geológicos de la sierra y revelan nueva información sobre fallas activas y vetas de oro

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota