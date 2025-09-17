La NASA presenta la hackatón en 13 ciudades del Perú. | Composición LR

La NASA presenta la hackatón en 13 ciudades del Perú. | Composición LR

La hackatón global más grande del mundo, organizada por la NASA, llegará al Perú en su edición 2025 con una presencia inédita: se desarrollará en 13 ciudades y en formatos presencial, híbrido y virtual. La participación es gratuita y abierta a estudiantes, docentes y público general.

Si quieres participar en este evento internacional de ciencia y tecnología, aquí te dejamos la información esencial, incluida la página oficial para registrarte.

¿Cómo registrarse en la hackatón de la NASA en Perú? [LINK OFICIAL]

La inscripción es completamente gratuita y se realiza en línea hasta el 3 de octubre. Solo debes ingresar al siguiente enlace y seleccionar tu sede local o modalidad:

Una vez inscrito, podrás acceder a los desafíos, herramientas oficiales y recursos de mentoría. También recibirás información específica sobre la sede que elijas (presencial, híbrida o virtual).

¿En qué ciudades se realizará el evento y cómo funciona cada modalidad?

La edición 2025 del NASA Space Apps Challenge en Perú se desarrollará en tres formatos:

Presencial : Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Ica

: Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Ica Virtual : Moquegua, Huánuco

: Moquegua, Huánuco Híbrido (combinado): Lima, Piura, Bagua, Chiclayo, Trujillo

Las sedes presenciales contarán con espacios físicos, equipos de apoyo local y actividades complementarias. Las híbridas permiten participación remota con algunas sesiones presenciales. Las virtuales se realizan completamente en línea.

¿Quiénes pueden participar en el NASA Space Apps Challenge?

La convocatoria está abierta a personas de todas las edades interesadas en ciencia, datos, tecnología o innovación. Pueden participar:

Estudiantes de secundaria (4° y 5° año)

Universitarios (alumnos, egresados, docentes)

Profesionales o entusiastas de la tecnología

Equipos multidisciplinarios o participantes individuales

No necesitas saber programar: se valora la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de trabajo colaborativo. Los menores deben estar acompañados por un tutor legal.

PUEDES VER: Estudio revela que en esta ciudad del sur del Perú el cuerpo humano se adapta de forma única para sobrevivir a la falta de oxígeno

¿Qué es el NASA Space Apps Challenge y qué beneficios ofrece?

El Space Apps Challenge es una hackathon internacional de 48 horas, donde equipos de todo el mundo resuelven desafíos reales utilizando datos abiertos de la NASA. Los temas pueden ir desde cambio climático hasta inteligencia artificial y exploración espacial.

Los participantes que entreguen su proyecto reciben un certificado oficial. Además, pueden ser seleccionados como:

Finalistas globales

Ganadores globales

Invitados especiales a visitar un centro de la NASA

Es una oportunidad única para aprender, crear y conectar con personas apasionadas por el futuro.