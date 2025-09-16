HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     
Ciencia

La NASA inicia la convocatoria para enviar tu nombre a la Luna con la misión Artemis II: cómo registrarte y participar

La NASA invita a personas de todo el mundo a registrar sus nombres para acompañar simbólicamente la misión Artemis II en 2026.

La memoria USB con los nombres viajará a la Luna en la nave Orion. Foto: NASA
La memoria USB con los nombres viajará a la Luna en la nave Orion. Foto: NASA

La NASA abrió una convocatoria única que permitirá a personas de todo el mundo formar parte simbólicamente de la misión Artemis II, programada para 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar al público a la exploración lunar y fomentar el interés por la ciencia espacial.

Los nombres de los participantes se almacenarán en una memoria USB que viajarán dentro de la nave Orion, acompañando a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. La agencia espacial ofrece una experiencia simbólica que conecta a la ciudadanía con la historia de la exploración lunar.

PUEDES VER: La Tierra tendría una nueva ‘cuasiluna’ en su órbita que ha permanecido oculta de los científicos durante años

lr.pe

¿Cómo pueden las personas registrar sus nombres para que acompañen a los astronautas en la misión Artemis II?

Para participar, los interesados deben ingresar sus datos en el portal oficial de la NASA antes del 21 de enero de 2026. El formulario solicita nombre, apellidos y otros datos necesarios para generar un registro válido.

Una vez completado, el sistema proporcionará un PIN personal único, que permitirá a cada participante verificar su inclusión en la lista oficial y descargar la Tarjeta de Embarque digital, un recuerdo simbólico de su contribución a la misión.

PUEDES VER: Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

lr.pe

¿Qué recibirán los participantes después de registrar su nombre y cuál es la función del PIN personal?

Tras el registro, cada participante recibirá una Tarejta de Embarque digital con el estatus de "Embarcando", que servirá como comprobante de que su nombre viajará a la Luna. Esta tarjeta podrá descargarse y compartirse como recuerdo de la experiencia.

El PIN personal es fundamental para acceder a la tarjeta y verificar la inscripción en el listado oficial. La NASA recomienda guardarlo cuidadosamente, ya que no será posible recuperarlo en caso de pérdida, garantizando así la seguridad del registro individual.

Notas relacionadas
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
El yacimiento más grande del mundo: el descubrimiento de millones de toneladas del ‘nuevo petróleo’ en Europa

El yacimiento más grande del mundo: el descubrimiento de millones de toneladas del ‘nuevo petróleo’ en Europa

LEER MÁS
Estudio revela que en esta ciudad del sur del Perú el cuerpo humano se adapta de forma única para sobrevivir a la falta de oxígeno

Estudio revela que en esta ciudad del sur del Perú el cuerpo humano se adapta de forma única para sobrevivir a la falta de oxígeno

LEER MÁS
Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

LEER MÁS
El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

LEER MÁS
El yacimiento más grande del mundo: el descubrimiento de millones de toneladas del ‘nuevo petróleo’ en Europa

El yacimiento más grande del mundo: el descubrimiento de millones de toneladas del ‘nuevo petróleo’ en Europa

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
El té antiinflamatorio que ayuda a adelgazar y previene enfermedades del corazón, según estudio

El té antiinflamatorio que ayuda a adelgazar y previene enfermedades del corazón, según estudio

LEER MÁS
El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

LEER MÁS
Huevo entero vs clara de huevo: ¿Cuál de los dos aporta más proteínas al consumirlos?

Huevo entero vs clara de huevo: ¿Cuál de los dos aporta más proteínas al consumirlos?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

Cae ''Maykel'', presunto extorsionador de los D.E.S.A II: teléfono registraba yapeos de cupos de líneas de transporte

Arsenal FC vs Athletic Bilbao: dónde ver el partido gunners y rojiblancos EN VIVO por Champions League 2025/26

Ciencia

Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

¿Cuándo podrá verse el eclipse solar más largo en 12 mil años, según científicos? Dejará el planeta a oscuras

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota