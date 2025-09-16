La memoria USB con los nombres viajará a la Luna en la nave Orion. Foto: NASA

La NASA abrió una convocatoria única que permitirá a personas de todo el mundo formar parte simbólicamente de la misión Artemis II, programada para 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar al público a la exploración lunar y fomentar el interés por la ciencia espacial.

Los nombres de los participantes se almacenarán en una memoria USB que viajarán dentro de la nave Orion, acompañando a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. La agencia espacial ofrece una experiencia simbólica que conecta a la ciudadanía con la historia de la exploración lunar.

¿Cómo pueden las personas registrar sus nombres para que acompañen a los astronautas en la misión Artemis II?

Para participar, los interesados deben ingresar sus datos en el portal oficial de la NASA antes del 21 de enero de 2026. El formulario solicita nombre, apellidos y otros datos necesarios para generar un registro válido.

Una vez completado, el sistema proporcionará un PIN personal único, que permitirá a cada participante verificar su inclusión en la lista oficial y descargar la Tarjeta de Embarque digital, un recuerdo simbólico de su contribución a la misión.

¿Qué recibirán los participantes después de registrar su nombre y cuál es la función del PIN personal?

Tras el registro, cada participante recibirá una Tarejta de Embarque digital con el estatus de "Embarcando", que servirá como comprobante de que su nombre viajará a la Luna. Esta tarjeta podrá descargarse y compartirse como recuerdo de la experiencia.

El PIN personal es fundamental para acceder a la tarjeta y verificar la inscripción en el listado oficial. La NASA recomienda guardarlo cuidadosamente, ya que no será posible recuperarlo en caso de pérdida, garantizando así la seguridad del registro individual.