INEN ejecutó solo el 69% de su presupuesto para medicamentos oncológicos

A pocas semanas de finalizar el año, la gestión del presupuesto destinado a la lucha contra el cáncer en el Perú revela cifras alarmantes que demuestran una grave ineficiencia en el uso de los recursos. A pesar de contar con fondos suficientes, las autoridades competentes no han logrado ejecutar de manera adecuada los recursos necesarios para ofrecer diagnóstico, tratamiento y prevención, lo que pone en riesgo a miles de pacientes.

Y es que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), principal centro especializado en el tratamiento del cáncer en el país, ha ejecutado solo el 69% de su presupuesto para medicamentos oncológicos, con una ejecución parcial de S/. 249,527,783, según un estudio de la plataforma Salud 360.

Este retraso afecta la disponibilidad de los tratamientos necesarios para los pacientes, lo que genera complicaciones en los diagnósticos y terapias. Este porcentaje de ejecución refleja una ineficiencia, especialmente cuando los pacientes dependen de estos recursos para acceder a sus tratamientos a tiempo.

De igual manera, la Central de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), que tiene la responsabilidad de suministrar insumos médicos para los tratamientos de cáncer, también presenta números críticos. Con un presupuesto de S/. 59,894,557 para insumos médicos, solo se ha utilizado el 56% de esta asignación.

Uno de los casos graves es el de la prevención del cáncer de mama, que, aunque tiene un presupuesto ejecutado de 70%, los resultados son negativos, ya que a pesar de los fondos disponibles, apenas 0.46% de las mujeres en riesgo han sido evaluadas. Este porcentaje revela una ineficiencia en los programas de tamizaje, lo que deja a miles de mujeres sin la posibilidad de una detección temprana.

Escasez de médicos patólogos

No es todo, en el Perú existe una gran escasez de médicos patólogos y es que apenas se registran 154 especialistas vitales para diagnosticar el cáncer de mama. De ellos, el 47% (72) se concentran en Lima, mientras que regiones como Amazonas, Áncash, Huancavelica y Madre de Dios no cuentan con ninguno, según un estudio de la plataforma Salud 360.

Esta situación es grave, ya que se estima que 3,725,215 mujeres entre 40 y 60 años, deben practicarse una mamografía cada dos años como medida de prevención frente al cáncer de mama, por lo que pone en riesgo la detección temprana de esta enfermedad.