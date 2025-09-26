HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
Sociedad

INEN ejecutó solo el 69% de su presupuesto para medicamentos oncológicos

Organizaciones de pacientes oncológicos continúan su lucha para que los enfermos de cáncer en el Perú reciban atención adecuada. Por su parte, CENARES ha ejecutado solo el 56% de su presupuesto destinado a insumos médicos para enfrentar la enfermedad.

INEN no ha utilizado ni la mitad de su presupuesto para medicamentos oncológicos. Foto: LR
INEN no ha utilizado ni la mitad de su presupuesto para medicamentos oncológicos. Foto: LR

A pocas semanas de finalizar el año, la gestión del presupuesto destinado a la lucha contra el cáncer en el Perú revela cifras alarmantes que demuestran una grave ineficiencia en el uso de los recursos. A pesar de contar con fondos suficientes, las autoridades competentes no han logrado ejecutar de manera adecuada los recursos necesarios para ofrecer diagnóstico, tratamiento y prevención, lo que pone en riesgo a miles de pacientes.

Y es que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), principal centro especializado en el tratamiento del cáncer en el país, ha ejecutado solo el 69% de su presupuesto para medicamentos oncológicos, con una ejecución parcial de S/. 249,527,783, según un estudio de la plataforma Salud 360.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

PUEDES VER: Incendio en Cercado de Lima: llamas consumen Mercado de Artesanías en av. 28 de julio y movilizan 10 unidades de bomberos

lr.pe

Este retraso afecta la disponibilidad de los tratamientos necesarios para los pacientes, lo que genera complicaciones en los diagnósticos y terapias. Este porcentaje de ejecución refleja una ineficiencia, especialmente cuando los pacientes dependen de estos recursos para acceder a sus tratamientos a tiempo.

De igual manera, la Central de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), que tiene la responsabilidad de suministrar insumos médicos para los tratamientos de cáncer, también presenta números críticos. Con un presupuesto de S/. 59,894,557 para insumos médicos, solo se ha utilizado el 56% de esta asignación.

Uno de los casos graves es el de la prevención del cáncer de mama, que, aunque tiene un presupuesto ejecutado de 70%, los resultados son negativos, ya que a pesar de los fondos disponibles, apenas 0.46% de las mujeres en riesgo han sido evaluadas. Este porcentaje revela una ineficiencia en los programas de tamizaje, lo que deja a miles de mujeres sin la posibilidad de una detección temprana.

Escasez de médicos patólogos

No es todo, en el Perú existe una gran escasez de médicos patólogos y es que apenas se registran 154 especialistas vitales para diagnosticar el cáncer de mama. De ellos, el 47% (72) se concentran en Lima, mientras que regiones como Amazonas, Áncash, Huancavelica y Madre de Dios no cuentan con ninguno, según un estudio de la plataforma Salud 360.

Esta situación es grave, ya que se estima que 3,725,215 mujeres entre 40 y 60 años, deben practicarse una mamografía cada dos años como medida de prevención frente al cáncer de mama, por lo que pone en riesgo la detección temprana de esta enfermedad.

Notas relacionadas
Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

LEER MÁS
Pacientes con cáncer alertan riesgo de posible recorte de más de S/110 millones en fondos para 2026

Pacientes con cáncer alertan riesgo de posible recorte de más de S/110 millones en fondos para 2026

LEER MÁS
Conoce al genio de la UNMSM que desarrolla tratamientos contra el Cáncer con premios nobel en Nueva York: "Dejé el colegio a los 11 años"

Conoce al genio de la UNMSM que desarrolla tratamientos contra el Cáncer con premios nobel en Nueva York: "Dejé el colegio a los 11 años"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

Transportista encara a policía por muertes de choferes a causa de extorsión: "¿Por qué no nos cuidas? Van gratis en nuestros carros"

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

Paro de transportistas EN VIVO 26 de septiembre: conductores en Lima se movilizan al Congreso en protesta contra extorsiones

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS
PNP impidió que transportistas de Lima lleguen al Congreso para protestar por extorsiones

PNP impidió que transportistas de Lima lleguen al Congreso para protestar por extorsiones

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS
Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Sociedad

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota