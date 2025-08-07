Hidrandina programa cortes de Luz en estos distritos de La Libertad: conoce qué zonas estarán sin energía eléctrica del 8 al 11 de agosto
Cabe señalar que las interrupciones del servicio de energía eléctrica en La Libertad anunciados por Hidrandina afectarán varios distritos, incluyendo Salaverry y Huanchaco, por hasta 90 minutos.
- Alarmas de banco evitan robo en Chepén: delincuentes golpean a vigilante y huyen sin dinero
- Ciberdelincuencia: La Libertad, Lima e Ica son las regiones más afectadas por estafas con tarjetas bancarias
La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio (Hidrandina) ha anunciado el corte de luz en diversos distritos de la región La Libertad, como La Esperanza, Huanchaco o Moche, con suspensiones del servicio eléctrico que van desde 1 hora a 1 hora y media.
Al respecto, conoce todas las zonas y el rango de horas específico en que Hidrandina efectuará el corte de luz el viernes 8, sábado 9 y lunes 11 de agosto. Dicha información te será útil para que puedas tomar las precauciones del caso. Del mismo modo, en caso requieras más detalles acerca de la interrupción del servicio, esta empresa ha habilitado el número de contacto 0801-71001.
PUEDES VER: Hombre amarra su perro a la parte trasera de su camioneta en movimiento y causa indignación en Trujillo
Viernes 8 de agosto
Distrito de Salaverry
Horario: 9.30 a. m. a 11.30 a. m.
- Puerto Salaverry
- Ca. Huascar Cda. 1.
- Ca. Lambayeque Mz. 6.
- Ca. Orbegoso Cda. 4, 5, Mz. 18
- Ca. Pacasmayo Cda. 5, 6, Mz. 10.
- Ca. Trujillo Cda. 5, 6, 7.
- Jr. Lambayeque Cda. 4, 5.
- Jr. Orbegoso Cda. 3, 4, 5, Mz. 11.
- Jr. Trujillo Cda. 5, 6, 7, s/n. Mz. 15, A.
- Prolongación Trujillo Lote 12.
Distrito Víctor Larco
- Urb. Las Margaritas:
- Av. Los Colibríes cdra. 3; Mza A.
- Urb. Los Rosales de San Andrés
- Av. Los Colibríes cdra. 3; Mzas A, S5.
- Sector Alameda de San Andres:
- Av. Los Colibríes mza H-05, cdra. 4; Mzas D5, F, F5, H5.
Distrito Huanchaco
Horario: 11.30 a. m. a 1.00 p. m
- Sector Los Huertos
- Ca. Las Poncianas s/n.
- Ca. Los Geranios Mz. M2
- Ca. Los Tulipanes Mz. 3.
- Mz. 10, 12, 3, 33, 36, L-2, M2, M3, N’, N2, N2’, N3, Ñ-01, O, O-20
Horario: 2.30 p. m. a 4.00 p. m.
- AA.HH. Victor Raúl Haya De La Torre
- Av. Manco Cápac Mz. 28
- Ca. Huayna Cápac Mz. 29 A.
- Mz. 12, 19, 20, 20-A, 20B, 28, 29, 29 A, 33, 34, 41, 42, A, A29, B, C, E, F.
Horario: 4.30 p. m. a 6.00 p. m.
- AA.HH. El Tablazo
- Av. Cerrito de la Virgen Cda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, s/n, Mz. A, 2.
- Av. Jesús de Nazareth Cda. 1, Mz. 3.
- Ca. Comunal Mz.-02
- Ca. José Cedillo Cda. 1, s/n.
- Ca. Las Brisas Sec. 01
- Ca. Los Girasoles Mz. F, 61, s/n.
- Ca. M. Collantes Cda. 1.
- Ca. Micaela Bastidas Cda. 6.
- Mz. 10, 2, 3, 57, 58, 60, 92, 95, A, B, D, E, F.
- Pj. El Mirador S/N
- Pj. Ismael Guanilo Cda. 1, s/n.
- Pj. Los Girasoles. Cda. 1.
Sábado 9 de agosto
Distrito La Esperanza
Horario: 9.00 a. m. a 10.30 p. m.
- PP.JJ. La Esperanza
- Ca. Antonio Mariños Cda. 12, 13.
- Ca. Felix Aldao Cda. 14.
- Ca. Jose Artigas Cda .14, 15, 16.
- Ca. Manuel Cedeño Cda. 14, 15.
- Ca. Maria Morelos Cda. 13.
- Ca. Tadeo Monagas Cda .14, 15. Mz. 6
- AA.HH. Simón Bolivar: Mz. 10-A, 8.
Horario: 11.00 a. m. a 12.30 p. m.
- AA.HH. Los Laureles
- Ca. 07 de julio Mz. H.
- Mz. F, G, H, I, I’, J, L, N, P, Q, R.
Lunes 11 de agosto
Distrito La Esperanza
Horario: 9.00 a. m. a 10.30 a. m.
- PP.JJ. La Esperanza
- Av. Gran Chimú Cda. 21.
- Av. Jose Gabriel de Condorcanqui Cda. 21, 23.
- Ca. 22 de febrero Cda. 21, 22, 23.
- Ca. Benito Juarez Cda .22.
- Ca. Bernardo Ohiggins Cda. 21.
- Ca. Condorcanqui Cda. 21.
- Ca. Jose Marti Cda. 21, 22, 24.
- Ca. La Valleja Cda. 2.
- Ca. Manuel Dorrego Cda. 8, 9, 10, 11.
- Ca. San Francisco Cda. 1.
- Jr. Aldama Cda. 8, 9.Mz. 7.
- AA.HH Alberto Fujimori Fujimori: Mz. 4.
Horario: 11.00 a. m. a 12.30 p. m.
- PP.JJ. La Esperanza
- Ca. Alexander Pettion Cda. 09, 10, 11.
- Ca. Caupolican Cda. 18
- Ca. Mac Gregor Cda. 6.
- Ca. Maria de Alvear Cda. 17.
- Ca. Santa Rosa Cda. 10.
- Jr. Carlos Maria Alvear Cda. 17, 18.
- Jr. Santa Rosa Cda. 9.
- Mz. 21.
Horario: 1.30 p. m. a 3.00 p. m.
- PP.JJ. La Esperanza
- Ca. Blanco Encalada Cda. 12, 13, 14.
- Ca. Jose Artigas Cda. 12, 13.
- Ca. Jose Tadeo Monagas Cda. 11, 12, 13, 14.
- Ca. Tadeo Monadas Cda. 12, 13, 14
Horario: 3.30 p. m. a 5.00 p. m.
- PP.JJ. La Esperanza
- Ca. Blanco Encalada Cda. 14, 15, 16.
- Ca. Felix Aldao Cda. 13, 14.
- Ca. Francisco de Paula Cda. 14.
- Ca. Jose Castelly Cda. 13, 14.
- Ca. Manuel Cedeño Cda. 12, 13, 14.
- Pj. Santiago Mariños Cda. 14.
Horario: 5.30 p. m. a 6.30 p. m.
- AA.HH. Los Laureles I Etapa
- Mz. A’, A, B’, B, C, C’, D, D’, E’, E
Hidrandina: así puedes pagar el recibo por consumo de energía eléctrica
De acuerdo con Hidrandina, existen varios métodos y canales habilitados por los cuales puedes pagar tu recibo de luz en la compañía, a saber:
- Interbank
- Banco de Crédito del Perú (BCP)
- Banco de la Nación
- Scotiabank
- BBVA
- Tiendas Mass
- Agentes Kassnet
- Western Union
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.