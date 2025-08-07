HOY

Sociedad

Hidrandina programa cortes de Luz en estos distritos de La Libertad: conoce qué zonas estarán sin energía eléctrica del 8 al 11 de agosto

Cabe señalar que las interrupciones del servicio de energía eléctrica en La Libertad anunciados por Hidrandina afectarán varios distritos, incluyendo Salaverry y Huanchaco, por hasta 90 minutos.

Hidrandina recomienda a los ciudadanos estar informados sobre los horarios y zonas afectadas por el corte de luz programado desde el 8 hasta el 11 de agosto.
Hidrandina recomienda a los ciudadanos estar informados sobre los horarios y zonas afectadas por el corte de luz programado desde el 8 hasta el 11 de agosto. | Foto: composición LR/Andina/Trujillo Perú

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio (Hidrandina) ha anunciado el corte de luz en diversos distritos de la región La Libertad, como La Esperanza, Huanchaco o Moche, con suspensiones del servicio eléctrico que van desde 1 hora a 1 hora y media.

Al respecto, conoce todas las zonas y el rango de horas específico en que Hidrandina efectuará el corte de luz el viernes 8, sábado 9 y lunes 11 de agosto. Dicha información te será útil para que puedas tomar las precauciones del caso. Del mismo modo, en caso requieras más detalles acerca de la interrupción del servicio, esta empresa ha habilitado el número de contacto 0801-71001.

lr.pe

Viernes 8 de agosto

Distrito de Salaverry

Horario: 9.30 a. m. a 11.30 a. m.

  • Puerto Salaverry
  • Ca. Huascar Cda. 1.
  • Ca. Lambayeque Mz. 6.
  • Ca. Orbegoso Cda. 4, 5, Mz. 18
  • Ca. Pacasmayo Cda. 5, 6, Mz. 10.
  • Ca. Trujillo Cda. 5, 6, 7.
  • Jr. Lambayeque Cda. 4, 5.
  • Jr. Orbegoso Cda. 3, 4, 5, Mz. 11.
  • Jr. Trujillo Cda. 5, 6, 7, s/n. Mz. 15, A.
  • Prolongación Trujillo Lote 12.

Distrito Víctor Larco

  • Urb. Las Margaritas:
  • Av. Los Colibríes cdra. 3; Mza A.
  • Urb. Los Rosales de San Andrés
  • Av. Los Colibríes cdra. 3; Mzas A, S5.
  • Sector Alameda de San Andres:
  • Av. Los Colibríes mza H-05, cdra. 4; Mzas D5, F, F5, H5. 

Distrito Huanchaco

Horario: 11.30 a. m. a 1.00 p. m

  • Sector Los Huertos
  • Ca. Las Poncianas s/n.
  • Ca. Los Geranios Mz. M2
  • Ca. Los Tulipanes Mz. 3.
  • Mz. 10, 12, 3, 33, 36, L-2, M2, M3, N’, N2, N2’, N3, Ñ-01, O, O-20

Horario: 2.30 p. m. a 4.00 p. m.

  • AA.HH. Victor Raúl Haya De La Torre
  • Av. Manco Cápac Mz. 28
  • Ca. Huayna Cápac Mz. 29 A.
  • Mz. 12, 19, 20, 20-A, 20B, 28, 29, 29 A, 33, 34, 41, 42, A, A29, B, C, E, F.

Horario: 4.30 p. m. a 6.00 p. m.

  • AA.HH. El Tablazo
  • Av. Cerrito de la Virgen Cda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, s/n, Mz. A, 2.
  • Av. Jesús de Nazareth Cda. 1, Mz. 3.
  • Ca. Comunal Mz.-02
  • Ca. José Cedillo Cda. 1, s/n.
  • Ca. Las Brisas Sec. 01
  • Ca. Los Girasoles Mz. F, 61, s/n.
  • Ca. M. Collantes Cda. 1.
  • Ca. Micaela Bastidas Cda. 6.
  • Mz. 10, 2, 3, 57, 58, 60, 92, 95, A, B, D, E, F.
  • Pj. El Mirador S/N
  • Pj. Ismael Guanilo Cda. 1, s/n.
  • Pj. Los Girasoles. Cda. 1.

Sábado 9 de agosto

Distrito La Esperanza

Horario: 9.00 a. m. a 10.30 p. m.

  • PP.JJ. La Esperanza
  • Ca. Antonio Mariños Cda. 12, 13.
  • Ca. Felix Aldao Cda. 14.
  • Ca. Jose Artigas Cda .14, 15, 16.
  • Ca. Manuel Cedeño Cda. 14, 15.
  • Ca. Maria Morelos Cda. 13.
  • Ca. Tadeo Monagas Cda .14, 15. Mz. 6
  • AA.HH. Simón Bolivar: Mz. 10-A, 8.

Horario: 11.00 a. m. a 12.30 p. m.

  • AA.HH. Los Laureles
  • Ca. 07 de julio Mz. H.
  • Mz. F, G, H, I, I’, J, L, N, P, Q, R.

Lunes 11 de agosto

Distrito La Esperanza

Horario: 9.00 a. m. a 10.30 a. m.

  • PP.JJ. La Esperanza
  • Av. Gran Chimú Cda. 21.
  • Av. Jose Gabriel de Condorcanqui Cda. 21, 23.
  • Ca. 22 de febrero Cda. 21, 22, 23.
  • Ca. Benito Juarez Cda .22.
  • Ca. Bernardo Ohiggins Cda. 21.
  • Ca. Condorcanqui Cda. 21.
  • Ca. Jose Marti Cda. 21, 22, 24.
  • Ca. La Valleja Cda. 2.
  • Ca. Manuel Dorrego Cda. 8, 9, 10, 11.
  • Ca. San Francisco Cda. 1.
  • Jr. Aldama Cda. 8, 9.Mz. 7.
  • AA.HH Alberto Fujimori Fujimori: Mz. 4.

Horario: 11.00 a. m. a 12.30 p. m.

  • PP.JJ. La Esperanza
  • Ca. Alexander Pettion Cda. 09, 10, 11.
  • Ca. Caupolican Cda. 18
  • Ca. Mac Gregor Cda. 6.
  • Ca. Maria de Alvear Cda. 17.
  • Ca. Santa Rosa Cda. 10.
  • Jr. Carlos Maria Alvear Cda. 17, 18.
  • Jr. Santa Rosa Cda. 9.
  • Mz. 21.

Horario: 1.30 p. m. a 3.00 p. m.

  • PP.JJ. La Esperanza
  • Ca. Blanco Encalada Cda. 12, 13, 14.
  • Ca. Jose Artigas Cda. 12, 13.
  • Ca. Jose Tadeo Monagas Cda. 11, 12, 13, 14.
  • Ca. Tadeo Monadas Cda. 12, 13, 14

Horario: 3.30 p. m. a 5.00 p. m.

  • PP.JJ. La Esperanza
  • Ca. Blanco Encalada Cda. 14, 15, 16.
  • Ca. Felix Aldao Cda. 13, 14.
  • Ca. Francisco de Paula Cda. 14.
  • Ca. Jose Castelly Cda. 13, 14.
  • Ca. Manuel Cedeño Cda. 12, 13, 14.
  • Pj. Santiago Mariños Cda. 14.

Horario: 5.30 p. m. a 6.30 p. m.

  • AA.HH. Los Laureles I Etapa
  • Mz. A’, A, B’, B, C, C’, D, D’, E’, E

Hidrandina: así puedes pagar el recibo por consumo de energía eléctrica

De acuerdo con Hidrandina, existen varios métodos y canales habilitados por los cuales puedes pagar tu recibo de luz en la compañía, a saber:

  1. Interbank
  2. Banco de Crédito del Perú (BCP)
  3. Banco de la Nación
  4. Scotiabank
  5. BBVA
  6. Tiendas Mass
  7. Agentes Kassnet
  8. Western Union

