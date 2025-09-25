HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

INPE evalúa enviar a Erick Moreno, 'El Monstruo', al penal de la Base Naval para que cumpla condena

Moreno es señalado como cabecilla de la red criminal Los Injertos del Cono Norte, implicada en extorsiones y sicariatos. Su ingreso al CEREC del Callao se basa en su alta peligrosidad.

El Monstruo llegaría al Perú tras su captura. Foto: composición LR
El Monstruo llegaría al Perú tras su captura. Foto: composición LR | composición LR

Una vez que Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', llegue al Perú tras su detención en Paraguay, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) procederá con la elaboración de un informe técnico para evaluar su destino penitenciario. Según fuentes oficiales, dicho documento servirá de sustento para recomendar su posible internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC).

La medida responde a la alta peligrosidad atribuida a Moreno, quien es sindicado como cabecilla de una red criminal, Los Injertos del Cono Norte, vinculada a extorsiones y sicariatos que han afectado a empresarios, transportistas y comerciantes en distintas regiones del país. La Fiscalía le atribuye un rol de liderazgo en la organización, lo que habría permitido mantener operaciones delictivas incluso durante su permanencia fuera del territorio nacional.

'El Monstruo' sería recluido en la Base Naval del Callao

Como se conoce, el CEREC, ubicado en la Base Naval del Callao, es considerado el penal de mayor seguridad del país. Allí cumplen condena o prisión preventiva personajes de alta connotación como jefes terroristas y cabecillas de organizaciones criminales de gran escala. Por esta razón, el ingreso de Moreno a dicho establecimiento se fundamentaría en la necesidad de un estricto control y aislamiento para evitar que continúe dirigiendo actividades ilícitas desde prisión.

De acuerdo con el procedimiento, el INPE elaborará el informe tomando en cuenta el historial delictivo, la peligrosidad y el nivel de riesgo para la seguridad pública y penitenciaria. Una vez concluido, será remitido a la autoridad judicial correspondiente, que deberá resolver sobre el centro de reclusión más idóneo para el detenido.

Uno de los criminales más buscados

La captura de Erick Moreno en territorio paraguayo se dio tras varios meses de intensa búsqueda internacional. Su traslado al Perú se gestionará mediante el proceso de extradición, coordinado entre las autoridades judiciales y policiales de ambos países.

La decisión final, sin embargo, quedará en manos del Poder Judicial, que evaluará la recomendación del INPE en función de los informes técnicos y del marco legal vigente. Además, esta captura es considerada como una de las más importantes.

