Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     
Sociedad

Caja Piura: denuncian que presidente habría usado su voto dirimente para reelegirse

Según especialista, el presidente Javier Bereche habría infringido los principios de imparcialidad para auto-favorecerse. Ciudadanos exigen el pronunciamiento de la SBS.


Continúan denuncias contra Caja Piura.
Continúan denuncias contra Caja Piura. | Fuente: La República. | Créditos: difusión.

En el ojo de la tormenta. Una reciente sesión del directorio de Caja Piura (CMAC Piura) ha generado controversia entre un grupo de ciudadanos, quienes denuncian que el presidente Javier Bereche Álvarez habría utilizado su voto dirimente para auto-favorecerse y mantenerse en el cargo. Este hecho infringiría los principios de imparcialidad y transparencia, según señala un especialista en derecho corporativo.

De acuerdo a la versión de los denunciantes, quienes prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, en las últimas fechas, seis miembros del directorio participaron de la votación para la elección del nuevo presidente.

Según detallan, José Olivares y Javier Chero votaron a favor de Javier Bereche para su reelección. Mientras que, Federico Guerrero y Carlos Ginocchio dieron su voto a Paúl Caiguaray, quien votó por sí mismo. El resultado: un empate.

Ante ello, Javier Bereche habría optado por hacer uso de su voto dirimente -un voto que poseen los presidentes o la persona que preside una reunión para resolver el empate en una contienda- para votar por sí mismo y ganar el puesto por mayoría. No obstante, según el especialista en derecho corporativo, Luis Gallo Benites, esta acción vulneraría los principios de imparcialidad que deben primar en un órgano de gobierno, lo cual daría derecho a una impugnación.

Asimismo, el especialista enfatizó en la necesidad de respetar las buenas prácticas de gobernanza en la corporativa y no incurrir en acciones que revelen un claro conflicto de intereses.

Ante esta controversia, los pobladores exhortan el pronunciamiento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), quienes deberán explicar si este voto facultativo tiene validez en el contexto denunciado. Además, exigen que el directorio de Caja Piura se pronuncie sobre los procesos y sustente si este tipo de acciones está respaldado en el reglamento interno de la CMAC.

La República intentó contactarse con el presidente Javier Bereche sin éxito. Por su parte, la SBS indicó que se pronunciará en las próximas horas.

Otras controversias

Como se sabe, hace algunos meses, otro grupo de ciudadanos denunció presuntas irregularidades dentro del mismo órgano. En aquel entonces, la controversia incluía al exgerente de administración y finanzas de Caja Piura, Ramiro Postigo. Sobre él pesaban acusaciones sobre una presunta falsificación de documentos de estudio, que le habrían favorecido en la obtención del puesto. De esta manera, Postigo habría gozado de un ingreso mensual superior a los 27.000 soles.

Sumado a ello, existió una denuncia sobre una presunta desobediencia de Caja Piura a la justicia. En mayo del presente año, el Primer Juzgado de trabajo con subespecialidad en la nueva ley procesal de trabajo (NLPT) habría ordenado la reposición provisional de Valentín Soto Llerena en el cargo de director de Caja Piura, luego que este interpusiera una demanda. Sin embargo, funcionarios del órgano habrían indicado que no acatarían tal mandato, esto bajo el respaldo de todos los representantes de Caja Piura.

En ambas ocasiones, La República intentó contactarse con resultados negativos con todos los involucrados.

