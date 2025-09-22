Conoce qué sector de la población gozará de un feriado este 24 de septiembre. Foto: Composición LR | GLR | Composición El Popular

Conoce qué sector de la población gozará de un feriado este 24 de septiembre. Foto: Composición LR | GLR | Composición El Popular

Una región del país tendrá un día diferente al resto este próximo miércoles 24 de septiembre. Trabajadores y estudiantes gozarán de una jornada libre respaldada por ley, lo cual significa que sus detendrán sus actividades por completo para conmemorar una tradición histórica y religiosa vigente a lo largo de los años.

Pese a que este feriado no figura en el calendario nacional, tiene una gran relevancia en la historia de la región, ya que se vincula con las costumbres y devoción hacia una figura especial. Hablamos de la festividad de la Virgen de las Mercedes en la región de Piura, una fecha que es conmemorada desde la época colonial.

¿Dónde será el feriado del 24 de septiembre?

Esta disposición está amparada por la Ley N.º 15618, la cual establece de manera específica que cada 24 de septiembre la región de Piura gozará de un feriado en el marco de la festividad de la Virgen de las Mercedes, la cual es considerada patrona de las Fuerzas Armadas. Dicha figura religiosa es venerada por ser la protectora de Piura desde la época colonial.

Aunque en septiembre no hay feriados a nivel nacional, Piura mantiene este descanso como parte de sus costumbres locales. Cabe resaltar que esta tradición es considerada una de las más sólidas del norte peruano, pues la población le rinde homenaje tras atribuirle la defensa del puerto de Paita frente a incursiones de piratas hace años atrás.

Conoce qué sector de la población de Piura descansará este 24 de septiembre

Cada año, la conmemoración reúne a miles de devotos que participan en procesiones, misas y celebraciones litúrgicas. Del mismo modo, es considerado un movimiento social importante en la región por el ambiente de unión que genera. A continuación, te detallamos qué sector de la población gozará del feriado:

Trabajadores del ámbito público.

Empleados del sector privado que residen en la región.

Estudiantes de colegios, institutos y universidades de Piura.

