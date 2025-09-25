Alejandra Argumedo pide perdón tras expresiones racistas en bus del Metropolitano

En las últimas horas, Alejandra Argumedo, quien se hizo viral por lanzar expresiones racistas en un bus del Metropolitano, se pronunció ante lo sucedido, reconociendo la gravedad de sus actos y pidiendo disculpas públicas.

Su declaración llega mientras las autoridades informaron que se han iniciado diligencias para esclarecer responsabilidades y garantizar que se sancione cualquier vulneración de derechos.

Alejandra Argumedo se pronuncia tras expresiones racistas en Metropolitano

Tras varios días de silencio, Argumedo, a través de un video que circula en redes, difundió un mensaje en el que admitió haber cometido un grave error al utilizar expresiones discriminatorias. Señaló que sus palabras fueron inaceptables, expresó arrepentimiento y reconoció que dañó a los pasajeros presentes, así como a todos los ciudadanos que se sintieron ofendidos por sus frases.

“Me duele haber sido parte de algo tan dañino como es la discriminación. Con mis palabras herí a muchas personas, no solo a los que estuvieron presentes, sino a millones de peruanos que se han visto ofendidos con lo que yo dije. Por eso, desde el corazón, pido perdón a los que estaban presentes y a quienes se sintieron agredidos al escucharme”, comentó.

La joven también indicó que su error marcará un antes y un después en su vida. Señaló que aún no dará explicaciones detalladas, pero que en su momento aclarará algunos aspectos que se dijeron sobre ella y que no fueron correctos.

“No quiero justificarme. Ya en su momento contaré mi versión completa de lo que ocurrió porque considero que en una discusión se deben escuchar ambas partes, ya que también hay aspectos que debo aclarar, porque no todo lo que se dijo de mi persona es correcto. Hay muchas cosas que se han inventado y sacado fuera de contexto”, precisó.

Finalmente, pidió respeto hacia su entorno cercano que no tienen la culpa de sus actos, recalcando que han recibido ataques tras la viralización del video. “Yo asumo las consecuencias de lo que dije. Espero que con el tiempo puedan verme, no como la persona que cometió el error, sino como alguien que aprendió de él y cambió”, agregó.

Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo

La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad informó que inició una investigación preliminar contra Argumedo por presuntos actos de discriminación. Como parte de las diligencias, dispuso un examen psicológico a la investigada, la toma de su declaración testimonial y la recopilación de sus antecedentes penales y policiales. Según el Ministerio Público, estas acciones son “urgentes e inaplazables” para esclarecer las circunstancias del caso.

La investigación se da luego de que el Ministerio de Cultura, a través de su Procuraduría, presentara una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación contra la joven. En su pronunciamiento, la institución calificó lo ocurrido como un acto de discriminación étnico-racial y recordó que este tipo de conductas reproducen estereotipos que afectan la dignidad de las personas y de los pueblos originarios.