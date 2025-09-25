HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay
EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     EN VIVO| Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     
Sociedad

Alejandra Argumedo pide perdón tras expresiones racistas en bus del Metropolitano

La joven reconoció que sus palabras fueron inaceptables y aseguró que este episodio marcará un antes y un después en su vida, mientras la Fiscalía ya dispuso investigación preliminar en su contra.

Joven que insultó en bus del Metropolitano rompe su silencio y pide disculpas públicas. Foto: Composición LR
Joven que insultó en bus del Metropolitano rompe su silencio y pide disculpas públicas. Foto: Composición LR

En las últimas horas, Alejandra Argumedo, quien se hizo viral por lanzar expresiones racistas en un bus del Metropolitano, se pronunció ante lo sucedido, reconociendo la gravedad de sus actos y pidiendo disculpas públicas.

Su declaración llega mientras las autoridades informaron que se han iniciado diligencias para esclarecer responsabilidades y garantizar que se sancione cualquier vulneración de derechos.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

lr.pe

Alejandra Argumedo se pronuncia tras expresiones racistas en Metropolitano

Tras varios días de silencio, Argumedo, a través de un video que circula en redes, difundió un mensaje en el que admitió haber cometido un grave error al utilizar expresiones discriminatorias. Señaló que sus palabras fueron inaceptables, expresó arrepentimiento y reconoció que dañó a los pasajeros presentes, así como a todos los ciudadanos que se sintieron ofendidos por sus frases.

“Me duele haber sido parte de algo tan dañino como es la discriminación. Con mis palabras herí a muchas personas, no solo a los que estuvieron presentes, sino a millones de peruanos que se han visto ofendidos con lo que yo dije. Por eso, desde el corazón, pido perdón a los que estaban presentes y a quienes se sintieron agredidos al escucharme”, comentó.

PUEDES VER Ministerio de Cultura denuncia a joven ante la Fiscalía por expresiones racistas en bus del Metropolitano

lr.pe

La joven también indicó que su error marcará un antes y un después en su vida. Señaló que aún no dará explicaciones detalladas, pero que en su momento aclarará algunos aspectos que se dijeron sobre ella y que no fueron correctos.

“No quiero justificarme. Ya en su momento contaré mi versión completa de lo que ocurrió porque considero que en una discusión se deben escuchar ambas partes, ya que también hay aspectos que debo aclarar, porque no todo lo que se dijo de mi persona es correcto. Hay muchas cosas que se han inventado y sacado fuera de contexto”, precisó.

Finalmente, pidió respeto hacia su entorno cercano que no tienen la culpa de sus actos, recalcando que han recibido ataques tras la viralización del video. “Yo asumo las consecuencias de lo que dije. Espero que con el tiempo puedan verme, no como la persona que cometió el error, sino como alguien que aprendió de él y cambió”, agregó.

Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo

La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad informó que inició una investigación preliminar contra Argumedo por presuntos actos de discriminación. Como parte de las diligencias, dispuso un examen psicológico a la investigada, la toma de su declaración testimonial y la recopilación de sus antecedentes penales y policiales. Según el Ministerio Público, estas acciones son “urgentes e inaplazables” para esclarecer las circunstancias del caso.

La investigación se da luego de que el Ministerio de Cultura, a través de su Procuraduría, presentara una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación contra la joven. En su pronunciamiento, la institución calificó lo ocurrido como un acto de discriminación étnico-racial y recordó que este tipo de conductas reproducen estereotipos que afectan la dignidad de las personas y de los pueblos originarios.

Notas relacionadas
Gigi Mitre enfurece contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Gigi Mitre enfurece contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

LEER MÁS
Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano

LEER MÁS
¿Alejandra Argumedo puede ir a la cárcel tras frases racistas en el Metropolitano? Esto dice el código penal sobre actos de discriminación

¿Alejandra Argumedo puede ir a la cárcel tras frases racistas en el Metropolitano? Esto dice el código penal sobre actos de discriminación

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana

Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana

LEER MÁS
La primera declaración de 'El Monstruo' tras ser capturado en Paraguay, según periodista: "La policía peruana es corrupta"

La primera declaración de 'El Monstruo' tras ser capturado en Paraguay, según periodista: "La policía peruana es corrupta"

LEER MÁS
Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

LEER MÁS
Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay EN VIVO: últimas noticias del criminal más buscado en Sudamérica

Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay EN VIVO: últimas noticias del criminal más buscado en Sudamérica

LEER MÁS
Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Sociedad

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota