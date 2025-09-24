HOYSuscripcion LR Focus

Voraz incendio en el Callao arrasa dos quintas y amenaza 46 viviendas en Av. Argentina: 8 unidades de Bomberos atienden la emergencia

El siniestro se registró a una cuadra de la universidad San Marcos. Vecinos de la zona intentan contener las llamas desde los techos y han comenzado a evacuar pertenencias, incluidos balones de gas.

Un incendio de gran magnitud se registra la mañana de este miércoles en la cuadra 59 de la avenid Argentina, en el Callao, a tan solo una cuadra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El fuego se inició en una quinta y se habría propagado rápidamente a una segunda, poniendo en riesgo a al menos 46 viviendas donde residen decenas de familias. El siniestro lleva más de media hora activo y ha movilizado a ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes ya trabajan para controlar las llamas.

Vecinos afectados intentaron en un primer momento contener el fuego desde los techos, usando baldes de agua y retirando apresuradamente sus pertenencias, incluidos balones de gas La alta concentración de viviendasde madera y materiales inflamables en la zona ha dificultado las labores de control.

Incendio en el Callao moviliza a Bomberos y Policía nacional

Agentes de la Policía Nacional también llegaron al lugar para asegurar la zona y facilitar el trabajo de los bomberos. Hasta el momento no se han reportado víctimas. Las causas del incendio aún no han sido determinadas, y las autoridades continúan trabajando para evitar que el fuego se extienda a otras estructuras cercanas.

¿Qué hacer ante un incendio?

  • De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
  • Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
  • Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
  • Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

