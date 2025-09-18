Voraz incendio se registra en almacén de vehículos de la Policía Nacional del Perú en Áncash

Durante el incendio reportado en el almacén de la PNP, se registró una intensa lluvia que contribuyó a apagar las llamas. | Foto: composición LR | difusión

Durante el incendio reportado en el almacén de la PNP, se registró una intensa lluvia que contribuyó a apagar las llamas. | Foto: composición LR | difusión

Un incendio se reportó en el almacén de vehículos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Taricá en Áncash. Ante ello, el personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) llegó a la zona para atender la emergencia y evitar que las llamas se propaguen. Hasta el momento, no se reportaron heridos ni fallecidos a causa del siniestro.

Los agentes policiales también ayudaron a los hombres de rojo a apagar el fuego e instar a las personas a mantener su distancia. Cabe señalar que, el almacén de la PNP también habría sido utilizado para guardar vehículos, que fueron retenidos por infracciones vehiculares. De acuerdo a la información preliminar, tres unidades, uno de propiedad de la Policía y dos de ciudadanos, resultaron afectados por las llamas.

Incendio se registra en el almacén de vehículos de la Policía Nacional

Los ciudadanos que se encontraban cerca del lugar del incendio empezaron a grabar lo sucedido y reportaron el siniestro a través de las redes sociales. Al igual que los efectivos policiales, ellos también solicitaron ayuda inmediata para extinguir las llamas. Afortunadamente, durante el incendio se registró una intensa lluvia que contribuyó a apagar las llamas.

Aún no se conoce las causas del incendio. Sin embargo, las autoridades ya realizan las investigaciones pertinentes para determinar cómo se originó. Además, la PNP realizó un inventario para informar qué porcentaje de material o de vehículos se ha visto afectado.

¿Qué hacer en casos de incendio?

De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.

