Una menor de 11 años fue hallada con vida en Ate tras desaparecer en San Juan de Lurigancho. La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo gracias a la alerta de un ciudadano. | Composición LR

Una menor de 11 años fue hallada con vida en Ate tras desaparecer en San Juan de Lurigancho. La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo gracias a la alerta de un ciudadano. | Composición LR

Este martes, una menor de 11 años que había desaparecido en San Juan de Lurigancho (SJL) fue hallada con vida en Ate gracias a un operativo de la PNP que contó además con el apoyo de ciudadanos atentos al caso. La niña se encontraba dentro de una cúster en compañía de Jonathan Félix Laynes Moncada (39), quien la habría captado a través de un videojuego en línea, Free Fire. El sujeto fue capturado y ya se ha dado inicio a las diligencias correspondientes.

La alerta clave llegó por parte de un pasajero que reconoció al sospechoso en Huachipa y no dudó en avisar a las autoridades, lo que permitió interceptar el vehículo y detenerlo. Según el padre de la menor, el acusado pretendía huir hacia Santa Clara, pero fue reducido por los agentes en plena vía pública.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

El sujeto habría mentido sobre su edad para engañar a la menor.

Padre exige cadena perpetua para el secuestrador

Tras reencontrarse con su hija, el padre de la menor expresó su alivio, aunque también su indignación por lo ocurrido. Visiblemente afectado, agradeció la acción inmediata de la Policía y de la pasajera que denunció al sujeto. Sin embargo, exigió sanciones de gravedad.

''Cadena perpetua (...). A todas esas personas que se les mete en la cabeza abusar de las menores de edad, que les caiga toda la ley encima. Los niños no se merecen esto'', declaró ante los medios.

También pidió a los padres a supervisar el uso de internet de sus hijos. ''Hay que poner un poquito más de nuestra parte y estar al tanto de lo que hacen nuestros hijos en las redes sociales'', indicó.

La menor, tras mantener comunicación virtual con Laynes, accedió a reunirse con él, ya que este le dijo que tenía 12 años. El encuentro tuvo lugar el domingo 21 en el paradero 18 de la avenida Las Flores, en SJL.

Las cámaras de seguridad captaron a la menor junto al hombre en varios lugares del distrito. Al ser intervenido, el sujeto mencionó que la menor era solo una amiga que conoció por TikTok.

Padres denunciaron trabas en la Dirincri

Los padres denunciaron la desaparición, pero indicaron que habrían enfrentado obstáculos en la Dirincri al comienzo del proceso. Desesperados, acudieron a los medios de comunicación, lo que llevó al ministro del Interior, Carlos Malaver, a pronunciarse y ordenar la activación de los protocolos de búsqueda.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.