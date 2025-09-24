HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 24 de septiembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Este miércoles 24 de septiembre, La Tinka sortea S/5.000.000, invitando a los participantes a comprar sus cartillas por solo S/5, ya sea online o en puntos de venta autorizados.

Nuevo sorteo de La Tinka con un pozo de S/5.000.000
Nuevo sorteo de La Tinka con un pozo de S/5.000.000 | Foto: Intralot

Este miércoles 24 de septiembre se lleva a cabo un nuevo sorteo de La Tinka, organizado por Intralot, con un atractivo pozo de S/5.000.000. Con solo S/5, los participantes tienen la oportunidad de tentar la suerte y convertirse en los próximos ganadores, ya sea de manera online o de forma presencial en los puntos de venta autorizados. Además del premio mayor, el juego ofrece la posibilidad de acceder a premios secundarios para quienes acierten parcialmente los números sorteados.

Las cartillas de La Tinka están disponibles en establecimientos como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oechsle, entre otros. El sorteo se transmite en vivo por Facebook, YouTube y La República, lo que permite a los usuarios seguir cada jugada y conocer los resultados en tiempo real.

Resultados de La Tinka del miércoles 24 de septiembre

08:37
24/9/2025

¿Hasta qué hora se puede comprar la Tinka?

Las horas de cierre son a las 8:50 pm de los días del sorteo (miércoles y domingos). Fuera de ese horario ya no se podrá adquirir una nueva cartilla, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el siguiente sorteo. 

08:37
24/9/2025

¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: 

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

08:37
24/9/2025

¿A qué hora inicia el sorteo de La Tinka?

El sorteo de La Tinka inicia a las 10:50 p.m. Los resultados se podrán ver en América Televisión y en otras plataformas digitales. La República también transmitirá el sorteo.

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka?

Si quieres formar parte del próximo sorteo de La Tinka, puedes comprar tu boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados hasta las 8:50 p. m. No olvides que el programa se transmite en vivo a las 10:50 p. m. a través de su página oficial de Facebook.

La Tinka reventó el 21 de septiembre: ganador se llevó pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

La Tinka reventó el 21 de septiembre: ganador se llevó pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Estos fueron los números de La Tinka que hicieron millonario a peruano con más de 45 millones de soles

Estos fueron los números de La Tinka que hicieron millonario a peruano con más de 45 millones de soles

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

