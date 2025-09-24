HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy
Sociedad

Intervienen a ‘Capibara’ y ‘El Capi’ con celulares robados en Trujillo: se hacían pasar por Ternas

Fueron sorprendidos tras robar un teléfono móvil a un ciudadano. Según la Policía, pertenecen a la banda criminal ‘Los Ternas de Huanchaco’.

Durante la intervención se incautaron varios equipos móviles. Foto: Composición LR / PNP
Al promediar las 12:50 p. m. del 23 de setiembre de 2025, en la urbanización Parque Industrial, en Trujillo, agentes de la Unidad de Emergencia dieron con la captura de dos presuntos delincuentes dedicados al hurto agravado bajo la modalidad del falso terna.

Los detenidos fueron identificados como Jaciento Ignacio Rodríguez Pascual (58), alias ‘Capibara’, y Edinson Hugo Sánchez Rodríguez (47), alias ‘El Capi’, integrantes de la banda criminal denominada “Los Ternas de Huanchaco”. Ambos fueron sorprendidos en flagrancia tras robar un celular a un ciudadano.

Durante la intervención se incautaron varios equipos móviles y una placa policial falsa, con la cual engañaban a sus víctimas.

Los sujetos fueron puestos a disposición de la Comisaría PNP Florencia de Mora para continuar con las diligencias de ley.

