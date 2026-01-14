Martín Vizcarra: PJ programa para este 21 de enero audiencia que evalúa la suspensión de su condena

El Poder Judicial programó para este miércoles 21 de enero, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que se evaluará la solicitud de Martín Vizcarra para suspender la ejecución provisional de la condena que le fue impuesta por el delito de cohecho pasivo propio. La diligencia se realizará de manera virtual mediante la plataforma Google Meet y estará a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Según la Resolución N.° 6, emitida el 13 de enero de 2026, el colegiado superior dispuso convocar a las partes luego de recibir el informe de la especialista judicial, que dio cuenta de la existencia de un incidente de apelación referido al pedido de suspensión de la sentencia condenatoria dictada el 26 de noviembre de 2025.

El expediente corresponde al proceso N.° 00033-2020-32-5001-JR-PE-01, seguido contra Martín Vizcarra y otros, en el que se le atribuye el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. La causa se encuentra bajo conocimiento de los jueces superiores Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Guillén Ledesma.

La defensa del exmandatario solicitó que se suspenda la ejecución provisional de la condena mientras se tramita la apelación de la sentencia. Este pedido fue admitido a trámite y motivó que la Sala ordene la devolución del expediente al juzgado de origen y reserve pronunciamiento hasta su elevación, paso previo a la audiencia fijada para este 21 de enero.