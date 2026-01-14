HOYSuscripcion LR Focus

El caso Cócteles muere y el fiscal Pérez fuera de juego | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Martín Vizcarra: PJ programa para este 21 de enero audiencia que evalúa la suspensión de su condena

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional analizará el pedido del exmandatario para frenar la ejecución provisional de la sentencia de 14 años de prisión dictada por cohecho en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Audiencia se realizará este 21 de enero. Foto: difusión
Audiencia se realizará este 21 de enero. Foto: difusión

El Poder Judicial programó para este miércoles 21 de enero, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que se evaluará la solicitud de Martín Vizcarra para suspender la ejecución provisional de la condena que le fue impuesta por el delito de cohecho pasivo propio. La diligencia se realizará de manera virtual mediante la plataforma Google Meet y estará a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Según la Resolución N.° 6, emitida el 13 de enero de 2026, el colegiado superior dispuso convocar a las partes luego de recibir el informe de la especialista judicial, que dio cuenta de la existencia de un incidente de apelación referido al pedido de suspensión de la sentencia condenatoria dictada el 26 de noviembre de 2025.

