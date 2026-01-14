Candidatos al volante y fuera de la ley: 16 congresistas buscan la reelección mientras deben S/17 mil en multas de tránsito

Mientras la carrera hacia las Elecciones Generales de 2026 calienta motores, un grupo de 16 parlamentarios parece haber olvidado que las leyes que ellos mismos promulgan también se aplican sobre el asfalto. Una reciente investigación del programa 'Territorio Tomado' ha revelado que este grupo de legisladores, todos con intenciones de reelegirse, acumula una deuda conjunta que supera los 17 mil soles, producto de 36 infracciones de tránsito que hasta la fecha permanecen impagas.

Durante el mes de diciembre de 2025, estos parlamentarios percibieron ingresos que, entre sueldo base, gratificaciones y bonos, ascendieron a casi S/46.700. Sin embargo, a pesar de este nada insignificante respaldo económico, muchos mantienen deudas por faltas calificadas como "muy graves", que incluyen desde el exceso de velocidad hasta conducir sin licencia o pasarse la luz roja.

Congresistas con mayores multas

El ranking de deudores lo encabeza el congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza, quien registra una deuda de S/4.387. Su falta más alarmante, según el reporte, es la infracción M03: conducir un vehículo sin poseer licencia de conducir. Le sigue de cerca Segundo Toribio Montalvo, con S/2.140 en multas, destacando la falta M18 por desobedecer las indicaciones de la autoridad policial.

En el tercer lugar se ubica Carlos Javier Zeballos Madariaga, quien debe S/1.712, principalmente por pisar el acelerador más de lo permitido (exceso de velocidad). La lista continúa con nombres como Abel Reyes Cam (conducir sin SOAT) y Raúl Doroteo, cuya falta implica estacionar en zonas de alto riesgo como curvas o puentes.

Infracciones graves

El desglose de las 36 papeletas es preocupante: siete son consideradas muy graves, otras siete graves y dos leves, además de otras sanciones reiterativas. Entre las conductas más temerarias se encuentran las de Darwin Espinoza, Esdras Medina y Elías Varas, quienes figuran con la infracción M17: pasarse la luz roja, una de las principales causas de accidentes mortales en el país.

Otros parlamentarios como Ilich López, Diego Bazán y Luis Alegría García también integran la lista por diversas faltas que van desde circular con lunas polarizadas sin permiso hasta abandonar vehículos en la vía pública o no portar el certificado SOAT físico.

Este hallazgo, difundido por el programa 'Territorio Tomado', revela la poca coherencia ética de quienes aspiran a representar al país por cinco años más. ¿Puede un legislador exigir el cumplimiento de la ley si él mismo ignora las normas administrativas más básicas de convivencia ciudadana?

A medida que se acerca el proceso electoral, estas deudas no solo representan una cifra monetaria, sino un síntoma de la desconexión entre la clase política y las obligaciones que rigen para cualquier ciudadano común. Mientras los candidatos recorren las calles pidiendo votos, sus vehículos —y sus historiales en el SAT— cuentan una historia de impunidad y negligencia al volante.