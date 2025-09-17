HOYSuscripcion LR Focus

Cae alias ''Boa'', el último miembro de Los Pepes: Policía captura a presunto cabecilla de banda criminal

Fray Jolen Romero Aponte, de 32 años, fue capturado por los efectivos policiales cuando le pedía a su víctima la elevada suma de S/50.000, bajo amenazas de extorsión.

La captura de Fray Jolen Romero Aponte, alias "Boa", en Trujillo representa un fuerte golpe al crimen organizado, presunto líder de Los Remanentes de los Pepes.
La captura de Fray Jolen Romero Aponte, alias "Boa", en Trujillo representa un fuerte golpe al crimen organizado, presunto líder de Los Remanentes de los Pepes. | PNP

Un duro golpe al crimen organizado en Trujillo se dio con la captura de Fray Jolen Romero Aponte (32), conocido como ''Boa''. Él sería el presunto cabecilla de la banda criminal Los Remanentes de los Pepes, grupo dedicado a la extorsión y al manejo ilegal de explosivos.

La intervención se llevó a cabo la noche del 16 de septiembre en Virú, luego de que una mujer de 47 años denunciara que era víctima de extorsión. Los delincuentes le exigían el pago de S/50,000 para dejarla en paz. Su denuncia permitió poner en marcha un operativo que terminó con la caída de alias ''Boa''.

¿Quién es ''Boa''? Policía incauta explosivos

Las investigaciones de la DEPINCRI Este - El Porvenir revelaron, mediante acciones de inteligencia, que el detenido ''Boa'' estaba vinculado al número usado para las amenazas. El rastreo del IMEI del celular con número 912852159, y los movimientos en aplicativos bancarios fueron claves para ubicarlo y confirmar su relación con el delito.

En el momento de la captura, la policía incautó:

  • un celular Samsung Galaxy A04E
  • tres explosivos tipo emulsión 3000
  • dos tarjetas SIM de distintos operadores.

Tras la operación, Romero Aponte fue puesto a disposición de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de El Porvenir, donde continuará el proceso en su contra.

¿Quiénes eran Los Pepes? Facción criminal de Los Pulpos

En la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, organizaciones criminales como Los Pepes, Los Pulpos y La Jauría aterrorizan a los ciudadanos. Entre las bandas, Los Pepes ganaron notoriedad por su brutalidad y porque se trataría de una facción derivada de Los Pulpos, dedicada al control de extorsiones y cobros de cupos en distritos como El Porvenir y Alto Trujillo.

