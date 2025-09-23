La noche del lunes 22 de septiembre, un grave accidente de tránsito ocurrió en la avenida Guardia Peruana, en Chorrillos. Valentina viajaba junto a su padre y su hermana mayor en una motocicleta cuando fueron embestidos por un vehículo negro que terminó empotrado en una pared. Los tres resultaron heridos, siendo la situación de la niña la más delicada, pues los médicos advierten que podría perder la pierna.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor manejaba en zigzag antes de chocar violentamente contra la moto. Pese a la gravedad del hecho, los familiares temen que Amaya Gómez quede en libertad si no se presenta a tiempo el informe médico de la menor, debido al plazo de flagrancia.

El dramático testimonio de la familia

“Ella se encuentra intubada, todavía no le tocan la pierna porque le están haciendo transfusiones de sangre. Llegó con cuatro de hemoglobina y como tiene las arterias y la tibia destrozadas, no logra retener la sangre, la pierde. Por eso no pueden reconstruir nada todavía”, relató entre lágrimas uno de los familiares de Valentina.

En la misma línea, agregó que la hermana mayor, Camila (15), también fue intervenida quirúrgicamente: “La operaron por los cortes profundos que tenía en la pierna, pero me dicen que la van a volver a operar porque la rodilla está destrozada. Mi cuñado, Manuel, tiene sus dos manos fracturadas, el tobillo roto y lesiones en todo el cuerpo. Estamos desesperados”.

La familia teme que el conductor recupere su libertad en las próximas horas: “Nos han dicho que mañana, a las ocho de la mañana, él podría salir porque se cumplen las 24 horas de detención y no tenemos todavía el informe médico que necesitamos. Por eso estaremos desde muy temprano en la comisaría de Chorrillos, en La Curva, exigiendo justicia”, enfatizó la familiar.

Investigación policial

Aunque algunos vecinos indicaron que Amaya Gómez habría estado bajo los efectos del alcohol tras una reunión el día previo, la prueba toxicológica aplicada arrojó resultado negativo. Los familiares cuestionan este examen, asegurando que varios testigos lo vieron consumiendo licor.

Pese a la controversia, la Policía Nacional confirmó que el conductor no contaba con licencia de conducir ni con SOAT, lo que agrava su situación legal. La familia pide que la Fiscalía solicite detención preventiva para evitar que el implicado quede en libertad mientras Valentina sigue luchando entre la vida y la muerte.