HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Sociedad

Niña de 7 años en UCI tras ser atropellada en Chorrillos: familia exige justicia

La menor fue identificada como Valentina Rosas (7), quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Edgardo Rebagliati. Según denunciaron los familiares, el conductor responsable, Jean Piero Andrés Amaya Gómez, manejaba sin brevete ni SOAT al momento del accidente.


Familia teme que conductor quede en libertad.
Familia teme que conductor quede en libertad. | Fuente: Melissa Landa / La República. | Créditos: difusión.

La noche del lunes 22 de septiembre, un grave accidente de tránsito ocurrió en la avenida Guardia Peruana, en Chorrillos. Valentina viajaba junto a su padre y su hermana mayor en una motocicleta cuando fueron embestidos por un vehículo negro que terminó empotrado en una pared. Los tres resultaron heridos, siendo la situación de la niña la más delicada, pues los médicos advierten que podría perder la pierna.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor manejaba en zigzag antes de chocar violentamente contra la moto. Pese a la gravedad del hecho, los familiares temen que Amaya Gómez quede en libertad si no se presenta a tiempo el informe médico de la menor, debido al plazo de flagrancia.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Puedes ver: Bus del Metropolitano atropella a hombre que cruzó vía exclusiva cerca a la estación Estadio Nacional

lr.pe

El dramático testimonio de la familia

“Ella se encuentra intubada, todavía no le tocan la pierna porque le están haciendo transfusiones de sangre. Llegó con cuatro de hemoglobina y como tiene las arterias y la tibia destrozadas, no logra retener la sangre, la pierde. Por eso no pueden reconstruir nada todavía”, relató entre lágrimas uno de los familiares de Valentina.

En la misma línea, agregó que la hermana mayor, Camila (15), también fue intervenida quirúrgicamente: “La operaron por los cortes profundos que tenía en la pierna, pero me dicen que la van a volver a operar porque la rodilla está destrozada. Mi cuñado, Manuel, tiene sus dos manos fracturadas, el tobillo roto y lesiones en todo el cuerpo. Estamos desesperados”.

Pared tuvo que ser reparada luego que auto quedara empotrado. Créditos: Melissa Landa / La República.<br><br>

Pared tuvo que ser reparada luego que auto quedara empotrado. Créditos: Melissa Landa / La República.

La familia teme que el conductor recupere su libertad en las próximas horas: “Nos han dicho que mañana, a las ocho de la mañana, él podría salir porque se cumplen las 24 horas de detención y no tenemos todavía el informe médico que necesitamos. Por eso estaremos desde muy temprano en la comisaría de Chorrillos, en La Curva, exigiendo justicia”, enfatizó la familiar.

Investigación policial

Aunque algunos vecinos indicaron que Amaya Gómez habría estado bajo los efectos del alcohol tras una reunión el día previo, la prueba toxicológica aplicada arrojó resultado negativo. Los familiares cuestionan este examen, asegurando que varios testigos lo vieron consumiendo licor.

Pese a la controversia, la Policía Nacional confirmó que el conductor no contaba con licencia de conducir ni con SOAT, lo que agrava su situación legal. La familia pide que la Fiscalía solicite detención preventiva para evitar que el implicado quede en libertad mientras Valentina sigue luchando entre la vida y la muerte.

Notas relacionadas
Menor de 9 años podría perder una pierna tras choque en Chorrillos: familia denuncia que conductor tenía licencia suspendida

Menor de 9 años podría perder una pierna tras choque en Chorrillos: familia denuncia que conductor tenía licencia suspendida

LEER MÁS
Un muerto y nueve heridos deja despiste de combi en Puno: conductor se dio a la fuga

Un muerto y nueve heridos deja despiste de combi en Puno: conductor se dio a la fuga

LEER MÁS
Niño de cuatro años muere en choque durante persecución policial en Trujillo: sus padres sobrevivieron

Niño de cuatro años muere en choque durante persecución policial en Trujillo: sus padres sobrevivieron

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Joven peruano sufre robo de US$50.000, investigó y ubicó a su propio secuestrador en Lima: presentó pruebas a la Policía, pero delincuente sigue libre

Joven peruano sufre robo de US$50.000, investigó y ubicó a su propio secuestrador en Lima: presentó pruebas a la Policía, pero delincuente sigue libre

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS
Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

LEER MÁS
Desalojan a ambulantes de 'La Cachina' para construcción de nuevo Hospital de San Juan de Lurigancho

Desalojan a ambulantes de 'La Cachina' para construcción de nuevo Hospital de San Juan de Lurigancho

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota