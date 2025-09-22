HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Un muerto y nueve heridos deja despiste de combi en Puno: conductor se dio a la fuga

El vehículo, que retornaba del santuario de Acllamayo con numerosos pasajeros, volcó violentamente tras el presunto estallido de una llanta. Entre los heridos hay un niño de seis años. El chofer se dio a la fuga y es buscado por la Policía.


Vehículo dio hasta siete vueltas de campana, indicaron los pasajeros.
Vehículo dio hasta siete vueltas de campana, indicaron los pasajeros.

Un lamentable accidente de tránsito ocasionó la muerte de una persona y dejó gravemente heridas a otras nueve, entre ellas un niño de seis años. La combi, de placa de rodaje Z6U-729, sufrió un violento despiste y volcadura en la región Puno. Según los testigos, el vehículo dio hasta siete vueltas de campana tras una presunta falla mecánica.

El trágico hecho se produjo la noche del último domingo 21 de septiembre en la comunidad de Purina, distrito de Asillo, provincia de Azángaro, en Puno. La unidad retornaba del santuario de Acllamayo con numerosos pasajeros cuando se produjo el siniestro. Mujeres, niños y adultos quedaron tendidos a un costado de la vía, algunos con lesiones visibles y otros en estado de shock.

lr.pe

El fallecido fue identificado como Isidoro Ambrosio Ramos Calsina, de 61 años. Su cuerpo fue hallado a aproximadamente cuatro metros del vehículo siniestrado, en posición de cúbito dorsal. Personal policial de la DIVOPUS Juliaca y del COMRUR José Domingo Choquehuanca acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y brindar apoyo a los afectados.

Los heridos fueron auxiliados por miembros del Serenazgo Municipal de Ayaviri y los Bomberos Voluntarios de la ciudad, quienes brindaron primeros auxilios y coordinaron el traslado al hospital San Juan de Dios de Ayaviri. Entre los afectados se encuentran mujeres con lesiones de consideración y un menor de edad que permanece bajo observación médica.

Según el reporte de la Policía Nacional, el conductor de la combi se dio a la fuga tras el accidente. La volcadura habría sido provocada por el estallido de una de las llantas, lo que generó la pérdida de control del vehículo. El paradero del conductor es desconocido y las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar su identidad y responsabilidad.

