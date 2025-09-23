Menor de 9 años podría perder una pierna tras choque en Chorrillos: familia denuncia que conductor tenía licencia suspendida
Jeanpiero Amaya Gómez, de 23 años, quien fue identificado como el conductor del vehículo, sigue detenido en la comisaría. Familiares de la víctima denuncian que hasta el momento no ha asumido ninguna responsabilidad respecto a los gastos médicos.
Una niña de nueve años quedó gravemente herida luego de que un automóvil colisionara con una motocicleta en la calle Jauja, ubicada en el distrito de Chorrillos. La menor se dirigía a clases en la moto junto a su padre y su hermana cuando el conductor del auto perdió el control, invadió el carril opuesto y embistió el vehículo, según muestran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.
Jeanpiero Amaya Gómez, de 23 años, fue identificado como el conductor del carro y se encuentra retenido en la comisaría mientras se investoga el caso. No obstante, familiares de las víctimas expresaron para Panamericana su preocupación ante la posibilidad de que este sea liberado, ya que, según indican, existen retrasos en el proceso fiscal y falta de medidas preventivas.
Familiares indican que menor se encuentra con pronóstico reservado
El pronóstico de la menor es reservado. Según indicó su abuela al citado medio, la afectada se encuentra con heridas internas de consideración y daños en órganos importantes como el hígado y el riñón. Además, su pierna fue la parte más afectada por el impacto, por lo que su familia espera un informe médico final que determine si será necesario amputarla. Por otro lado, su hermana también se encuentra hospitalizada por lesiones en la pierna, mientras que su padre está bajo observación médica por fracturas.
“Es muy grave, no nos han dado esperanzas. Estamos rogando solamente que se le pueda recuperar, pero las horas son cruciales. La hemoglobina le está que le baja, no le sube, está en cuatro de hemoglobina ahorita y como le digo, el pronóstico es reservado”, afirmó la adulta mayor.
Familia denuncia que chofer tenía licencia suspendida
Asimismo, la mujer afirmó que el vehículo involucrado en el accidente no contaba con un SOAT activo y que el conductor tenía la licencia suspendida. Además, señaló que ni el responsable ni sus familiares se han comunicado ni ofrecido ayuda, a pesar de que los costos médicos continúan en aumento.
