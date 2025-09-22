HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     
Sociedad

Joven arrollado por bus interprovincial lleva un mes hospitalizado: familiares denuncian dilatación en investigación fiscal

José Culquicondor lleva más de un mes internado con múltiples fracturas tras ser embestido por un bus en Piura. Su familia demanda que la Fiscalía determine cuanto antes las responsabilidades del hecho para poder costear las operaciones de reconstrucción que necesita con urgencia.


Fiscalía extendió la investigación por 60 días, según los familiares.
Fiscalía extendió la investigación por 60 días, según los familiares. | Fuente: Maribel Mendo / La República. | Créditos: composición LR.

El pasado 13 de agosto, José David Culquicondor Mendez (32) fue embestido por un bus interprovincial en la ciudad de Piura, cuando iba conduciendo su motocicleta. Producto del accidente, el joven sufrió múltiples fracturas en la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital. Más de un mes después del hecho, José David permanece hospitalizado a la espera de una operación médica que corre el riesgo de no realizarse si es que la Fiscalía no determina las responsabilidades.

Puedes ver: Piura: hospital declara muerta a joven, horas después clínica revela que aún estaba viva

lr.pe

Según el testimonio de los familiares, el joven se desplazaba por la vía auxiliar e ingresó con precaución a la avenida principal. En ese momento, redujo la velocidad porque el semáforo iba a cambiar, pero un bus de la empresa EPPO S.A. lo embistió por la parte trasera. Esto causó que José David cayera varios metros hacia adelante.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

En un intento por salvaguardar su vida, el joven se refugió en una cuneta al lado de la vía, pero su pierna izquierda quedó expuesta y fue alcanzada por las llantas traseras del pesado vehículo. Esto le provocó cinco fracturas y la destrucción de sus tejidos blandos, así como varios tendones y ligamentos.

De inmediato, el joven fue trasladado hasta el hospital Santa Rosa por personal de la comisaría de San Martín; mientras que el otro conductor involucrado, identificado como Elmo F.M. (54) quedó detenido como parte de las diligencias.

Vida en peligro

Esther Mendez, hermana del joven motociclista, narra que esperaron durante horas por atención médica; sin embargo, finalmente, tuvieron que trasladar al herido hasta una clínica local, pues carecían de un médico cardiovascular. "La emergencia era su circulación. Los médicos nos indicaron que mi hermano podría perder su pierna o incluso la vida", narró a La República.

Varias semanas después, José David continúa internado y, según los últimos reportes médicos, requiere con urgencia varias operaciones: la primera es un injerto de piel que representa un alto gasto económico. "Por ahora la aseguradora de la empresa está pagando ante la presión, pero no cubre todo. El médico ha pedido un monto de S/ 107.000 para esta operación, pero hay materiales que no cubren: uno de ellos asciende a S/ 32.000 ¿De dónde vamos a sacar ese dinero?", manifestó.

Puedes ver: Doble asesinato en Piura: joven mecánico y su cliente son acribillados en plena vía pública

lr.pe

Fuertes gastos médicos

Según le han explicado los médicos, aún faltan intervenciones quirúrgicas para tratar sus fracturas y luego deberá llevar terapias, durante al menos un año, para que pueda volver a caminar. En esa línea, explica que es urgente que la Fiscalía determine las responsabilidades del hecho pronto para que se otorgue la indemnización y se puedan cubrir los gastos de inmediato.

Ella deslinda cualquier responsabilidad de su hermano sobre el accidente y asegura que José David condujo en todo momento bajo los reglamentos de tránsito. En contraparte, afirma que el conductor del bus no brindó los primeros auxilios al herido y afirma que habría ido a excesiva velocidad, lo que finalmente presuntamente provocó el impacto.

Exigen celeridad a la Fiscalía

La familiar revela que esta semana su hermano y el otro conductor brindarán su declaración. Esto se sumará a los peritajes de ambos vehículos, el acta de intervención policial y los videos de las cámaras de seguridad; sin embargo, no sería suficiente para que la Fiscalía emita su conclusión, pues decidió ampliar la investigación por 60 días, según indicó Esther Mendez. "Si esto se extiende más, la indemnización demorará y los gastos médicos no pueden esperar", precisó a La República.

Esther, al igual que el resto de su familia, se encuentra bastante preocupada respecto al futuro de José David, pues él era el principal sustento para sus padres, quienes son adultos mayores. El joven agraviado trabajaba como panadero, pero debido al accidente lleva más de un mes sin percibir una ganancia.

Ante ello, la familia exige a la Fiscalía celeridad en sus procesos y solicita a la comisaría de San Martín que dentro de la denuncia se incluya a la empresa de transportes y no solo al conductor.

Notas relacionadas
Confirman día no laborable el 24 de septiembre en esta región peruana: ¿qué fecha histórica se celebra y quiénes sí podrán descansar?

Confirman día no laborable el 24 de septiembre en esta región peruana: ¿qué fecha histórica se celebra y quiénes sí podrán descansar?

LEER MÁS
Piura: hospital declara muerta a joven, horas después clínica revela que aún estaba viva

Piura: hospital declara muerta a joven, horas después clínica revela que aún estaba viva

LEER MÁS
Siete asesinatos en las últimas 24 horas

Siete asesinatos en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reventó La Tinka del 21 de septiembre: afortunado ganador se lleva más de 45 millones de soles

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: afortunado ganador se lleva más de 45 millones de soles

LEER MÁS
Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima: pasajeros reportan fallas en los trenes y demoras en diversas estaciones

Línea 1 del Metro de Lima: pasajeros reportan fallas en los trenes y demoras en diversas estaciones

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

Peruanos afiliados a la ONP reciben esta pensión de jubilación si aportaron, como mínimo, durante 10 años: monto se incrementó desde 2025

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Sociedad

Bono de S/ 300 para el sector público vía Minedu: requisitos y distribución del pago autorizado por el MEF para este 2025

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Nuevas vacantes en la Municipalidad de Magdalena hasta el 23 de septiembre para personas con secundaria y sueldos de más de S/ 2.000

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota