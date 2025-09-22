Joven arrollado por bus interprovincial lleva un mes hospitalizado: familiares denuncian dilatación en investigación fiscal

El pasado 13 de agosto, José David Culquicondor Mendez (32) fue embestido por un bus interprovincial en la ciudad de Piura, cuando iba conduciendo su motocicleta. Producto del accidente, el joven sufrió múltiples fracturas en la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital. Más de un mes después del hecho, José David permanece hospitalizado a la espera de una operación médica que corre el riesgo de no realizarse si es que la Fiscalía no determina las responsabilidades.

Según el testimonio de los familiares, el joven se desplazaba por la vía auxiliar e ingresó con precaución a la avenida principal. En ese momento, redujo la velocidad porque el semáforo iba a cambiar, pero un bus de la empresa EPPO S.A. lo embistió por la parte trasera. Esto causó que José David cayera varios metros hacia adelante.

En un intento por salvaguardar su vida, el joven se refugió en una cuneta al lado de la vía, pero su pierna izquierda quedó expuesta y fue alcanzada por las llantas traseras del pesado vehículo. Esto le provocó cinco fracturas y la destrucción de sus tejidos blandos, así como varios tendones y ligamentos.

De inmediato, el joven fue trasladado hasta el hospital Santa Rosa por personal de la comisaría de San Martín; mientras que el otro conductor involucrado, identificado como Elmo F.M. (54) quedó detenido como parte de las diligencias.

Vida en peligro

Esther Mendez, hermana del joven motociclista, narra que esperaron durante horas por atención médica; sin embargo, finalmente, tuvieron que trasladar al herido hasta una clínica local, pues carecían de un médico cardiovascular. "La emergencia era su circulación. Los médicos nos indicaron que mi hermano podría perder su pierna o incluso la vida", narró a La República.

Varias semanas después, José David continúa internado y, según los últimos reportes médicos, requiere con urgencia varias operaciones: la primera es un injerto de piel que representa un alto gasto económico. "Por ahora la aseguradora de la empresa está pagando ante la presión, pero no cubre todo. El médico ha pedido un monto de S/ 107.000 para esta operación, pero hay materiales que no cubren: uno de ellos asciende a S/ 32.000 ¿De dónde vamos a sacar ese dinero?", manifestó.

Fuertes gastos médicos

Según le han explicado los médicos, aún faltan intervenciones quirúrgicas para tratar sus fracturas y luego deberá llevar terapias, durante al menos un año, para que pueda volver a caminar. En esa línea, explica que es urgente que la Fiscalía determine las responsabilidades del hecho pronto para que se otorgue la indemnización y se puedan cubrir los gastos de inmediato.

Ella deslinda cualquier responsabilidad de su hermano sobre el accidente y asegura que José David condujo en todo momento bajo los reglamentos de tránsito. En contraparte, afirma que el conductor del bus no brindó los primeros auxilios al herido y afirma que habría ido a excesiva velocidad, lo que finalmente presuntamente provocó el impacto.

Exigen celeridad a la Fiscalía

La familiar revela que esta semana su hermano y el otro conductor brindarán su declaración. Esto se sumará a los peritajes de ambos vehículos, el acta de intervención policial y los videos de las cámaras de seguridad; sin embargo, no sería suficiente para que la Fiscalía emita su conclusión, pues decidió ampliar la investigación por 60 días, según indicó Esther Mendez. "Si esto se extiende más, la indemnización demorará y los gastos médicos no pueden esperar", precisó a La República.

Esther, al igual que el resto de su familia, se encuentra bastante preocupada respecto al futuro de José David, pues él era el principal sustento para sus padres, quienes son adultos mayores. El joven agraviado trabajaba como panadero, pero debido al accidente lleva más de un mes sin percibir una ganancia.

Ante ello, la familia exige a la Fiscalía celeridad en sus procesos y solicita a la comisaría de San Martín que dentro de la denuncia se incluya a la empresa de transportes y no solo al conductor.