Sociedad

Niño de cuatro años muere en choque durante persecución policial en Trujillo: sus padres sobrevivieron

Los padres de familia del menor fallecido se encuentran internados en el Hospital Belén de Trujillo. El sujeto que atropelló a la familia, entre ellos al menor, fue detenido por la Policía.

Camioneta que era perseguida por un patrullero policial chocó contra una motocicleta, en donde iba una familia, entre ellos un menor de edad, en Trujillo.
Camioneta que era perseguida por un patrullero policial chocó contra una motocicleta, en donde iba una familia, entre ellos un menor de edad, en Trujillo. | Foto: composición LR | difusión Buenos días Perú

Durante una intervención policial en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, una camioneta perseguida por un patrullero policial embistió a una motocicleta en la que viajaba una familia conformada por padre, madre y un menor de edad. Tras el impacto, el niño falleció, mientras que sus padres sobrevivieron y ahora están internados en el Hospital Belén de Trujillo.

En el lugar, personal de Serenazgo auxilió a la familia afectada. Sin embargo, los agentes de la PNP que iban tras la camioneta continuaron con la persecución, debido a que el conductor, sospechoso de un delito, cometió el atropello y se dio a la fuga sin brindar ayuda a las víctimas.

Cámaras de seguridad registran momento exacto del atropello a menor en Trujillo

Las cámaras de seguridad de Huamachuco registraron el momento exacto del impacto entre la camioneta, perseguida por la Policía Nacional, y la motocicleta en la que viajaba la familia. En las imágenes se observa cómo los ocupantes salen despedidos y caen sobre la pista.

A pesar de las lesiones, el padre, identificado como Joselito Flores, logra ponerse de pie y pide ayuda. En tanto, la madre, Giovana Polo Alvarado, permanece tendida en el suelo y, segundos después, intenta levantarse y llora desesperada por la salud de su hijo.

El video también muestra que el conductor de la camioneta continúa la fuga tras el accidente, mientras que el patrullero se detiene brevemente en el lugar, pero luego sigue la persecución.

Sujeto que atropelló a familia en Trujillo fue detenido por la PNP

El hombre que atropelló a familia a bordo de una motocicleta era perseguido por los agentes de la Policía Nacional, debido a que presuntamente cometió actos ilícitos. El sujeto fue identificado como Luis Ruiz, y después de huir del lugar del accidente, fue detenido por las autoridades. Actualmente, está bajo custodia de la PNP, mientras avanzan las investigaciones del caso.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

