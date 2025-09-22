Hackers vulneran datos sensibles de estudiantes, docentes y exalumnos de la UPAO, en Trujillo. | Composición LR

Hackean sistema de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo y confirman vulneración de sus datos que expone información sensible de sus alumnos, exestudiantes y docentes. El incidente fue atribuido a un acceso indebido al campus virtual.

Los ciberdelincuentes lograron filtrar más de 27.000 fotografías que podrían ser utilizados para la creación de perfiles falsos con el propósito de generar fraudes digitales.

UPAO en riesgo por hackers

Por medio de un comunicado interno, la universidad señaló que "no se vieron comprometidos otros datos personales a las imágenes, tales como contraseñas, calificaciones o información financiera". Sin embargo, las víctimas de los hackers se encuentran preocupados porque registraron fotografías personales en su base de datos.

A pesar de la magnitud, la UPAO no ha emitido un pronunciamiento oficial público, lo que ha generado el malestar entre estudiantes, padres de familia y docentes, quienes exigen información clara sobre lo sucedido. Además, solicitan que se implemente nuevas medidas para proteger la información.

Más de 25 mil fotografías serán expuestas por hackers

Usuarios de redes sociales han denunciado que las fotografías de estudiantes y docentes de la UPAO son ofrecidas en Internet por desconocidos.

En tanto, aún se desconoce si el ataque cibernético ha causado mayor revuelo en la comunidad universitaria, ya que no se conoce si la Policía ya tiene conocimiento sobre lo sucedido.

