Lo que comenzó con la visita de dos mujeres británicas al Cusco en 2005 terminó por forjar un vínculo inesperado entre una de las maravillas del mundo y un pueblo de apenas 6.000 habitantes en Inglaterra. Machu Picchu y Haworth, en Yorkshire, están hermanados oficialmente desde hace más de 15 años, un lazo que ha trascendido lo simbólico y que ahora se prepara para celebrar su vigésimo aniversario con nuevas actividades.

El hermanamiento se oficializó en 2009, luego de varios años de gestiones iniciadas por Pauline Brown y Rita Verity, vecinas de Haworth que visitaron Aguas Calientes y Machu Picchu. Al regresar a su país, lograron sumar apoyos de la embajada peruana en Londres y del Parlamento británico. Desde entonces, el intercambio ha incluido brigadas médicas, donaciones de libros y la creación de un café elaborado con granos peruanos, que se comercializa en el Reino Unido bajo el nombre 'Machu Picchu'.

Celebraciones por el hermanamiento de Machu Picchu y Haworth

Las celebraciones por los diez años del hermanamiento, realizadas en 2019, tuvieron como plato fuerte un banquete del chef peruano Martín Morales, que unió la gastronomía del Perú con el tradicional Yorkshire pudding. Ahora, con miras al vigésimo aniversario, Haworth prepara proyecciones de la película de Paddington, concursos comunitarios y un picnic en la calle principal, todo como parte de la Fairtrade Fortnight.

Existe una relación de hermandad entre Machu Picchu y Haworth de más de 15 años. Foto: BBC

Para Rita Verity, en una declaración a la BBC para el informe ‘We twinned our Yorkshire village with an Incan citadel in Peru’, el reto está en que las nuevas generaciones continúen el legado: "La idea es que comprendan el valor de este hermanamiento y lo mantengan vivo". En el pueblo inglés incluso se colocaron señales que recuerdan este lazo cultural insólito: “Haworth, The World’s First Fairtrade Village, Twinned with Machu Picchu, Peru”.

Historia de Machu Picchu

Machu Picchu fue construido a mediados del siglo XV por el inca Pachacútec, como una ciudadela que combinaba funciones religiosas, residenciales y agrícolas. Elevada a 2.350 metros sobre el valle del río Urubamba, esta obra arquitectónica se caracteriza por su mampostería precisa, terrazas, sistemas de agua y templos como el del Sol, además de su estrecha relación con las montañas que los incas consideraban sagradas.

Abandonado tras la caída del Imperio inca en el siglo XVI, Machu Picchu permaneció oculto al público occidental hasta 1911, cuando el explorador estadounidense Hiram Bingham lo dio a conocer internacionalmente, aunque ya era conocido por los pobladores locales.