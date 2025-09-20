Lo que inicialmente parecía un viaje soñado, con una propuesta de matrimonio en Machu Picchu, terminó convirtiéndose en una verdadera prueba de amor y de fortaleza emocional y física para Rafael Primila (33) y Fernanda Alves (35).

La pareja brasileña había planificado una jornada tranquila en la histórica ciudadela inca, con el retorno a Cusco previsto en un cómodo viaje en tren. Sin embargo, el destino les tenía preparado un giro inesperado, digno de una historia cinematográfica.

Pareja brasileña se compromete en Machu Picchu tras recorrer 12 km a pie

El lunes 15 de septiembre, cuando se alistaban para regresar a su hotel en Cusco, Rafael y Fernanda recibieron una noticia que cambiaría completo sus planes: los trenes hacia Machu Picchu habían sido suspendidos debido a una protesta. Sin alojamiento disponible y con la noche aproximándose, se vieron obligados a recorrer la conocida ruta de la Hidroeléctrica, un trayecto alternativo de 12 kilómetros que bordea las vías del tren y culmina frente a una central energética.

“Amor, cámbiate las zapatillas, ponte un buzo y vamos”, le dijo Rafael a Fernanda, aceptando así, el desafío que tenían por delante. Con las mochilas a cuestas, iniciaron el recorrido alrededor de las dos de la tarde y, tras casi cuatro horas de caminata, llegaron exhaustos y cubiertos de polvo cerca de las 6 pm. El sendero, con tramos de piedras sueltas, túneles oscuros y cruces de arroyos, suele ser transitado por mochileros que optan por alternativas económicas, aunque no es una ruta fácil ni cómoda.

PUEDES VER: Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel tras ir al hospital por vómitos y mareos

Pareja cuenta su experiencia tras recorrer varios kilómetros hasta llegar a Machu Picchu

“Fue una locura. Si nos quedábamos, teníamos que dormir en la estación. Cuando supimos del camino, dijimos: ‘¡Vamos!’”, relató Rafael al medio brasileño g1, aún sorprendido por lo vivido con su novia.

Sin embargo, la travesía continuó. Al llegar a la zona de la hidroeléctrica, la pareja tuvo que coordinar con otros viajeros para conseguir una van que los llevara de regreso a Cusco. El trayecto les costó alrededor de US$40 y se extendió por cinco horas, atravesando rutas llenas de curvas cerradas, precipicios y altitudes propias de la cordillera andina.

Fue recién pasada la 1.00 a. m. cuando lograron pisar suelo cusqueño nuevamente. Agotados pero aliviados, Rafael y Fernanda pudieron recuperar los US$270 invertidos en los pasajes de tren cancelados. “Fue caótico, pero al final salió todo bien”, expresó Rafael con una sonrisa que reflejaba más alivio que cansancio.

El pedido de matrimonio en la maravilla del mundo

Pese a los contratiempos y la serie de obstáculos que enfrentaron durante su viaje, Rafael mantuvo intacto su objetivo principal: pedirle matrimonio a Fernanda en Machu Picchu. Durante tres meses había guardado en secreto el anillo de compromiso, cuidadosamente escondido entre sus pertenencias.

Con la ayuda del guía turístico, logró encontrar el momento perfecto para hacerle la gran pregunta en medio de uno de los paisajes naturales más importantes del mundo. “Ella no sospechaba nada. Las dificultades solo hicieron que el viaje fuera más inolvidable”, comentó emocionado Rafael.