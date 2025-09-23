HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El glaciar tropical más grande del mundo está en Perú y se ha estado derritiendo a un ritmo acelerado desde 1970, según Inaigem: está ubicado entre Puno y Cusco

Estudios del Inaigem muestran que las transformaciones en Quelccaya, como la aparición de lagunas temporales, evidencian un retroceso alarmante de sus capas de hielo en la sierra sur del Perú.

El nevado Quelccaya se ha estado derritiendo desde 1970 y se encuentra ubicado entre Puno y Cusco.
El nevado Quelccaya se ha estado derritiendo desde 1970 y se encuentra ubicado entre Puno y Cusco.

El nevado Quelccaya, considerado el glaciar tropical más grande del mundo, se ha convertido en un símbolo del impacto del cambio climático en el Perú. Ubicado entre las regiones de Puno y Cusco, este coloso de hielo ha sido estudiado por décadas debido a su relevancia como indicador ambiental y como fuente de agua vital para las comunidades de la sierra sur.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), desde 1970 el Quelccaya ha perdido de manera acelerada gran parte de su cobertura. Las transformaciones en su morfología incluyen la aparición de lagunas temporales en zonas antes cubiertas de hielo y el retroceso constante de sus capas, evidenciado en imágenes satelitales que confirman esta tendencia desde 1985.

La importancia del nevado Quelccaya

La importancia del glaciar no se limita a su dimensión física. En su interior guarda núcleos de hielo que registran información climática de los últimos 1.800 años, datos que permiten comprender la evolución de temperaturas y precipitaciones en los Andes peruanos. Sin embargo, el derretimiento actual amenaza con alterar y hasta perder parte de esos archivos naturales.

El paleoclimatólogo Lonnie Thompson, uno de los principales investigadores del Quelccaya, advirtió a Ojo Público que desde 1985 el glaciar ha perdido el 42% de su área de hielo y el 61% de su cobertura de nieve. Además, alertó que el margen occidental retrocede a un ritmo de 14 metros por año, lo que podría generar nuevas lagunas en la parte superior y comprometer la disponibilidad de agua en la región.

Glaciar Quelccaya - Wikipedia, la enciclopedia libre

Las consecuencias del derretimiento del nevado Quelccaya son graves, pues pierde una fuente clave de recursos hídricos. Foto: Difusión

PUEDES VER: A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

lr.pe

¿Cuáles son las consecuencias del derretimiento del nevado Quelccaya?

Las consecuencias del retroceso son graves: no solo se reduce un patrimonio natural, sino también una fuente clave de recursos hídricos para la agricultura, la biodiversidad y el consumo humano. En palabras del glaciólogo Óscar Vilca a Latina, el Quelccaya ya muestra grietas y fracturas que evidencia su fragilidad. Su retroceso se presenta como una señal contundente de los efectos del cambio climático en los Andes peruanos.

