Sociedad

Piura: hospital declara muerta a joven, horas después clínica revela que aún estaba viva

Víctima incluso fue velada tras informe en Hospital de Sullana, pero una familiar notó que aún saturaba. Inmediatamente, fue derivada a clínica, donde fue internada y finamente falleció. Deudos denuncian negligencia médica.

Deudos piden una investigación clara, mientras Hospital de Sullana se mantiene en silencio. Foto: composición LR.
Deudos piden una investigación clara, mientras Hospital de Sullana se mantiene en silencio. Foto: composición LR.

Inaudito. Una joven de 18 años fue declarada muerta por el Hospital de Sullana, Piura; sin embargo, horas después, sus familiares descubrieron que aún tenía signos vitales mientras la estaban velando. Lamentablemente, aunque fue trasladada de inmediato a una clínica local, donde confirmaron que aún seguía viva, minutos después falleció a causa de un infarto.

Según los deudos, este triste final es producto de una negligencia médica y exigen que se investiguen a los médicos de turno.

Médico de hospital de Sullana la declaró difunta

Lucero Anyelina Flores Castillo, de 18 años, ingresó al Hospital de Sullana, cerca de las 8 p.m. del último jueves 18 de setiembre, porque presentaba una infección intestinal. Según sus familiares, la joven estaba en el área de observación de Emergencia y se encontraba conectada a un respirador debido a su estado crítico. Sin embargo, a la 01:35 a.m. del viernes 19 de setiembre, la médica de turno les informó que su paciente había fallecido a causa de una septicemia, tal como precisa el acta de defunción.

"Nos dijeron que sus pupilas estaban dilatadas, que sus manos estaban moradas, así que ya estaba muerta y no podían hacer nada, pero yo he visto cómo aún seguía respirando, con dificultad, pero respiraba y se quejaba", manifestó su tía Cindy Castro. Añadió que le suplicó a la doctora que la siga atendiendo, pero solo recibía negativas. "Yo le preguntaba por qué si está muerta sigue respirando, pero solo me decía 'tengo que sacarla porque viene otra paciente', pero ella estaba luchando por vivir", contó.

Morgue habría detectado que aún tenía pulso

Los familiares detallan que, pese a la insistencia, la doctora dispuso su internamiento en la morgue, donde, según afirman, el encargado no la aceptó debido a que aún tenía pulso.

"Hemos estado con ella en la sala de la morgue hasta las 7 mañana y seguía respirando, pero la doctora nos decía que ese movimiento era normal, pese a que supuestamente estaba muerta. Nos dijo que a las 12 horas iba a parar", afirmó Cindy Castro entre lágrimas.

Velatorio en vida

Tratando de resignarse a su pérdida, los deudos de Lucero trasladaron su cuerpo en cajón hasta su vivienda, donde comenzaron a velarla. Su tía Cindy, quien tiene conocimientos en primeros auxilios, cuenta que tomó su oxímetro y lo colocó en el dedo de su sobrina. Ella descubrió que Lucero aún tenía saturación.

"Inmediatamente la hemos llevado a la Clínica Santa Rosa, hemos llegado cerca de las 9:30 a.m., allí la recibieron y nos confirmaron que mi sobrina aún estaba con vida. Comenzaron a atenderla, pero estaba muy débil", aseveró. Castro cuenta que los médicos iniciaron el proceso de intubación para ingresarla a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero su estado agravó y falleció oficialmente a las 11:30 a.m. a causa de un infarto.

"Nosotros sabemos que estaba grave, pero estaba viva. Si no la hubiesen desconectado y negado la atención médica, ella quizás seguiría con nosotros", lamentaron sus familiares. Ahora, ellos, entre el dolor y la indignación, exigen justicia.

Pedidos de justicia en medio del dolor y la indignación

Tíos y primos de Lucero Flores llegaron hasta los exteriores de la morgue del Ministerio Público en Sullana para exigir a las diferentes autoridades de salud que se pronuncien y que inicien una investigación contra el hospital y los médicos involucrados.

Ellos aseguran que ninguna institución se ha acercado a explicarles el caso y a ayudarlos en el procedimiento. Los deudos han denunciado el hecho ante la comisaría de Sullana, por lo que tejidos del cuerpo de la joven serán enviados a un examen más riguroso para conocer qué sucedió realmente.

Hospital en silencio

Cabe mencionar que, hasta el momento, el Hospital de Sullana no ha emitido algún pronunciamiento. De acuerdo al área de Imagen, el director ha solicitado el informe detallado de las áreas respectivas para poder coordinar y ofrecer una respuesta clara a la población.

Lucero Flores era la menor de dos hermanos. Sus tíos contaron que la joven padecía una discapacidad motora que le impedía caminar, pero vivía una vida normal, alegre y perseverante. Ella será sepultada en su natal Chalacalá, en Sullana.

