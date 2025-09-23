Vecinos temen principalmente por los niños y adultos mayores. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: difusión.

Vecinos temen principalmente por los niños y adultos mayores. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: difusión.

Los vecinos del distrito de Castilla, en la región de Piura, denunciaron que un poste de la empresa de telefonía Movistar está a un punto de caer, poniendo en riesgo las casas de dos familias y exponiendo el peligro a docenas de personas que transitan por la zona, donde también se encuentra ubicado un colegio del nivel primario.

Estefanía Mondragón, una de las afectadas, narró que el poste, ubicado frente a su casa en la calle Avenida Perú del AA.HH. Campo Polo, comenzó a ceder hace dos semanas. Sin embargo, tras varios días, la problemática se habría agudizado a tal punto que generó daños en su vivienda.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

"Va a caer en la casa de un vecino. Se ha llevado todos los cables (conectados a mi casa), ha jalado parte del techo y ha dañado la pared donde estaba el medidor de la luz", expuso la alarmada vecina quien pide una respuesta urgente por parte de la empresa de telefonía.

"Vinieron hace unas semanas, verificaron el estado del poste pero hasta ahora no se hace nada para solucionarlo", aseveró.

Cabe señalar que son dos viviendas las que corren mayor riesgo de resultar dañadas. Mondragón detalló que tanto en su domicilio como en la casa de enfrente viven niños y adultos mayores que podrían verse afectados ante su posible caída. Asimismo, a diario transitan decenas de estudiantes de la Institución Educativa Benedicto XVI.